UniCredit Bank a finalizat cu succes o finanțare pentru o centrală solară construită de Econergy, la Oradea: Andrei Bratu: ”Suntem încrezători că acest proiect fotovoltaic va contribui semnificativ la reziliența energetică a regiunii și la îmbunătățirea performanței de mediu pe termen lung”

UniCredit Bank a finalizat cu succes o tranzacție pentru finanțarea unei centrale solare, în valoare totală de 40,5 milioane de euro, către Econergy. UniCredit a acționat ca Aranjor, Agent de Facilitate și Agent de Garanții, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Această tranzacție dezvoltă parteneriatul pe termen lung dintre UniCredit și Econergy în România și Europa, reflectând angajamentul ambelor părți de a oferi soluții de energie sustenabilă.

Finanțarea va sprijini platforma de energie regenerabilă a Econergy din România, unde compania este unul dintre principalii producători independenți de energie de pe piață. Econergy are în prezent proiecte de peste 500 MW în funcțiune comercială și gata de conectare în țară. În paralel, Econergy implementează activ strategia sa de integrare a stocării energiei, adăugând sisteme de stocare a energiei prin baterii (BESS) la activele sale solare operaționale. Această abordare hibridă este concepută pentru a crește flexibilitatea rețelei, a optimiza performanța activelor și a sprijini tranziția energetică a României, pe măsură ce partea de energie regenerabilă continuă să crească.

Facilitatea de credit este alocată strategic pentru refinanțarea cheltuielilor legate de construcție pentru centrala solară, oferind companiei stabilitate financiară pe termen lung și eficiență operațională, sprijinind în același timp integrarea planificată a BESS la amplasamentul din Oradea.

„Suntem încântați să consolidăm parteneriatul nostru cu UniCredit prin această nouă finanțare pentru proiectul nostru fotovoltaic de 87 MW din Oradea, care va deveni în curând un activ hibrid prin adăugarea a 68 MW de BESS. Încrederea lor continuă în Econergy, în urma colaborării noastre anterioare din Italia, evidențiază calitatea proiectelor noastre și profesionalismul echipelor noastre. UniCredit a demonstrat o expertiză solidă și un angajament real de a sprijini infrastructura regenerabilă de înaltă calitate și apreciem abordarea lor constructivă, axată pe soluții.”, a declarat Bogdan Asanache, Country Manager Econergy pentru România.

„Susținerea tranziției către energie curată reprezintă o prioritate strategică pentru noi, atât la nivel local, cât și la nivel de Grup. Finanțarea în valoare de 40,5 milioane de euro acordată Econergy reflectă angajamentul nostru de a sprijini investițiile sustenabile și de a accelera dezvoltarea proiectelor regenerabile cu impact ridicat în România. Suntem încrezători că acest proiect fotovoltaic va contribui semnificativ la reziliența energetică a regiunii și la îmbunătățirea performanței de mediu pe termen lung. Similar altor piețe în care Grupul este prezent, și în România deciziile și acțiunile noastre țin cont de obiectivele ESG, care au devenit parte a modelului nostru de afaceri.”, a spus Andrei Bratu, Vicepreședinte Executiv Divizia Corporate & Investment Banking UniCredit Bank.