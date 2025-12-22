BCR coordonează una dintre cele mai mari finanțări sindicalizate din agribusinessul românesc, în valoare de 485 milioane de euro, pentru Carmistin The Food Company. Ana-Maria Samuilă: ”România are nevoie de companii solide, capabile să transforme potențialul agricol într-un avantaj competitiv real”

Banca Comercială Română (BCR) a coordonat, alături de ING Bank N.V. Amsterdam, aranjarea unui credit sindicalizat în valoare totală de 485 milioane de euro pentru Carmistin The Food Company, lider național în producția de carne de pasăre și furaje. Tranzacția se numără printre cele mai mari finanțări realizate în sectorul agribusiness din România și reflectă încrederea BCR și a întregului sistem bancar în relevanța strategică a acestui domeniu pentru economie, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

BCR a structurat tranzacția, care a avut un grad ridicat de complexitate, atât din perspectiva organizării, cât și a tipologiei și diversității proiectelor finanțate. Creditul sindicalizat va susține planurile de dezvoltare ale Grupului Carmistin, vizând extinderea capacităților de producție de hrană, cu accent pe sectorul cărnii de porc, precum și diversificarea portofoliului de produse alimentare, inclusiv pentru piețele de export.

Finanțarea este structurată sub forma unui credit sindicalizat, coordonat de Banca Comercială Română S.A. și ING Bank N.V. Amsterdam – Bucharest Branch. Din sindicatul bancar fac parte, alături de Banca Comercială Română S.A. și ING Bank N.V. Amsterdam – Bucharest Branch, CEC Bank S.A., în calitate de Mandated Lead Arranger, Intesa Sanpaolo România S.A. și UniCredit Bank S.A., în calitate de Senior Lead Arrangers, Exim Banca Românească S.A. și Raiffeisen Bank S.A., în calitate de aranjori, precum și Garanti Bank S.A. și PKO Bank Polski S.A. Varșovia, Sucursala București, în calitate de creditori.

Banca Comercială Română S.A. a acționat în rolurile de coordonator global, bookrunner, agent de documentație, agent de facilități și agent de plăți, în timp ce ING Bank N.V. Amsterdam – Bucharest Branch a acționat în calitate de coordonator global și bookrunner.

„România are nevoie de companii solide, capabile să transforme potențialul agricol într-un avantaj competitiv real, care să contribuie la securitatea alimentară și la consolidarea prezenței noastre pe piețele internaționale. Investițiile consistente și dezvoltarea unor produse românești de calitate sunt esențiale pentru reducerea dependenței de importuri, pentru diminuarea deficitului comercial pe lanțul agroalimentar și pentru creșterea producției locale și a capacității de export. Grupul Carmistin reprezintă un exemplu relevant în acest sens, demonstrând cum atragerea de finanțări și granturi, capacitatea de a implementa proiecte complexe, inovația, calitatea produselor și angajamentul față de comunitățile locale pot susține un model de dezvoltare integrată și responsabilă. Ne bucurăm să le fim alături și să susținem ambițiile de creștere ale companiilor românești din agribusiness, punând în slujba lor expertiza, capitalul și viziunea BCR pe termen lung”, a declarat Ana-Maria Samuilă, Head of Agribusiness & Food, BCR.

„Le mulțumim tuturor partenerilor din sindicat pentru profesionalism și implicare, iar aprecierile se îndreaptă și către Carmistin, pentru dedicarea echipei și buna colaborare”, a declarat Raluca Orha, Head of Loan Syndication, BCR.

Creditul va finanța două proiecte strategice pentru Grupul Carmistin. Primul vizează dezvoltarea unei unități de producție de carne de porc de mare capacitate, iar cel de-al doilea constă în extinderea și modernizarea facilităților de genetică și reproducție, care vor completa capacitățile existente și vor asigura o producție anuală de peste 500.000 de purcei.

Totodată, planul investițional include construcția unei noi fabrici de produse alimentare, orientată în principal către export, care va integra fluxurile actuale de producție ale Grupului Carmistin și va contribui la creșterea valorii adăugate a produselor realizate în România.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acționat în calitate de consultant juridic din partea sindicatului de bănci, iar Clifford Chance din partea Carmistin.