Cum a fost 2025 pentru Bursa de Valori București? Radu Hanga: Suntem a treia bursă din regiune. Capitalizarea companiilor listate a depășit nivelul simbolic de 500 de miliarde de lei

Radu Hanga, sursa foto - BVB

Capitalizarea companiilor listate la Bursa de Valori București a depășit nivelul simbolic de 500 de miliarde de lei în acest an, a declarat, luni, președintele Consiliului de Administrație al BVB, Radu Hanga, la un eveniment care marchează listarea pe Piața Reglementată a Bursei a celei de-a doua emisiuni de obligațiuni a Romgaz.

Radu Hanga: Suntem a treia bursă din regiune

„Am depășit pragul simbolic de 500 de miliarde de lei ca și capitalizare a tuturor companiilor listate la Bursa de Valori București. O paranteză, suntem a treia bursă din regiune, după Polonia și Austria. Deci România este un jucător important pe harta regională a Europei Centrale și de Est. Am văzut o creștere constantă a numărului de investitori la Bursa, atât direct cât și indirect. Cred că industria fondurilor de investiții tocmai a raportat depășirea pragului de un milion de investitori în fonduri, iar noi ne apropiem de pragul de 300.000 de conturi deschise.

Indicii bursieri sunt la maxim, dacă ne uităm la indicele BET, plus 42% față de începutul anului, indicele BET Total Return, care include și dividendele, a depășit 50% ca și creștere. Este o mică speculație în presa astăzi, că de aceea n-am mai tranzacționat noi în ultimele zile anului așa de intens, pentru că vrem să blocăm această performanță, adică nu vrem să o blocăm, vrem să o arătăm așa cum e. Răspunsul este nu. Suntem convinși că performanța aceasta stă pe niște baze solide și până la urmă piața reflectă dezvoltarea economiei locale și a companiilor listate la bursă”, a spus Radu Hanga, citat de Agerpres.ro.

Record al valorii tranzacționate – 43 de miliarde de lei

El a menționat că în acest an a fost înregistrat un nivel record al valorii tranzacționate pe toate tipurile de instrumente financiare, 43 de miliarde de lei până luni.

2025, anul Cristim

De asemenea, în acest an a fost listat un emitent important, Cristim, și a avut loc o extindere semnificativă a numărului de instrumente financiare altele decât acțiuni, obligațiuni, respectiv au fost listate 5 produse de tip ETF. Totodată, a fost făcut primul pas mai semnificativ al Bursei în afara României prin implicarea în bursa internațională a Moldovei ca și acționar.

Lost your password?