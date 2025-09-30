Stiri de top

Lansat de Banca Transilvania în 2022, cel mai mare centru de interacțiune a antreprenorilor din România aniversează trei ani. Marian Ene: Stup este partenerul antreprenorilor, un spațiu al învățării continue și al schimbului de idei

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

În decurs de trei ani, Stup a contribuit la înființarea a peste 800 de afaceri, din care 300 au fost lansate în ultimul an. Stup înseamnă sprijin real pentru lansarea și creșterea afacerilor, prin consultanță specializată, servicii digitale, soluții financiare/non-financiare, evenimente și workshop-uri.

Contents
800 de afaceri „coapte” în 3 ani de STUPMarian Ene: Stup este partenerul antreprenorilor, un spațiu al învățării continue și al schimbului de idei

800 de afaceri „coapte” în 3 ani de STUP

Cifrele înregistrate de Stup în decurs de trei ani reflectă, pe de o parte, potențialul mediului antreprenorial local, iar pe de altă parte, impactul Stup în mediul de afaceri:


•Peste 100 de persoane interacționează cu Stup în fiecare zi.
•1.000 de business-uri și-au extins prezența în mediul online, beneficiind astfel de deschidere către o piață extinsă, vizibilitate mai mare și noi perspective de creștere.
•6.100 de afaceri mici și start-up-uri au obținut finanțare prin intermediul companie de microfinanțare a Grupului Banca Transilvania, BT Mic.
•10.500 de antreprenori au accesat circa 35.000 de soluții – financiare/non-financiare, de business sau digitale – pentru a răspunde unor nevoi reale, precum contabilitate, facturare, marketing online, gestionarea cash-flow-ului, analiză financiară, servicii juridice, accesarea fondurilor europene, recrutare etc. Acestea sunt puse la dispoziție de cei peste 20 de parteneri Stup. O parte dintre soluții pot fi accesate inclusiv online.
•38.000 de membri fac parte din comunitatea Stup. Înscrierea în comunitate se realizează online, pe site-ul Stup.
•26.000 de participări au fost înregistrate la cursurile organizate la Stup, cursuri care au peste 20 de tematici.

Marian Ene: Stup este partenerul antreprenorilor, un spațiu al învățării continue și al schimbului de idei

„Stup este partenerul antreprenorilor, un spațiu al învățării continue și al schimbului de idei. Credem în forța antreprenorilor de a construi și reconstrui, iar angajamentul nostru pe termen lung este să îi susținem să devină mai rezilienți, astfel încât, împreună, să întărim baza economiei din România” – declară Marian Ene, Director General BT Mic și coordonator Stup.

Stup este o premieră pe piața bancară din România, lansată de Banca Transilvania și BT Mic în 2022. Stup se află în București, pe Calea Șerban Vodă 206-218, iar în social media este pe Instagram și pe Facebook.

You Might Also Like

BCR și BCR Social Finance, împreună cu Synerb, deschid înscrierile la a doua ediție Marc Impact, program pentru antreprenoriat social. Ștefan Buciuc: Construim punți între accesul la finanțare și inovația socială

Cum arată și cât de diferiți sunt clienții băncilor din România. Banca Transilvania, BCR, UniCredit Bank, BRD, Raiffeisen Bank, ING Bank și Revolut au fiecare un nucleu de clienți cu trăsături relativ distincte. Julien Zidaru, Exact Business Solutions – Research & Consulting: ”Datele confirmă că piața bancară din România nu este chiar uniformă”

Nouă mari bănci europene își unesc forțele pentru a emite un instrument digital de plată denominat în euro. Johann Strobl, Raiffeisen Bank International: ”Am aderat la acest consorțiu deoarece suntem convinși de avantajele ca mai multe bănci să emită stablecoin-uri”

Studiu ING Bank: Afacerile conduse integral de femei, cele mai profitabile din România – cu o rată de 12,3%, peste media înregistrată la nivel național. Luana Sorescu: ”Rezultatele studiului nostru ne arată clar că femeile antreprenoare au un potențial extraordinar de creștere și de profitabilitate”

Salt Bank a implementat RoPay. Clienții pot trimite și primi bani instant, inclusiv între bănci diferite, folosind doar numărul de telefon

TAGGED: , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article BCR și BCR Social Finance, împreună cu Synerb, deschid înscrierile la a doua ediție Marc Impact, program pentru antreprenoriat social. Ștefan Buciuc: Construim punți între accesul la finanțare și inovația socială
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?