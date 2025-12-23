În primele nouă luni din 2025, ING România şi-a crescut veniturile şi portofoliul de credite, iar profitul s-a stabilizat 1,3 miliarde lei

În primele nouă luni ale anului 2025, veniturile ING Bank s-au majorat cu 6,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind borna de 3 miliarde de lei. ING Bank înregistrează o creștere robustă a portofoliului de credite în aceeași perioadă, de 10,7%, până la 47,5 miliarde lei, precum și un avans de 4,7%, până la 74,9 miliarde lei, în cazul activelor.

Portofoliul de credite brute a crescut cu 10,7% (ajungând la 47,5 miliarde lei) în primele nouă luni din 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, ING Bank a înregistrat cheltuieli operaționale mai mari cu 12,7% și a consolidat provizioanele la 115 milioane lei, pentru a asigura o poziție prudentă și stabilă pe termen lung.

În primele 9 luni din 2024, profitul brut ING fost de 1,39 miliade lei

În acest context, profitul brut s-a stabilizat la 1,3 miliarde lei, menținând o bază solidă pentru investiții viitoare, iar rezultatul operațional a rămas aproape de nivelul anului trecut, cu o ajustare minoră de 0,7%, potrivit băncii.

Servicii bancare mai ușor de folosit și mai sigure pentru români

RoPay, serviciul național de plăți instant cu mobilul dezvoltat de TRANSFOND și implementat de băncile de pe piața românească, a început să se vadă și în portofoliul de servicii ING. Clienții ING Bank România pot plăti sau transfera instant bani către alte persoane fizice prin scanarea unui cod QR generat de beneficiar, din aplicația mobilă ING Home’Bank.

Mai mult, din 1 octombrie, serviciul RoPay a ajuns și mai aproape de utilizatorii români printr-o premieră lansată de ING Bank România și Auchan Retail România: plata la marii retaileri prin scanarea unui cod QR afișat pe POS, utilizând aplicația de mobile banking.

ING Bank a devenit astfel prima bancă din România care a oferit soluția de acceptare a plății RoPay la POS pentru un mare retailer, după ce în aprilie 2025 anunța lansarea serviciului RoPay pentru persoane fizice prin scanarea de cod QR.

Parteneriate strategice pentru o economie mai robustă, cu focus pe energie, sustenabilitate și infrastructură



Prin implicarea în tranzacții relevante la nivel național și regional, banca și-a consolidat poziția de partener financiar de încredere pentru companii cu viziune pe termen lung. Astfel, din totalul creditelor ipotecare acordate, un procent de 39,5% a luat forma împrumuturilor sustenabile. Totodată, pe segmentul corporate, banca a mobilizat fonduri în valoare de aproximativ 1,15 miliarde de euro destinate finanțărilor sustenabile.

ING a acționat ca ESG Coordinator și Joint Bookrunner în cadrul emisiunii de obligațiuni verzi în valoare de 500 milioane de euro, cu maturitate de 8 ani, lansată de NEPI Rockcastle. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru (re)finanțarea clădirilor verzi, în conformitate cu cadrul de finanțare sustenabilă al companiei – Green Finance Framework 2023.

ING contribuie la creșterea disponibilității energiei curate

Pentru a contribui la consolidarea securității energetice a României, la creșterea disponibilității energiei curate și la susținerea dezvoltării socio-economice, ING România a finanțat etapa preliminară de dezvoltare a două proiecte energetice strategice: reabilitarea Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă pentru Societatea Nationala Nuclearelectrica SA și dezvoltarea Unităților 3 și 4, prin compania de proiect Energonuclear S.A. (deținută integral de Nuclearelectrica). ING Bank a participat în calitate de Lead Arranger cu un ticket de 75 milioane de euro în cadrul facilităților sindicalizate în valoare totală de 620 milioane de euro.

ING România a participat de asemenea în facilitățile sindicalizate pentru Grupul Electrica, cel mai mare operator de distribuție și furnizor de energie electrică din România, cu o contribuție de 66 milioane de euro din totalul de 620 milioane de euro. Finanțarea include mai multe componente, având ca scop refinanțarea datoriilor existente și susținerea planurilor de investiții în infrastructura de distribuție și proiecte de energie verde. Relația de peste două decenii dintre ING și Electrica este reconfirmată prin această tranzacție, care consolidează statutul ING de bancă principală a grupului.

Pentru La Fântâna, furnizor consacrat în segmentele de piață dedicate soluțiilor de apă din România și Europa Centrală și de Est, ING Bank România a coordonat și finalizat cu succes o nouă facilitate sindicalizată, cu o participare finală de 40 milioane de euro dintr-un total de 70 milioane de euro. Compania are planuri de extindere și diversificare, în special în zona tratării și purificării apei. ING își menține astfel rolul de partener bancar principal al La Fântâna și își consolidează colaborarea pentru viitoare oportunități, mai precizează banca într-un comunicat de presă.

