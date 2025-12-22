Stiri de top

Raiffeisen Bank România emite o nouă serie de obligațiuni denominate în lei. Banca obține o finanțare de peste 637 milioane lei

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Raiffeisen Bank a realizat, în data de 19 decembrie 2025, o nouă emisiune de obligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, cu scadență la 19 decembrie 2031, în valoare totală de 637,2 milioane de lei.

Cupon fix de 7,575% în primii cinci ani, exclusiv pentru investitorii instituționaliObligațiuni evaluate de Moody’s, peste ratingul suveran al RomânieiFonduri pentru consolidarea poziției de capital

Aceasta este a opta serie de obligațiuni eligibile lansată de bancă pe piața de capital.

Cupon fix de 7,575% în primii cinci ani, exclusiv pentru investitorii instituționali

Emisiunea a fost adresată exclusiv investitorilor instituționali și a fost plasată la un cupon fix de 7,575% în primii cinci ani, nivel echivalent cu 0,85 puncte procentuale peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință. Structura tranzacției reflectă atât condițiile actuale de piață, cât și apetitul investitorilor pentru instrumente de datorie bancară cu profil clar de risc.

Obligațiuni evaluate de Moody’s, peste ratingul suveran al României

Obligațiunile au fost evaluate de agenția de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treaptă peste ratingul suveran al României (Baa3). Acest nivel confirmă soliditatea profilului financiar al băncii și capacitatea sa de a accesa finanțare în condiții competitive, chiar și într-un context macroeconomic mai prudent.

Fonduri pentru consolidarea poziției de capital

După aprobarea Banca Națională a României, obligațiunile vor fi incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) ale Raiffeisen Bank, contribuind la consolidarea poziției de capital și la alinierea cu cerințele europene de rezoluție bancară.

Potrivit băncii, titlurile sunt listate la Bursa din Luxemburg.

By Gabriela Dinu
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
