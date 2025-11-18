BankingNews20. Mihaela Lupu, UniCredit Bank: ”BankingNews.ro este o platformă de comunicare echilibrată, originală, onestă, un ziar online de calitate prin care publicul poate înțelege activitatea băncilor din România”

Anul 2025 este special pentru BankingNews. Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România împlinește 20 de ani. Publicația este o poveste de familie, care a reușit să-și găsească drumul, să treacă peste momentele grele, să se diferențieze, să aducă banking-ul mai aproape de cititori, să educe și să arate rolul esențial al acestui domeniu pentru bunăstarea companiilor și populației, dar și pentru economie în ansamblu.

Noi, fondatorii BankingNews, Gabriela și Cornel Dinu, am fost perseverenți și am rămas fideli ideii de la care am pornit în această călătorie, respectiv aceea de a evoca emoții, de a umaniza bankingul și de a vorbi despre oameni pentru oameni. Cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de activitate, vom onora momentul prin Gala Aniversară BankingNews, care va avea loc pe data de 26 noiembrie. Până atunci, vom aduce, pe cât posibil în fiecare zi, în fața cititorilor noștri, câteva gânduri exprimate de oameni din banking, reprezentanți din top-management-ul instituțiilor de credit. Continuăm această serie de articole cu opinia transmisă de Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank România.

„BankingNews a fost încă de la început un proiect media curajos – 100% românesc, 100% antreprenorial, 100% business de familie. Pentru UniCredit Bank, dar sunt convinsă că e la fel pentru toate băncile din România, BankingNews.ro este o platformă de comunicare echilibrată, originală, onestă, un ziar online de calitate prin care publicul poate înțelege activitatea băncilor din România și ce fac ele în fiecare zi pentru clienții lor. Avem în BankingNews un partener relevant și serios în dialogul cu publicul larg. Îi urăm BankingNews ani buni înainte, cu realizări și povești de succes! La mulți ani, BankingNews!”