ProCredit Bank lansează, în parteneriat cu Regnet, pachete integrate cu costuri ZERO pentru firmele nou-înființate: Valentina Neagoe: ”Ne concentrăm pe simplificarea proceselor și pe crearea unui cadru predictibil pentru dezvoltarea afacerilor încă din primele etape”

ProCredit Bank, bancă orientată spre dezvoltare sustenabilă, digitalizare și finanțare responsabilă, partener financiar de încredere al IMM-urilor din România, de aproape 25 de ani, anunță încheierea unui parteneriat strategic cu Regnet, platforma digitală specializată în servicii de înființare și administrare a firmelor, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Parteneriatul are la bază două pachete dedicate antreprenorilor aflați la început de drum, care integrează servicii bancare, contabile și juridice într-un proces digital simplificat, cu costuri inițiale eliminate, pentru SRL-urile și PFA-urile nou-înființate.

„Parteneriatul cu Regnet reflectă strategia noastră de a susține antreprenorii prin soluții integrate, care depășesc sfera produselor bancare clasice. Ne concentrăm pe simplificarea proceselor și pe crearea unui cadru predictibil pentru dezvoltarea afacerilor încă din primele etape”, a declarat Valentina Neagoe, Șef Departament Clienți Persoane Juridice, ProCredit Bank România.

Pachete cu mecanism PayBack și costuri zero la început de activitate

În cadrul parteneriatului, ProCredit Bank și Regnet au dezvoltat două pachete distincte, concepute pentru a reduce presiunea financiară din etapa de lansare a unei afaceri și pentru a oferi antreprenorilor mai multă predictibilitate.

Pachetul One Time este destinat antreprenorilor care își doresc un start rapid și simplu. În cadrul campaniei, pachetul este disponibil la 0 lei, atât pentru SRL, cât și pentru PFA, și include serviciile de înființare a firmei, consultanță pentru înființare, facturare cu e-Factura. Oferta este valabilă exclusiv în cazul deschiderii unui cont bancar la ProCredit Bank, costul fiind rambursat integral de către ProCredit Bank, în condițiile speciale stabilite pentru clienții activi ai băncii.

Pachetul Nova este conceput pentru antreprenorii care urmăresc stabilitate și control al costurilor în primele luni de activitate. În cadrul campaniei, atât SRL-urile, cât și PFA-urile beneficiază de 0 lei în primele șase luni.[VR1.1] Pachetul include înființarea gratuită a firmei, consultanță pentru înființare, facturare cu e-Factura, contabilitate automată și contabilitate completă, discounturi pentru operațiuni la Registrul Comerțului și suport prioritar prin chat și e-mail. Oferta este valabilă exclusiv în cazul deschiderii unui cont bancar la ProCredit Bank. În perioada campaniei, clientul beneficiază de o reducere a acestui tarif, diferența fiind rambursată integral de către ProCredit Bank, cu respectarea condițiilor aplicabile clienților activi ai băncii.[VR2.1]

Start-upurile care aleg să deschidă cont la ProCredit Bank beneficiază de zero comision de administrare timp de 2 ani, zero costuri pentru plăți naționale și internaționale SEPA până la 50.000 lei, 3 carduri incluse în pachetul de cont curent, acces gratuit în ProConnect – platforma internațională de business networking în 12 țări ProCredit, precum și de un consilier dedicat companiei.

Pachetele pot fi accesate online, pe website-urile celor două entități, și sunt adresate atât SRL-urilor, cât și PFA-urilor nou-înființate. Pentru a beneficia de ofertă, reprezentanții companiilor pot accesa direct pagina dedicată AICI.