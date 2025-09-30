La un an de la inundațiile din Galați: BCR și OMNIASIG Vienna Insurance Group oferă 400 de polițe PAD gratuite locuitorilor din Pechea și educație financiară dedicată asigurărilor. Dana Dima: ”Încrederea începe cu pași concreți – iar protejarea locuinței este unul dintre acești pași”

La un an de la inundațiile care au devastat comuna Pechea, din Galați, și care au afectat sute de gospodării, Banca Comercială Română (BCR) și OMNIASIG Vienna Insurance Group revin în comunitate cu soluții concrete pentru prevenție și reziliență: 400 de polițe de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) gratuite pentru locuitorii din Pechea și o săptămână întreagă de ateliere de educație financiară și informare despre asigurările de locuință, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Inițiativa are scopul de a atrage atenția la nivel național asupra importanței protecției locuinței în fața dezastrelor naturale. În România, gradul de adopție a asigurărilor obligatorii a locuințelor rămâne redus, deși costurile unei astfel de polițe sunt accesibile – 50 sau 130 lei pe an, în funcție de structura de construcție a casei –, iar suma asigurată prin această poliță, respectiv protecția oferită, este de 50.000 sau 100.000 lei.

„O casă se ridică în ani, dar se poate pierde într-o clipă. Încrederea începe cu pași concreți – iar protejarea locuinței este unul dintre acești pași. La BCR, construim încredere nu doar prin produse financiare, ci și prin soluții care dau oamenilor siguranța că nu sunt singuri. Cel mai mare dar pe care îl putem lăsa copiilor noștri nu este doar o casă, ci liniștea că ea va fi mereu protejată”, a precizat Dana Dima (Demetrian), Vicepreședinte Executiv Retail & Private Banking, BCR.

„La OMNIASIG, știm că rolul nostru nu este doar de a despăgubi atunci când apare un dezastru, ci și de a fi alături de oameni și de a contribui la o cultură a prevenției. Inițiativa noastră din Pechea este un exemplu de solidaritate și responsabilitate. Vrem să arătăm că protejarea locuinței este un gest firesc și necesar, iar împreună putem construi comunități mai reziliente și mai pregătite pentru viitor”, a declarat și Mihai Tecău, CEO OMNIASIG Vienna Insurance Group

Inițiativa a fost lansată de Dana Dima și Mihai Tecău chiar din comuna Pechea, acolo unde zilele acestea se află și unitatea mobilă BCR, în prezența autorităților publice locale.

Pe scurt, despre demers:

• 400 de polițe PAD oferite gratuit locuitorilor – 300 oferite de BCR și 100 de OMNIASIG;

• 29 septembrie – 3 octombrie – ateliere zilnice susținute de experți din BCR și OMNIASIG, dedicate informării și educației financiare pentru comunitatea din Pechea;

• Apel național pentru creșterea gradului de conștientizare privind importanța asigurării locuinței, ca instrument de protecție și responsabilitate.

Anul trecut, în Pechea peste 1.200 de gospodării, dintre care 677 de case, au fost inundate ca urmare a precipitațiilor abundente, care au produs mai multe revărsări de râuri și cedări ale unor baraje piscicole din zonă.

Imediat după producerea inundațiilor, zeci de voluntari BCR și OMNIASIG Vienna Insurance Group au ajuns în Pechea și au participat la intervenții. Suplimentar, BCR a adus mai multe buldoexcavatoare, împreună cu un camion, care au lucrat pentru degajarea resturilor din gospodăriile inundate.

De asemenea, BCR a mobilizat donații de 400.000 de euro – jumătate strânse prin George, în mai puțin de o săptămână, prin peste 3.900 de donații individuale, ca urmare a apelului național al băncii, iar cealaltă jumătate oferită direct de BCR pentru reabilitării instituțiilor de învațământ și asigurarea materialelor didactice pentru profesori și elevi.