Stiri de top

ProCredit Bank lansează, în parteneriat cu Regnet, pachete integrate cu costuri ZERO pentru firmele nou-înființate: Valentina Neagoe: ”Ne concentrăm pe simplificarea proceselor și pe crearea unui cadru predictibil pentru dezvoltarea afacerilor încă din primele etape”

Cornel Dinu
Cornel Dinu

ProCredit Bank, bancă orientată spre dezvoltare sustenabilă, digitalizare și finanțare responsabilă, partener financiar de încredere al IMM-urilor din România, de aproape 25 de ani, anunță încheierea unui parteneriat strategic cu Regnet, platforma digitală specializată în servicii de înființare și administrare a firmelor, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Parteneriatul are la bază două pachete dedicate antreprenorilor aflați la început de drum, care integrează servicii bancare, contabile și juridice într-un proces digital simplificat, cu costuri inițiale eliminate, pentru SRL-urile și PFA-urile nou-înființate.

„Parteneriatul cu Regnet reflectă strategia noastră de a susține antreprenorii prin soluții integrate, care depășesc sfera produselor bancare clasice. Ne concentrăm pe simplificarea proceselor și pe crearea unui cadru predictibil pentru dezvoltarea afacerilor încă din primele etape”, a declarat Valentina Neagoe, Șef Departament Clienți Persoane Juridice, ProCredit Bank România.

Pachete cu mecanism PayBack și costuri zero la început de activitate

În cadrul parteneriatului, ProCredit Bank și Regnet au dezvoltat două pachete distincte, concepute pentru a reduce presiunea financiară din etapa de lansare a unei afaceri și pentru a oferi antreprenorilor mai multă predictibilitate.

Pachetul One Time este destinat antreprenorilor care își doresc un start rapid și simplu. În cadrul campaniei, pachetul este disponibil la 0 lei, atât pentru SRL, cât și pentru PFA, și include serviciile de înființare a firmei, consultanță pentru înființare, facturare cu e-Factura. Oferta este valabilă exclusiv în cazul deschiderii unui cont bancar la ProCredit Bank, costul fiind rambursat integral de către ProCredit Bank, în condițiile speciale stabilite pentru clienții activi ai băncii.

Pachetul Nova este conceput pentru antreprenorii care urmăresc stabilitate și control al costurilor în primele luni de activitate. În cadrul campaniei, atât SRL-urile, cât și PFA-urile beneficiază de 0 lei în primele șase luni.[VR1.1] Pachetul include înființarea gratuită a firmei, consultanță pentru înființare, facturare cu e-Factura, contabilitate automată și contabilitate completă, discounturi pentru operațiuni la Registrul Comerțului și suport prioritar prin chat și e-mail. Oferta este valabilă exclusiv în cazul deschiderii unui cont bancar la ProCredit Bank. În perioada campaniei, clientul beneficiază de o reducere a acestui tarif, diferența fiind rambursată integral de către ProCredit Bank, cu respectarea condițiilor aplicabile clienților activi ai băncii.[VR2.1]

Start-upurile care aleg să deschidă cont la ProCredit Bank beneficiază de zero comision de administrare timp de 2 ani, zero costuri pentru plăți naționale și internaționale SEPA până la 50.000 lei, 3 carduri incluse în pachetul de cont curent, acces gratuit în ProConnect – platforma internațională de business networking în 12 țări ProCredit, precum și de un consilier dedicat companiei.

Pachetele pot fi accesate online, pe website-urile celor două entități, și sunt adresate atât SRL-urilor, cât și PFA-urilor nou-înființate. Pentru a beneficia de ofertă, reprezentanții companiilor pot accesa direct pagina dedicată AICI.

You Might Also Like

Cum arată noul Consiliu Director al ARB: continuitate și experiență în conducere

UniCredit Bank a implementat soluția de plăți RoPay, oferind transferuri instant prin cod QR și număr de telefon. Antoaneta Curteanu: ”Fiecare interacțiune pe care clienții noștri o au cu banca ne dorim să fie simplă, rapidă și sigură”

UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobândă de 6,30% pe an, pentru depozitele constituite cu fonduri noi, în valoare de minim 3000 de lei, pe o durată de 12 luni. Antoaneta Curteanu: Ne dorim să încurajăm economisirea cu randamente competitive

Banca Transilvania obține rating VEKTOR maxim pentru comunicarea cu investitorii în 2025. Performanță de top ca emitent de acțiuni și obligațiuni

Raiffeisen Bank a încheiat anul 2025 cu un profit net de 1,75 miliarde lei. Creștere accelerată de peste 20% a numărului de clienți noi și a economisirii. Zdenek Romanek: Rezultatele confirmă încrederea pe care clienții ne-o acordă zi de zi

TAGGED: , , , ,
Share this Article
By Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Previous Article În februarie, titlurile de stat FIDELIS aduc dobânzi neimpozabile de până la 7,25%
- Publicitate -
Lost your password?