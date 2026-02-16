BCR finanțează cu 42,5 milioane euro unul dintre cele mai mari proiecte solare din România, de 190 MW. Manuela Trisnevschi: BCR este principalul partener pentru proiectele de energie dezvoltate în România

BCR acordă o finanțare de 42,5 milioane de euro pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai mari proiecte de energie solară din România, cu o capacitate totală instalată de 190 MW.

Proiectul include trei parcuri fotovoltaice în județele Dolj și Olt și ar urma să alimenteze anual peste 160.000 de gospodării.

BCR, un nou semnal puternic pe zona finanțărilor verzi

BCR acționează ca principal partener bancar local, asigurând implementarea investiției în România atât printr-o finanțare pe termen lung de 17,3 milioane de euro, dar și printr-o facilitate TVA și o facilitate de linie de credit, destinate susținerii etapei de construcție.

Portofoliul este deținut în proporție de 65% de dezvoltatorul norvegian de energie regenerabilă Scatec ASA și 35% de furnizorul turc de servicii de inginerie Defic Globe Enerji A.Ş., care va furniza servicii de inginerie, achiziții și construcție (Engineering, Procurement and Construction – EPC), în timp ce Scatec va asigura serviciile de operare, mentenanță și asset management.

Finanțare totală de 121 milioane de euro, asigurată cu ajutorul BEI și BERD

Pachetul total de finanțare se ridică la aproximativ 121 milioane de euro și este asigurat de un consorțiu de bănci format din BCR, Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Odată agreată structura de finanțare vor începe lucrările de construcție, iar utilizarea comercială este estimat să înceapă în a doua jumătate din 2027.

Manuela Trisnevschi: BCR este principalul partener pentru proiectele de energie dezvoltate în România

„BCR este principalul partener pentru proiectele de energie dezvoltate în România, iar finanțarea parcurilor fotovoltaice Dobrun și Sadova joacă un rol important în consolidarea securității energetice, cu beneficii directe pentru populație și comunități. Ne bucurăm că expertiza noastră în structurarea finanțărilor complexe, alături de colaborarea strânsă cu partenerii instituționali BEI și BERD, susțin dezvoltarea unei infrastructuri energetice reziliente și creșterea competitivității economiei”, a declarat Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities, BCR.

Investiția este structurată printr-un mix de finanțare de tip project finance non-recourse și capital propriu și reflectă încrederea instituțiilor financiare în stabilitatea cadrului de sprijin pentru energia regenerabilă în România.

Trei parcuri fotovoltaice – printre cele mai mari investiții în energie solară din România

Portofoliul include trei parcuri fotovoltaice amplasate în județele Dolj și Olt, în regiunea Oltenia, și se numără printre cele mai mari investiții în energie solară în România, dintre cele care există până în prezent. Odată finalizat proiectul, cele trei unități vor putea produce energie electrică pentru alimentarea a peste 160.000 de gospodării anual.

Două dintre cele trei parcuri beneficiază de contracte pentru diferență (CfD) pe o perioadă de 15 ani, obținute în cadrul primei licitații CfD organizate de statul român, cu finanțare din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene și administrate de Opcom. Contractele acoperă aproximativ două treimi din producția estimată, restul energiei urmând să fie valorificată pe piața angro.

Proiectul consolidează independența energetică regională

Investiția contribuie direct la atingerea obiectivelor naționale ale României în domeniul energiei și climei, inclusiv ținta ca energia regenerabilă să depășească 38% din consumul final până în 2030, și sprijină obiectivele Uniunii Europene privind decarbonizarea și securitatea energetică.

Prin susținerea dezvoltării de infrastructură energetică la scară, acest proiect consolidează independența energetică regională, sprijină dezvoltarea economică a României și accelerează tranziția țării către o economie cu emisii reduse de carbon.

Băncile au fost asistate în această tranzacție de Clifford Chance, în calitate de consultant juridic.