UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobândă de 7% pe an, pentru depozite constituite pe 12 luni din fonduri noi, de minim 3000 de lei

UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobânzi de 7% pe an pentru depozitele constituite în lei prin aplicația Mobile Banking, constituite pe 12 luni, din fonduri noi de minim 3.000 lei și o dobândă de 3.50% pe an pentru valoarea totală a contului de economii, constituit din minimum 1.000 lei fonduri noi eligibile (trebuie să fie îndeplinite toate condițiile de eligibilitate specifice campaniei disponibile pe www.unicredit.ro, secțiunea Economisire și Investiții/depozite la termen).

Clienții UniCredit pot constitui depozitele direct în Mobile Banking, în secțiunea , , unde vor găsi afișată valoarea fondurilor noi disponibile, respectiv a fondurilor necesare pentru constituirea depozitului cu dobânda aferentă acestei campanii, având ca referință totalul fondurilor deținute în conturile UniCredit la data începerii campaniei (30.10.2025, ora 22.00).

Totodată, în completarea celor menționate anterior ce vizează depozitele constituite cu fonduri noi, banca menține dobânzi competitive la depozitele populației în lei, constituite prin Mobile sau Online Banking: oferta pentru depozitele constituite pe o perioadă de trei luni este de 5,2% pe an, iar pentru depozitele constituite pe 6 sau 12 luni, de 5,50% pe an.

Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail la UniCredit Bank România, a declarat: „Când vorbim de economisire ne gândim la planuri de viitor, dar și la stabilitatea noastră financiară. Ținând cont de perioada pe care o traversăm, am constatat că oamenii își gestionează lichiditățile cu mai multă atenție și mai activ, comparând produse, valute sau instrumente financiare. Prin această campanie încurajăm clienții care aleg să economisească și le oferim randamente competitive, dar și un proces simplu, intuitiv, pentru accesarea soluțiilor de economisire și investiții.”

UniCredit pune accent pe formarea continuă a angajaților săi și pe acțiunile de educație financiară, ceea ce subliniază angajamentul băncii de a răspunde permanent nevoilor de diversificare ale clienților săi.

Pe lângă depozitele la termen sau conturile de economii, UniCredit Bank oferă pe piața din România soluții exclusive de investiții prin onemarkets Fund, astfel clienții au ocazia să valorifice expertiza extinsă a liderilor mondiali în administrarea fondurilor mutuale.

