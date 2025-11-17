Stiri de top

Raiffeisen Bank susține formarea liderilor în conducerea strategică prin programul „Guvernanța Corporativă care Creează Valoare”. Când încep înscrierile

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Raiffeisen Bank România susține programul postuniversitar „Guvernanța Corporativă care Creează Valoare”, dezvoltat de Envisia Business School în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană și Bursa de Valori București.

Contents
Mircea Busuioceanu: Investiția în educație și colaborarea cu mediul academic sunt cheia pentru a transforma ideile bune în rezultate concreteCandidaturile pot fi depuse până la 5 decembrie 2025. 25 de locuri disponibileProgramul se desfășoară în perioada 11 decembrie 2025 – 27 februarie 2026

Acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, programul reprezintă una dintre inițiativele educaționale de referință dedicate profesionalizării membrilor consiliilor de administrație și consolidării culturii de guvernanță corporativă în România.


Mircea Busuioceanu: Investiția în educație și colaborarea cu mediul academic sunt cheia pentru a transforma ideile bune în rezultate concrete

„Parteneriatul cu Envisia Business School ajută la formarea si dezvoltarea unei generații de lideri cu viziune, capabili să aducă valoare reală organizațiilor din România. Credem că investiția în educație și colaborarea cu mediul academic sunt cheia pentru a transforma ideile bune în rezultate concrete.”, a declarat Mircea Busuioceanu, Vicepreşedinte al Diviziei de Risc, Raiffeisen Bank România.

În contextul procesului de aderare a României la OCDE, calitatea guvernanței corporative devine o prioritate strategică atât pentru sectorul privat, cât și pentru întreprinderile de stat. Creșterea cerințelor de calitate privind structurile de supraveghere și responsabilitatea la nivel de conducere subliniază nevoia unor consilii de administrație bine pregătite, capabile să înțeleagă și să aplice principiile moderne de guvernanță.

Candidaturile pot fi depuse până la 5 decembrie 2025. 25 de locuri disponibile

Programul postuniversitar „Guvernanța Corporativă care Creează Valoare” răspunde acestor provocări printr-o abordare aplicată, ce îmbină analiza cadrului legal, practica de board, managementul riscului, sustenabilitatea, deciziile financiare strategice și impactul transformării digitale.

Candidaturile pot fi depuse până la 5 decembrie 2025 și trebuie să includă o scrisoare de motivație, o recomandare din partea unui membru de board, un CV actualizat și o copie a diplomei universitare.

Evaluarea va fi realizată de o comisie formată din Dr. Gabriela Hârțescu, Decan și Co-fondator Envisia Boards of Elite, Mircea Busuioceanu, Chief Risk Officer Raiffeisen Bank România, Corneliu Bodea, CEO Adrem, și av. Simona Pirtea, Managing Partner Enache Pirtea & Associates.

Programul se desfășoară în perioada 11 decembrie 2025 – 27 februarie 2026


Programul se desfășoară în perioada 11 decembrie 2025 – 27 februarie 2026 în modul sincron și asincron și implică și șapte zile de curs la clasă (însumând 50 de ore de formare intensivă).
Participanții vor lucra cu studii de caz din practica de guvernanță, vor analiza situații întâlnite în consiliile de administrație și vor interacționa cu lectori și profesioniști recunoscuți în domeniilor lor de expertiza.


Evaluarea finală se va realiza sub forma unei simulări de ședință de consiliu de administrație, iar absolvenții vor obține un certificat postuniversitar și șase credite ECTS (5 credite ECTS pentru absolvirea programului + 1 credit ECTS pentru absolvirea examenului final).


Numărul locurilor este limitat la 25, pentru a asigura un cadru de învățare riguros și interactiv. Detalii complete privind procesul de înscriere sunt disponibile pe www.envisia.eu.

You Might Also Like

Bancherii au decis că ING Bank România este cel mai apreciat angajator din sectorul bancar în 2025

Aflat la a 15-a ediție, Raiffeisen Comunități evoluează într-un incubator dedicat comunităților sustenabile. Totul despre înscrierile în program

În primele 9 luni din an, profitul Patria Bank a crescut cu 33%. Valentin Vancea explică accelerarea: Am continuat să extindem finanțările pentru companii și persoane fizice, menținând un control atent al riscurilor

BankingNews20. Mihaela Lupu, UniCredit Bank: ”BankingNews.ro este o platformă de comunicare echilibrată, originală, onestă, un ziar online de calitate prin care publicul poate înțelege activitatea băncilor din România”

UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobândă de 7% pe an, pentru depozite constituite pe 12 luni din fonduri noi, de minim 3000 de lei

TAGGED: , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article De ce nu mișcă BNR dobânda? Cosmin Marinescu, viceguvernator, explică adevăratul risc din spatele inflației de azi
Next Article UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobândă de 7% pe an, pentru depozite constituite pe 12 luni din fonduri noi, de minim 3000 de lei
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?