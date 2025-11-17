Raiffeisen Bank susține formarea liderilor în conducerea strategică prin programul „Guvernanța Corporativă care Creează Valoare”. Când încep înscrierile

Raiffeisen Bank România susține programul postuniversitar „Guvernanța Corporativă care Creează Valoare”, dezvoltat de Envisia Business School în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană și Bursa de Valori București.

Acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, programul reprezintă una dintre inițiativele educaționale de referință dedicate profesionalizării membrilor consiliilor de administrație și consolidării culturii de guvernanță corporativă în România.



Mircea Busuioceanu: Investiția în educație și colaborarea cu mediul academic sunt cheia pentru a transforma ideile bune în rezultate concrete

„Parteneriatul cu Envisia Business School ajută la formarea si dezvoltarea unei generații de lideri cu viziune, capabili să aducă valoare reală organizațiilor din România. Credem că investiția în educație și colaborarea cu mediul academic sunt cheia pentru a transforma ideile bune în rezultate concrete.”, a declarat Mircea Busuioceanu, Vicepreşedinte al Diviziei de Risc, Raiffeisen Bank România.



În contextul procesului de aderare a României la OCDE, calitatea guvernanței corporative devine o prioritate strategică atât pentru sectorul privat, cât și pentru întreprinderile de stat. Creșterea cerințelor de calitate privind structurile de supraveghere și responsabilitatea la nivel de conducere subliniază nevoia unor consilii de administrație bine pregătite, capabile să înțeleagă și să aplice principiile moderne de guvernanță.

Candidaturile pot fi depuse până la 5 decembrie 2025. 25 de locuri disponibile

Programul postuniversitar „Guvernanța Corporativă care Creează Valoare” răspunde acestor provocări printr-o abordare aplicată, ce îmbină analiza cadrului legal, practica de board, managementul riscului, sustenabilitatea, deciziile financiare strategice și impactul transformării digitale.

Candidaturile pot fi depuse până la 5 decembrie 2025 și trebuie să includă o scrisoare de motivație, o recomandare din partea unui membru de board, un CV actualizat și o copie a diplomei universitare.



Evaluarea va fi realizată de o comisie formată din Dr. Gabriela Hârțescu, Decan și Co-fondator Envisia Boards of Elite, Mircea Busuioceanu, Chief Risk Officer Raiffeisen Bank România, Corneliu Bodea, CEO Adrem, și av. Simona Pirtea, Managing Partner Enache Pirtea & Associates.

Programul se desfășoară în perioada 11 decembrie 2025 – 27 februarie 2026 în modul sincron și asincron și implică și șapte zile de curs la clasă (însumând 50 de ore de formare intensivă).

Participanții vor lucra cu studii de caz din practica de guvernanță, vor analiza situații întâlnite în consiliile de administrație și vor interacționa cu lectori și profesioniști recunoscuți în domeniilor lor de expertiza.



Evaluarea finală se va realiza sub forma unei simulări de ședință de consiliu de administrație, iar absolvenții vor obține un certificat postuniversitar și șase credite ECTS (5 credite ECTS pentru absolvirea programului + 1 credit ECTS pentru absolvirea examenului final).



Numărul locurilor este limitat la 25, pentru a asigura un cadru de învățare riguros și interactiv. Detalii complete privind procesul de înscriere sunt disponibile pe www.envisia.eu.