În primele 9 luni din an, profitul Patria Bank a crescut cu 33%. Valentin Vancea explică accelerarea: Am continuat să extindem finanțările pentru companii și persoane fizice, menținând un control atent al riscurilor

Patria Bank a încheiat primele nouă luni din 2025 cu un profit net de 36,3 milioane lei, în creștere cu 33% față de aceeași perioadă a anului precedent. Banca precizează că rezultatul reflectă consolidarea performanței operaționale și eficiența modelului de business al băncii. Evoluția financiară pozitivă a fost susținută de creșterea veniturilor nete din dobânzi, îmbunătățirea raportului cost/venituri și expansiunea echilibrată a portofoliului de credite performante.

Valentin Vancea: Am continuat să extindem finanțările pentru companii și persoane fizice, menținând un control atent al riscurilor

„Rezultatele din primele nouă luni ale anului 2025 confirmă evoluția pozitivă a băncii și eficiența modelului nostru operațional, construit pe o strategie clară de creștere și echilibru. Am continuat să extindem finanțările pentru companii și persoane fizice, menținând un control atent al riscurilor și o abordare prudentă a dezvoltării.

În această perioadă, am reușit să creștem într-un ritm constant, consolidând calitatea portofoliului și relațiile cu clienții din toate segmentele de activitate. Vom continua să ne concentrăm pe performanță operațională, digitalizare și sprijinirea antreprenoriatului local, urmărind o dezvoltare sustenabilă, bazată pe încredere, responsabilitate și rezultate solide”, a declarat Valentin Vancea, Director General al Patria Bank.

Veniturile au urcat cu 15%

Venitul net bancar a urcat la 183,5 milioane lei, cu 15% mai mult față de primele nouă luni din 2024, fiind susținut în principal de avansul veniturilor nete din dobânzi (+21%), pilonul central al activității băncii. În același timp, cheltuielile operaționale au crescut cu doar 5%, într-un context inflaționist și de investiții continue în digitalizare, securitate cibernetică și marketing, ceea ce a condus la o scădere a raportului cost/venituri la 69% (64% excluzând taxa pe cifra de afaceri).

Profitul operațional a crescut cu 46%

Profitul operațional a atins 56,7 milioane lei, cu 46% peste nivelul din perioada similară a anului trecut, în timp ce rentabilitatea capitalurilor proprii (RoE) s-a situat la 10,8%, față de 8,8% la septembrie 2024, iar rentabilitatea activelor (RoA) la 1,0% (vs. 0,9%).

Activele Patrai Bank au ajuns la 4,9 miliarde lei, în creștere cu 10%

Activele totale au ajuns la 4,9 miliarde lei, în creștere cu 10% comparativ cu sfârșitul anului 2024, susținute de extinderea portofoliului de credite performante (+17%). Portofoliul total de credite performante a urcat la 2,76 miliarde lei, iar raportul credite/depozite s-a îmbunătățit la 75%, față de 67% la 31 decembrie 2024, reflectând intensificarea activității de creditare.

Banca și-a redus creditele neperformante

Patria Bank a menținut o politică prudentă de gestionare a riscurilor, reducând rata expunerilor neperformante (NPE) la 3,5%, de la 4,7% în septembrie 2024, cu un grad de acoperire de 57%. Această evoluție confirmă calitatea portofoliului și disciplina financiară, rezultată dintr-un proces de monitorizare continuă, colectare eficientă și operațiuni de write-off.

Georgiana Stănciulescu: Rezultatele evidențiază stabilitatea și consistența direcției adoptate de bancă în ultimii ani

„Rezultatele financiare aferente primelor trei trimestre din 2025 evidențiază stabilitatea și consistența direcției adoptate de bancă în ultimii ani. Dincolo de creșterea veniturilor și îmbunătățirea eficienței operaționale, ceea ce contează este calitatea rezultatelor și capacitatea noastră de a le obține într-un context economic dificil, cu un nivel ridicat al competiției și costuri mai mari de finanțare. Performanța financiară reflectă o disciplină solidă în utilizarea resurselor, o abordare atentă a riscului și o structură echilibrată a veniturilor recurente”, a declarat Georgiana Stănciulescu, Director General Adjunct Patria Bank.

Creditare în creștere pe toate segmentele

Pe zona comercială, banca a înregistrat o creștere semnificativă a creditării pe toate segmentele de business. Portofoliul IMM a urcat la 782 milioane lei (+16% față de decembrie 2024), segmentul Corporate la 546 milioane lei (+14%), segmentul Agro a crescut cu 42%, până la 430 milioane lei, iar segmentul Micro a înregistrat o creștere de 10%, până la 443 milioane lei. Vânzările de credite noi către persoane juridice au ajuns la 1,04 miliarde lei în primele nouă luni din 2025, în urcare cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În zona de retail, activitatea de creditare a înregistrat o creștere semnificativă în T3 2025, când volumul creditelor noi a fost cu 82% mai mare comparativ cu perioada similară din 2024.

Accelerare digitală și diversificarea produselor

Patria Bank și-a consolidat, de asemenea, poziția de bancă digitală accesibilă, înregistrând o creștere de 25% a numărului de utilizatori ai platformei Patria Online și un plus de 15% al tranzacțiilor efectuate prin Internet & Mobile Banking. Lansarea de produse precum creditul imobiliar în euro cu dobândă fixă pe cinci ani și extinderea cardului de credit online contribuie la creșterea interacțiunii cu clienții și la diversificarea veniturilor operaționale.

Rata fondurilor proprii totale s-a situat la 21,5%, peste cerințele reglementate, consolidând baza solidă de capital a băncii. În ultimele luni, Patria Bank a continuat parteneriatele internaționale strategice, semnând un acord de Confirming Bank cu BERD în cadrul programului TFP și o nouă finanțare de 25 milioane euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI) destinată extinderii creditării pentru IMM-uri, inclusiv pentru proiecte verzi.