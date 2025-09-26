BCR și BCR Social Finance, împreună cu Synerb, deschid înscrierile la a doua ediție Marc Impact, program pentru antreprenoriat social. Ștefan Buciuc: Construim punți între accesul la finanțare și inovația socială

BCR, BCR Social Finance și Synerb lansează înscrierile la cea de-a doua ediție a programului Marc Impact, acceleratorul regional care susține antreprenorii de impact și organizațiile ce dezvoltă soluții sustenabile pentru provocările sociale și de mediu. Înscrierile sunt deschise până pe 8 octombrie 2025, pe site-ul oficial https://ro.marc-impactprogramme.net.

Formularul de înscriere abordează teme relevante pentru orice antreprenor, de la impactul generat și cum arată modelul de business, până la planurile și viziunea de viitor.

Ștefan Buciuc: Construim punți între accesul la finanțare și inovația socială

“Marc este un program ancorat în realitatea antreprenorilor sociali și în puterea comunității, prin care organizațiile participante au reușit, numai în primul an, să atragă finanțări de peste 2,5 milioane de euro, prin expunere și conexiuni directe cu investitorii din întreagă regiune.

Marc reflectă angajamentul Fundației ERSTE de a susține dezvoltarea modelelor de business care pun pe primul loc impactul și respectul pentru comunitate, iar BCR Social Finance duce mai departe această misiune, construind punți între accesul la finanțare și inovația socială. Pentru antreprenorii de impact, Marc se diferențiază prin abordarea personalizată. Printr-un sprijin concret, aplicat pe fiecare tip de business, în funcție de etapa de dezvoltare și de nevoile specifice”, a declarat Ștefan Buciuc, CEO BCR Social Finance.

Sonia Oprean: Programul oferă mai mult decât mentorat – creează contextul unei schimbări individuale și organizaționale solide

„Experiența Marc este un proces construit pe înțelegerea profundă a nevoilor antreprenorilor de impact de a-și rafina strategia de creștere. Cu un portofoliu ce include 11 pachete de sprijin specializate și o echipă de peste 10 mentori cu experiență relevantă în afaceri cu impact, programul oferă mai mult decât mentorat – creează contextul unei schimbări individuale și organizaționale solide.

Sprijinul Marc este ancorat în expertiza noastră de lucru cu peste 200 de antreprenori sociali. Construim planuri viabile, conectate la realitățile pieței și creăm spații în care fiecare antreprenor social este pregătit să atragă resursele potrivite, pe baza unor strategii bine gândite și calibrate”, a declarat Sonia Oprean, Co-fondator și Co-CEO, Synerb.

Oportunități pentru antreprenorii de impact

Marc Impact este un accelerator cu o perioadă de șapte luni, gratuit și fără preluare de equity, creat de Fundația ERSTE și Erste Social Finance, implementat în România de Synerb, BCR și BCR Social Finance.

Participanții beneficiază de:

-mentorat individual și strategic, personalizat pe provocările fiecărei organizații, alături de o rețea de experți recunoscuți la nivel regional;

-expunere la o comunitate internațională de investitori și de instituții financiare, care oferă instrumente de blended finance menite să accelereze dezvoltarea și impactul afacerilor participante;

-acces la resursele și ecosistemul Erste, BCR Social Finance și BCR;

-sprijin din partea unor parteneri de comunitate, precum Măgurele Science Park și Amplify;

-o tabără de dezvoltare antreprenorială, unde echipele își vor testa și rafina modelele de business;

-workshop-uri tematice pe strategia de impact, planificare financiară, leadership, piață și finanțare;

-dezvoltarea unor instrumente personalizate, de la roadmap de scalare, pitch deck și investor one-pager;

-posibilitatea de a obține granturi catalitice, distribuite în urma unui pitch internațional alături de participanți din celelalte țări implicate;

-prezentarea proiectelor selectate la re:Marc Summit din Budapesta, în iunie 2026.

Cum a fost prima ediție Marc Impact Program

Prima ediție Marc Impact a reunit 70 de startupuri de impact din România, Austria și Ungaria. Dintre acestea:

-39 de organizații au beneficiat de consiliere personalizată, adaptată provocărilor lor specifice

-9 finaliste (câte trei din fiecare țară) și-au prezentat proiectele în fața unui juriu internațional la Viena, în cadrul re:Marc Summit, în luna mai a acestui an.

Avantajele antreprenoriatul social

În cadrul re:Marc Summit de la Viena, România a fost reprezentată de HELP Autism, OPHORI Handmade Cosmetics și PiciordePlay. Cele trei businessuri au demonstrat cum antreprenoriatul social poate aduce schimbări majore, de la incluziune pentru persoanele cu dizabilități la acces la cultură pentru publicul din medii dezavantajate și extinderea serviciilor pentru mii de familii afectate de autism.

După succesul primei ediții, Marc Impact Program se extinde în Cehia, Serbia și Croația, consolidându-și rolul de hub regional pentru fondatorii orientați către impact social și de mediu în Europa Centrală și de Est.

Marc Impact sau programul unde impactul întâlnește finanțarea

Marc Impact este un proiect inițiat de Fundația ERSTE, Erste Social Finance Holding, IFUA Nonprofit și SIMPACT. În România, Marc este implementat de Synerb, BCR și BCR Social Finance.

BCR se află într-o postură unică în industria bancară din România după ce, în 2016, a făcut primii pași în consolidarea strategiei financiare și sociale prin crearea departamentului de Social Banking. Acest departament continuă ideea inițială pe baza căreia a fost creată prima bancă din cadrul Erste Group, în anul 1819, susținând activitățile bancare cu impact în societate și oferind suport organizațiilor non-guvernamentale și afacerilor centrate pe impact social.