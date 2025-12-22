Banca Transilvania contribuie la dublarea capacității naționale de stocare a energiei prin finanțarea Nova Power & Gas

Banca Transilvania accelerează tranziția energetică a României, finanțând cea mai mare instalație de stocare a energiei în baterii din țară, un proiect strategic dezvoltat de Nova Power & Gas.

Banca Transilvania acordă un credit de investiții de peste 75 de milioane de euro companiei Nova H

Banca Transilvania a acordat un credit de investiții de peste 75 de milioane de euro companiei Nova H, deținută de Nova Power & Gas, pentru dezvoltarea unei instalații de stocare a energiei cu o putere de 200 MW și o capacitate de 400 MWh, cea mai mare de acest tip din România.

Banca precizează că proiectul este deja operațional și marchează un pas important pentru securitatea energetică națională.

Instalația este amplasată în Florești, județul Cluj, și a intrat în funcțiune în această lună. Odată cu demararea exploatării comerciale, Nova Power & Gas a anunțat și începerea lucrărilor la o centrală de producție în ciclu combinat, cu o capacitate de 160 MW, situată în Câmpia Turzii. Valoarea cumulată a celor două investiții depășește 350 de milioane de euro.

Ce înseamnă această finanțare pentru România

Prin acest proiect, capacitatea națională de stocare a energiei este dublată, ceea ce aduce mai multă stabilitate în sistemul energetic și o integrare mai eficientă a surselor regenerabile.

În plus, investiția contribuie direct la tranziția țării noastre spre un viitor sustenabil prin dezvoltarea de capacități noi.

BT își întărește parteneriatul construit de-a lungul anilor cu Nova Power & Gas, unul dintre cei mai mari clienți ai săi, contribuind la consolidarea poziției de lider în stocarea energiei în baterii a acestuia.

Nova Power & Gas face parte din Grupul E-INFRA, un grup 100% românesc activ pe întreg lanțul energetic – de la producție și furnizare, la stocare și investiții majore în infrastructură.