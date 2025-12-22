Stiri de top

BCR coordonează una dintre cele mai mari finanțări sindicalizate din agribusinessul românesc, în valoare de 485 milioane de euro, pentru Carmistin The Food Company. Ana-Maria Samuilă: ”România are nevoie de companii solide, capabile să transforme potențialul agricol într-un avantaj competitiv real”

Cornel Dinu
Cornel Dinu
Sursa foto -shutterstock.com

Banca Comercială Română (BCR) a coordonat, alături de ING Bank N.V. Amsterdam, aranjarea unui credit sindicalizat în valoare totală de 485 milioane de euro pentru Carmistin The Food Company, lider național în producția de carne de pasăre și furaje. Tranzacția se numără printre cele mai mari finanțări realizate în sectorul agribusiness din România și reflectă încrederea BCR și a întregului sistem bancar în relevanța strategică a acestui domeniu pentru economie, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

BCR a structurat tranzacția, care a avut un grad ridicat de complexitate, atât din perspectiva organizării, cât și a tipologiei și diversității proiectelor finanțate. Creditul sindicalizat va susține planurile de dezvoltare ale Grupului Carmistin, vizând extinderea capacităților de producție de hrană, cu accent pe sectorul cărnii de porc, precum și diversificarea portofoliului de produse alimentare, inclusiv pentru piețele de export.

Finanțarea este structurată sub forma unui credit sindicalizat, coordonat de Banca Comercială Română S.A. și ING Bank N.V. Amsterdam – Bucharest Branch. Din sindicatul bancar fac parte, alături de Banca Comercială Română S.A. și ING Bank N.V. Amsterdam – Bucharest Branch, CEC Bank S.A., în calitate de Mandated Lead Arranger, Intesa Sanpaolo România S.A. și UniCredit Bank S.A., în calitate de Senior Lead Arrangers, Exim Banca Românească S.A. și Raiffeisen Bank S.A., în calitate de aranjori, precum și Garanti Bank S.A. și PKO Bank Polski S.A. Varșovia, Sucursala București, în calitate de creditori.
Banca Comercială Română S.A. a acționat în rolurile de coordonator global, bookrunner, agent de documentație, agent de facilități și agent de plăți, în timp ce ING Bank N.V. Amsterdam – Bucharest Branch a acționat în calitate de coordonator global și bookrunner.

„România are nevoie de companii solide, capabile să transforme potențialul agricol într-un avantaj competitiv real, care să contribuie la securitatea alimentară și la consolidarea prezenței noastre pe piețele internaționale. Investițiile consistente și dezvoltarea unor produse românești de calitate sunt esențiale pentru reducerea dependenței de importuri, pentru diminuarea deficitului comercial pe lanțul agroalimentar și pentru creșterea producției locale și a capacității de export. Grupul Carmistin reprezintă un exemplu relevant în acest sens, demonstrând cum atragerea de finanțări și granturi, capacitatea de a implementa proiecte complexe, inovația, calitatea produselor și angajamentul față de comunitățile locale pot susține un model de dezvoltare integrată și responsabilă. Ne bucurăm să le fim alături și să susținem ambițiile de creștere ale companiilor românești din agribusiness, punând în slujba lor expertiza, capitalul și viziunea BCR pe termen lung”, a declarat Ana-Maria Samuilă, Head of Agribusiness & Food, BCR.

„Le mulțumim tuturor partenerilor din sindicat pentru profesionalism și implicare, iar aprecierile se îndreaptă și către Carmistin, pentru dedicarea echipei și buna colaborare”, a declarat Raluca Orha, Head of Loan Syndication, BCR.

Creditul va finanța două proiecte strategice pentru Grupul Carmistin. Primul vizează dezvoltarea unei unități de producție de carne de porc de mare capacitate, iar cel de-al doilea constă în extinderea și modernizarea facilităților de genetică și reproducție, care vor completa capacitățile existente și vor asigura o producție anuală de peste 500.000 de purcei.

Totodată, planul investițional include construcția unei noi fabrici de produse alimentare, orientată în principal către export, care va integra fluxurile actuale de producție ale Grupului Carmistin și va contribui la creșterea valorii adăugate a produselor realizate în România.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acționat în calitate de consultant juridic din partea sindicatului de bănci, iar Clifford Chance din partea Carmistin.

You Might Also Like

Cine sunt cei trei bancheri care vor asigura conducerea la Banca de Investiții și Dezvoltare până la finalizarea procesului de selecție pentru noile mandate de 4 ani. Raluca Nicolescu, Simina Bossennec și Răzvan Prundeanu vor coordona activitățile băncii în următoarele luni

În primele nouă luni din 2025, ING România şi-a crescut veniturile şi portofoliul de credite, iar profitul s-a stabilizat 1,3 miliarde lei

Banca Transilvania contribuie la dublarea capacității naționale de stocare a energiei prin finanțarea Nova Power & Gas

Cum a fost 2025 pentru Bursa de Valori București? Radu Hanga: Suntem a treia bursă din regiune. Capitalizarea companiilor listate a depășit nivelul simbolic de 500 de miliarde de lei

UniCredit Bank a finalizat cu succes o finanțare pentru o centrală solară construită de Econergy, la Oradea: Andrei Bratu: ”Suntem încrezători că acest proiect fotovoltaic va contribui semnificativ la reziliența energetică a regiunii și la îmbunătățirea performanței de mediu pe termen lung”

TAGGED: , , , ,
Share this Article
By Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Previous Article Cum a fost 2025 pentru Bursa de Valori București? Radu Hanga: Suntem a treia bursă din regiune. Capitalizarea companiilor listate a depășit nivelul simbolic de 500 de miliarde de lei
Next Article Banca Transilvania contribuie la dublarea capacității naționale de stocare a energiei prin finanțarea Nova Power & Gas
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?