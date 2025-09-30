BRD coordonează cel mai mare împrumut sindicalizat pentru retehnologizarea și extinderea Centralei Nucleare de la Cernavodă. Jean-Philippe Guillaume: Credem că investițiile în infrastructură sunt esențiale

BRD Groupe Société Générale a coordonat un nou împrumut sindicalizat în valoare de 620 milioane de euro, alături de alte șapte bănci, pentru proiectele de retehnologizare și extindere a Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Finanțarea acordată va acoperi achiziția de echipamente și lucrări preliminare necesare procesului de retehnologizare a Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, precum și a studiului de inginerie aferent construirii celor două reactoare noi, Unitățile 3 și 4 ale aceluiași sit nuclear, anunţă banca.

8 bănci au emis împreună împrumuturi sindicalizate în valoare totală de 620 milioane de euro

În cadrul sindicatului, BRD are rolul de Mandated Lead Arranger, cu cea mai importantă contribuție între cele opt bănci participante, care au emis împreună împrumuturi sindicalizate în valoare totală de 620 milioane de euro.

Considerat strategic pentru energetica românească, sectorul nuclear reprezintă în mod tradițional o prioritate pentru BRD, banca implicându-se în anul 2002 în finanțarea finalizării Unității 2 a CNE Cernavodă în cadrul unui credit sindicalizat în valoare de 430 milioane EUR, coordonat de banca – mamă, Société Générale.

Jean-Philippe Guillaume: Credem că investițiile în infrastructură sunt esențiale pentru consolidarea independenței energetice a țării și pentru tranziția către un viitor sustenabil

„Participarea BRD la această finanțare sindicalizată reflectă angajamentul nostru puternic de a susține proiectele energetice strategice ale României. Credem că investițiile în infrastructură sunt esențiale pentru consolidarea independenței energetice a țării și pentru tranziția către un viitor sustenabil. Prin expertiza noastră în finanțarea corporativă și prin colaborarea strânsă cu partenerii din sectorul public și privat, ne reafirmăm rolul de partener de încredere în dezvoltarea marilor proiecte care modelează viitorul economic și energetic al României”, a spus Jean-Philippe Guillaume, Deputy CEO, coordonator al polului Global Corporates în cadrul BRD Groupe Société Générale.

Nuclearelectrica contribuie cu 33% la producția totală de energie fără CO2 din România

Compania Națională „Nuclearelectrica” SA este compania națională românească producătoare de energie electrică, termică și combustibil nuclear. Nuclearelectrica are un rol major la nivel național, contribuind cu peste 18% din energia nucleară la producția totală de energie și cu 33% la producția totală de energie fără CO2 în România.

Energonuclear S.A. este o societate pe acțiuni înființată în martie 2009, care are rolul de Societate de Proiect responsabilă cu construcția, punerea în funcțiune și exploatarea comercială a Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă. Din ianuarie 2014, Energonuclear este deținută integral de Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.