UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobândă de 6,30% pe an, pentru depozitele constituite cu fonduri noi, în valoare de minim 3000 de lei, pe o durată de 12 luni. Antoaneta Curteanu: Ne dorim să încurajăm economisirea cu randamente competitive

UniCredit Bank anunță că oferă persoanelor fizice dobânzi de 6,30% pe an pentru depozitele constituite pe 12 luni exclusiv din fonduri noi de minim 3.000 lei, prin aplicația Mobile Banking, și o dobândă de 3.50% pe an pentru valoarea totală a contului de economii, constituit din minimum 2.000 lei, fonduri noi eligibile.

Campania se desfășoară până la finalul lunii martie 2026

Depozitele pot fi constituite în perioada 30.01.2026 ora 09:00 – 31.03.2026 ora 17.00, direct în Mobile Banking, în secțiunea <Economisire și Investiții>, <Depozit la termen>, unde se vor regăsi informații privind , valoarea fondurilor noi disponibile, respectiv a fondurilor necesare pentru constituirea depozitului cu dobânda aferentă acestei campanii, având ca referință totalul fondurilor deținute în conturile UniCredit, la momentul începerii campaniei.

Ce alte dobânzi oferă banca pentru deschiderea de depozite noi



Totodată, în completarea celor menționate anterior ce vizează depozitele constituite cu fonduri noi, banca ofera dobânzi competitive la depozitele populației în lei, constituite prin Mobile sau Online Banking: oferta pentru depozitele constituite pe o perioadă de trei luni este de 5% pe an, pentru depozitele constituite pe 6 luni, de 5,30% pe an și pentru cele pe 12 luni, de 5,50% pe an.

Antoaneta Curteanu: Ne dorim să încurajăm economisirea cu randamente competitive



“Orice început de an înseamnă planuri și obiective noi, iar realizarea lor ține, de cele mai multe ori, de o atentă planificare a resurselor financiare pe care le avem la dispoziție sau pe care le putem mobiliza la un moment dat. Pentru toate aceste planuri, UniCredit Bank oferă depozite la termen cu dobânzi competitive și termene diferite, care pot ajuta clienții să-și gestioneze lichiditățile eficient.

Ne dorim să încurajăm economisirea cu randamente competitive, să oferim acces simplu și intuitiv la soluțiile noastre de economisire și investiții, dar și să răspundem nevoilor clienților printr-o gamă largă și diversificată de produse.”, declară Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail la UniCredit Bank România.



În plus, banca promovează și soluții investiționale prin onemarkets Fund, oferind clienților acces la fonduri mutuale administrate de jucători globali.

Condițiile detaliate de eligibilitate și definiția fondurilor noi sunt disponibile pe site-ul băncii, în secțiunea Economisire și Investiții.

