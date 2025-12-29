Cât va costa creditul în 2026: când și cu cât scad ratele

Pentru sute de mii de români cu credite la bancă, 2026 vine cu vestea mult așteptată: scad dobânzile! Știrea este adevărată! Dar nu-i ceva ce deja nu ai trăit, dacă ai deja credit la bancă. Rata din luna ianuarie e ușor mai ridicată decât cea din iunie 2025. Abia din luna aprilie 2026 ai putea sesiza o valoare egală cu rata din vara anului 2025! Deci scăderea IRCC vine din 1 ianuarie. Și e de bine! Dar o valoare mai mică decat rata plătită băncii pe parcursul anului acesta vei sesiza abia pe final de an 2026. Pentru cei care se gândesc să meargă la bancă pentru un credit, veștile sunt bune. 2026 aduce dobânzi mici! Dar îți povestesc și condițiile.

Asta e știrea care te interesează. IRCC scade la 5,68%

De la 1 ianuarie 2026, IRCC coboară de la 6,06% la 5,68%, prima scădere după un an în care ratele au atins maxime istorice. Pentru mulți debitori, vestea este bună, înseamnă rate ușor mai mici. Totuși, costul creditului rămâne ridicat, iar revenirea la nivelurile din 2024–2025 este încă departe.

BNR va anunța la finalul lunii decembrie valoarea noului IRCC, în scădere față de luna octombrie. 30% dintre creditele ipotecare au dobânda ancorată de evoluția IRCC

Asta aduce rate mai mici pentru cei care au sau vor accesa credite de nevoi/ credite ipotecare la început de an, față de cei care au luat împrumuturi imobiliare la începutul anului 2025.

Potrivit analiștilor, și indicele ROBOR la 3 sau 6 luni va scădea pe parcursul anului 2026, ceea ce va aduce rate mai mici pentru cei care au împrumturi cu dobânzi variabile, mai vechi de anul 2019. Spre exemplu, economiștii ING, preconizează că dobânzile interbancare se vor stabiliza în jurul valorii de 6,7% (3M ROBOR) până la finalul lui 2025, urmând să coboare spre 4,5% în 2027, în paralel cu scăderea treptată a dobânzii de politică monetară.

Trebuie să precizăm că cei care au credite cu dobânzi fixe pe 3, 5, 10 sau 30 de ani nu vor avea schimbări a valorii ratei lunare.

IRCC la maxim istoric

În octombrie 2025 indicele IRCC creștea de la 5,55% la 6,06%. BankingNews anunța AICI că asistam la cel mai ridicat nivel al indicelui – de la introducerea lui, în 2019, și va rămâne neschimbat până la începutul lui 2026, când este așteptată o scădere.

Scăderea este aproape. Dar rata lunară va rămâne mai mare decât rata plătita în vara anului 2025, cand IRCC era 5,55%.

De la 1 ianuarie și până la 31 martie, IRCC va coborî la 5,68%. Totuși, analiștii estimează că, pe parcursul anului viitor, ratele vor rămâne ridicate, chiar dacă BNR va începe să reducă dobânda cheie treptat din trimestrul al doilea.

Cat va costa creditul tău în 2026

IRCC va urma o tendință de scădere, atâta timp cât economia nu va traversa turbulențe majore, iar inflația se temperează, atenționează economiștii. Datele actuale arată o valoare a indicelui în scădere ușoară, astfel că este posibil ca IRCC, valabil din 1 aprilie 2026, să fie in jurul valorii de 5,57% (aproape de cel din vara anului 2025- 5,55%).

Ratele vor scădea treptat, dar creditul rămâne scump anul viitor. Românii cu rate la bancă vor sesiza rate ușor mai mici pe final de an, iar scăderile semnificative apar abia din 2027.

Economiștii BCR și ING vorbesc despre prima tăiere de dobândă abia în luna mai 2026

Atât economiștii BCR cât și cei de la ING estimează că Banca Națională a României va menține dobânda-cheie la 6,5% până în luna mai. În prezent, rata-cheie se află la cel mai înalt nivel din ultimii 14 ani, iar presiunea de reducere este temperată de inflația care se menține la două cifre.

BCR vede prima reducere a dobânzii în prima jumătate din 2026, ideal într-o ședință în care BNR publică și Raportul asupra Inflației.

Analiștii indică două scenarii:

Scenariul de bază: prima tăiere în mai 2026, urmată de un total de 1,25 puncte de bază de relaxare până la 5,25% la final de 2026.

Scenariu alternativ: dacă încrederea în revenirea inflației în țintă crește mai repede, BNR ar putea tăia dobânda în februarie 2026.

ING anticipează o dobânda cheie de 5,5%, la finalul anului 2026

Pe final de an 2025, economiștii ING anunță că nu operează nicio modificare a scenariului de bază, care prevede o primă reducere a dobânzii în mai 2026, cu un total de 1,00 de puncte de bază de tăieri pe parcursul anului viitor.

Acest scenariu propus de ING ne arată că este posibil ca dobânda cheie să scadă până la 5,50%, pe parcursul anului viitor. Ceea ce ne arată că treptat costul creditelor scade. Sunt vești și mai bune pentru 2027!

Reamintim că Banca Națională a României menține rata de politică monetară neschimbată din august 2024 (la 6,50%) .

