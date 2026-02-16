SONDAJ. Ce vor angajații din bănci în 2026? Salariul devine miza principală. Câți iau în calcul plecarea din sistem

Peste un sfert dintre angajații sistemului bancar iau în calcul plecarea din industrie în 2026, iar 39% spun clar că își doresc o creștere salarială. În același timp, două treimi consideră veniturile insuficiente, iar aproape 60% reclamă presiunea ridicată și volumul mare de muncă. Sunt concluziile unui sondaj realizat de Sindicatul Angajaților din Bănci în cadrul membrilor săi, care conturează o primă radiografie a așteptărilor din sector pentru acest an.

Un sondaj lansat în urmă cu o lună de Sindicatul Angajaților din Bănci aduce in prim-plan prioritățile angajaților care se concentrează pe venituri, stabilitate și, într-o proporție semnificativă, pe dorința de schimbare.

Rezultatele evidențiază o realitate care merită analizată atent la nivelul sectorului de activitate.

Peste 27% din angajații din bănci iau în calcul plecarea din sistem

Peste un sfert dintre respondenți iau în calcul plecarea din sistem, acest lucru ar trebui să reprezinte un semnal important pentru angajatori.

Sondajul arată că 27,9% dintre respondenți iau în calcul schimbarea locului de muncă sau chiar a domeniului de activitate.

Cu alte cuvinte, peste un sfert dintre angajații din bănci se gândesc să părăsească sistemul, un semnal important pentru retenția de personal într-un sector aflat sub presiune operațională.

Creșterea salariului devine miza anului 2026

Dar, dincolo de avansări sau schimbări de carieră, miza centrală pentru 2026 rămâne creșterea veniturilor. Aproape patru din zece angajați spun clar că își doresc o creștere salarială.

Creșterea salarială rămâne principalul obiectiv profesional pentru 2026, fiind indicată explicit de 39% dintre respondenți, în contextul în care două treimi consideră nivelul actual al veniturilor insuficient.

Salariile, presiunea jobului și recunoașterea profesională, principalele nemulțumiri

Sondajul arată că cea mai mare problemă indicată de respondenți ține de nivelul salarial.

-67,5% consideră salariul insuficient;

-39% își doresc o creștere salarială;

-59,7% semnalează volumul mare de muncă și presiunea ridicată;

-48,7% menționează stresul și epuizarea (burnout).

În plus, 44,8% spun că le lipsește recunoașterea profesională, iar 30,5% indică absența unor perspective reale de promovare.

Ce alte obiective au bifat in sondaj angajații din bănci, pentru 2026:

-16,9% urmăresc avansarea în carieră;

-16,2% își doresc un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală;

-44,2% subliniază nevoia de stabilitate și timp personal;

Întrebați în ce măsură actualul angajator le susține dezvoltarea profesională:

-44,8% consideră că susținerea este în mică măsură;

-22,7% consideră că nu există deloc susținere;

-doar 20% apreciază susținerea ca fiind în mare măsură.

Echilibrul muncă-viață personală, sub nivelul optim

Majoritatea respondenților percep o lipsă de investiție reală în evoluția lor profesională.

Evaluarea echilibrului actual dintre viața profesională și cea personală arată o situație fragilă:

-40,3% îl consideră doar acceptabil;

-29,2% îl consideră slab;

-14,9% îl consideră foarte slab;

-doar un procent redus îl apreciază ca fiind foarte bun.

Cu alte cuvinte, peste jumătate dintre respondenți consideră că echilibrul actual este sub nivelul optim.

Profilul respondenților

Sondajul reflectă opinii din toate segmentele sistemului bancar:

-52,6% provin din front-office;

-22,7% din back-office / suport;

-14,9% din management / coordonare;

-restul din IT și alte domenii.

Din perspectiva vechimii în sistem:

37,5% au între 10 și 20 de ani experiență;

26,3% au între 5 și 10 ani;

21,7% au peste 20 de ani;

14,5% au sub 5 ani.

Rezultatele reflectă astfel opiniile unor profesioniști cu experiență relevantă, nu doar percepții izolate, se precizează în comunicatul de presă al SAB.

Constantin Paraschiv: Performanța este construită zilnic de oameni

Constantin Paraschiv, președintele sindicatului, trage un semnal de alarmă privind nivelul de satisfacție în cadrul angajaților și precizează că „performanța este construită zilnic de oameni”.

„Sistemul bancar este unul performant la nivel financiar, dar performanța este construită zilnic de oameni. Când două treimi dintre respondenți indică salarii insuficiente, peste jumătate reclamă presiune și epuizare, iar când peste un sfert dintre respondenți iau în calcul plecarea din sistem, acestea reprezintă un semnal relevant privind nivelul actual de satisfacție și stabilitate a salariaților din sistemul bancar.”, a declarat Paraschiv Constantin, Presedinte SAB, pentru BankingNews.ro.

La rândul său, Marian Ilie, Secretarul General al Sindicatului Angajaților din Bănci, precizează că „Investiția în oameni nu este un cost, ci o garanție a stabilității”.

Sindicatul Angajaților din Bănci reprezintă o comunitate activă de aproximativ 2.500 de membri și susținători în mediul online, impactul real fiind semnificativ mai extins. Numărul răspunsurilor colectate confirmă interesul ridicat pentru reprezentare și dialog real în industrie, mai arată datele transmise de sindicat către BankingNews.ro.