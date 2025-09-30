De mâine, peste 600.000 de români vor plăti rate mai mari la bancă. IRCC atinge un maxim istoric și aduce șocuri pentru cei care trec de la dobânzi fixe la variabile

De la 1 octombrie, ratele creditelor ipotecare și de consum calculate în funcție de IRCC cresc din nou. Indicele urcă la 6,06%, cel mai ridicat nivel din istorie- și va pune presiune pe bugetele a peste 600.000 de români.

Pentru mii de românii ratele se pot dubla!

Finalul de an aduce o nouă provocare pentru debitori: rate mai mari, un maxim istoric pentru IRCC dar și trecerea unor credite de la dobânzi fixe la variabile.

Începând de mâine, indicele IRCC crește de la 5,55% la 6,06%. Este cel mai ridicat nivel de la introducerea lui, în 2019, și va rămâne neschimbat până la începutul lui 2026, când este așteptată o ușoară ajustare.

Aproximativ 600.000 de români au credite legate direct de IRCC. Pe lângă aceștia, mii de clienți care au avut dobânzi fixe pe 3 ani se confruntă acum cu o situație complicată. La expirarea perioadei cu dobânzi fixe, creditele lor trec automat la dobânzi variabile, mult mai ridicate. În unele cazuri, costul dobânzii aproape că se dublează.

Pentru un credit ipotecar de 200.000 de lei pe 30 de ani, rata lunară urcă de la 1.545 lei la 1.711 lei – un plus de 166 de lei. La sume mai mari, diferențele pot depăși câteva sute de lei pe lună.

IRCC urcă la un maxim istoric și lovește inclusiv clienții care trec de la dobânzi fixe la variabile

„Acum trei ani, mulți români și-au refinanțat creditele. Pentru cei care au avut dobândă fixă, există riscul real ca, de la 1 octombrie, să treacă automat la variabilă. Practic, costul total al dobânzii poate să se dubleze: de la 5%, la peste 8%, calculat ca IRCC plus marja băncii”, explică Claudiu Trandafir, expert financiar.

De ce a crescut IRCC

Economiștii pun evoluția dobanzilor pe seama decalajului cu care se aplică indicele (un trimestru) și a tensiunilor politice și economice din primăvară, care s-au transmis în piață.

Indicele este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul II 2025. IRCC se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

În ianuarie 2026 IRCC scade, dar rata la bancă ajunge la valoarea actuală

Există totuși o veste ceva mai bună. De la 1 ianuarie și până la 31 martie, IRCC ar putea coborî la 5,68%. Totuși, analiștii estimează că, pe parcursul anului viitor, ratele vor rămâne ridicate, chiar dacă BNR va începe să reducă dobânda cheie treptat din trimestrul al doilea.

Specialiștii recomandă clienților care trec acum pe dobânzi variabile să discute cu banca și să analizeze opțiunile de refinanțare.

