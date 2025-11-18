InterviuriStiri de top

BankingNews20. Mihaela Lupu, UniCredit Bank: ”BankingNews.ro este o platformă de comunicare echilibrată, originală, onestă, un ziar online de calitate prin care publicul poate înțelege activitatea băncilor din România”

Cornel Dinu
Cornel Dinu

Anul 2025 este special pentru BankingNews. Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România împlinește 20 de ani. Publicația este o poveste de familie, care a reușit să-și găsească drumul, să treacă peste momentele grele, să se diferențieze, să aducă banking-ul mai aproape de cititori, să educe și să arate rolul esențial al acestui domeniu pentru bunăstarea companiilor și populației, dar și pentru economie în ansamblu.

Noi, fondatorii BankingNews, Gabriela și Cornel Dinu, am fost perseverenți și am rămas fideli ideii de la care am pornit în această călătorie, respectiv aceea de a evoca emoții, de a umaniza bankingul și de a vorbi despre oameni pentru oameni. Cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de activitate, vom onora momentul prin Gala Aniversară BankingNews, care va avea loc pe data de 26 noiembrie. Până atunci, vom aduce, pe cât posibil în fiecare zi, în fața cititorilor noștri, câteva gânduri exprimate de oameni din banking, reprezentanți din top-management-ul instituțiilor de credit. Continuăm această serie de articole cu opinia transmisă de Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank România.

„BankingNews a fost încă de la început un proiect media curajos – 100% românesc, 100% antreprenorial, 100% business de familie. Pentru UniCredit Bank, dar sunt convinsă că e la fel pentru toate băncile din România, BankingNews.ro este o platformă de comunicare echilibrată, originală, onestă, un ziar online de calitate prin care publicul poate înțelege activitatea băncilor din România și ce fac ele în fiecare zi pentru clienții lor. Avem în BankingNews un partener relevant și serios în dialogul cu publicul larg. Îi urăm BankingNews ani buni înainte, cu realizări și povești de succes! La mulți ani, BankingNews!”

You Might Also Like

TEKUNI, cel mai amplu program pentru tinerii antreprenori din România, a fost lansat la Timișoara, cu sprijinul UniCredit

ETF-ul BET Patria-Tradeville trece pragul de 700 mil. lei și ajunge la 31.000 de investitori. Răzvan Pasol: Investiția la bursă trebuie gândită întotdeauna ca o investiție pe termen lung, pentru a depăși eventualele fluctuații inevitabile ale prețurilor acțiunilor

Leonardo Badea avertizează: Europa are nevoie de o piață de capital integrată. Piața de capital din România are un drum de dezvoltare bine conturat. Ritmul cu care vom transforma acest potențial în realitate va face diferența

Intesa Sanpaolo își schimbă identitatea vizuală la nivel global. De astăzi, și clienții din România văd noua siglă. Ce diferențe apar față de Italia și care este explicația?

BCR Seed Starter investește 500.000 euro în Profluo, startup românesc care accelerează automatizarea financiar-contabilă prin AI

TAGGED: , ,
Share this Article
By Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Previous Article UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobândă de 7% pe an, pentru depozite constituite pe 12 luni din fonduri noi, de minim 3000 de lei
Next Article În primele 9 luni din an, profitul Patria Bank a crescut cu 33%. Valentin Vancea explică accelerarea: Am continuat să extindem finanțările pentru companii și persoane fizice, menținând un control atent al riscurilor
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?