Cum arată și cât de diferiți sunt clienții băncilor din România. Banca Transilvania, BCR, UniCredit Bank, BRD, Raiffeisen Bank, ING Bank și Revolut au fiecare un nucleu de clienți cu trăsături relativ distincte. Julien Zidaru, Exact Business Solutions – Research & Consulting: ”Datele confirmă că piața bancară din România nu este chiar uniformă”

Profiluri diferite de clienți pentru băncile din România – rezultatele din valul 5 al studiului Financial Services Digital Transformation realizat de Exact Business Solutions – Research & Consulting, in octombrie 2024, evidențiază caracteristicile generale ale clienților principali ai băncilor din România, dar si elemente specifice, diferențiatoare, în rândul publicului urban adult cu educație medie și superioară, utilizatori activi de servicii financiare, digitalizati (target activ commercial), se arată într-un comunicat de presă remis de Exact Business Solutions – Cercetare si Consultanta.

Profiluri de client reprezentativ pentru principalele bănci

Banca Transilvania: Profil echilibrat de gen (52% bărbați, 48% femei), cu o vârstă medie in jur de 42 de ani. Venitul personal mediu este 4.940 de lei, iar cel al gospodăriei 8.660 de lei. Clienții sunt mai puțin reprezentați în București și folosesc mobile banking în proporție de 53%.

BCR: Clienții au în medie spre 45 de ani, sunt în proporție de 56% femei, cu 54% educație superioară și venit personal mediu de 4.920 de lei. Aproape jumătate provin din orașe mici. 95% folosesc zilnic smartphone-ul, iar 57% utilizeaza serviciul de mobile banking.

UniCredit Bank: Clienții în medie mai tineri (38 de ani), cu o pondere mai mare de bărbați (58%) și aproape 60% educație superioară. Venitul personal mediu este 5.500 de lei, iar cel al gospodăriei ajunge la 11.500 de lei, cel mai ridicat dintre băncile analizate. Se remarcă printr-o utilizare ridicată a laptopului (73% zilnic) și a mobile banking-ului (67%).

BRD: Clienți în proporție de aprox. 57% femei, cu vârsta medie de 41 de ani, 62% educație superioară și venit personal mediu de aprox. 5.200 de lei. O treime provin din mediul urban mic. 96% folosesc smartphone-ul zilnic, 61% laptopul, iar 55% mobile banking.

Raiffeisen Bank: Clienții au spre 45 de ani în medie, 59% sunt femei, iar 61% au educație superioară. Venitul personal mediu este de 4.800 de lei, iar venitul mediu al gospodăriei de 8.700 de lei. Sunt usor supra-reprezentați tot cei din orașe mici. 97% folosesc smartphone-ul zilnic, iar 56% mobile banking.

ING Bank: Clienții au în medie 42 de ani, 55% femei, cu un nivel ridicat de educație (66% studii superioare). Venitul personal mediu este 7.630 de lei, iar cel al gospodăriei spre 10.000 de lei. Clienții ING se mai disting si printr-o incidență ridicată a utilizării mobile banking-ului (66%) dar și printr-o incidenta mai mare, de peste 50%, a asigurărilor de viață/sănătate, cea mai ridicată dintre băncile analizate.

Revolut: Clienți in medie tineri – 34 de ani media, bărbați (56%), cu o pondere mare a celor între 18–30 de ani (48%). 59% au educație medie, venitul personal mediu fiind 4.800 de lei. Utilizarea zilnică a smartphone-ului este de aproape 100%.

Analiza arată diferențe semnificative între profilurile clienților

Revolut atrage mult public mai tânăr, cu venituri medii și orientat către digital.

UniCredit Bank se adresează clienților cu venituri mai mari și un stil de viață activ digital.

ING Bank se diferențiază prin nivele ridicate de educație și de venit, precum și prin orientarea către produse financiare mai complexe (inclusiv asigurări).

BCR, BRD, Raiffeisen Bank și Banca Transilvania au un profil mai echilibrat, adresându-se populației generale, dar mai bine reprezentate în urbanul mic și mijlociu.

„Aceste date confirmă că piața bancară din România nu este chiar uniformă – fiecare instituție bancara are un nucleu de clienți cu trăsături relativ distincte, ceea ce arată necesitatea de a personaliza produsele și strategiile de comunicare. La fel ca în orice zona de servicii, si aici – în banking – ințelegerea acestor tipologii de clienți, personas, ajută companiile (băncile) să răspundă mai bine nevoilor clienților lor.” – a declarat Julien Zidaru, Exact Business Solutions – Research & Consulting.

Financial Services Digital Transformation este un studiu sindicalizat realizat de Exact Business Solutions, adresat populației urbane adulte (18–65 ani), cu educație medie și superioară, utilizatori de internet și servicii financiare – un univers estimat la aproximativ 5 milioane de persoane, segment activ comercial. Fiecare val se deruleaza pe un esantion reprezentativ pentru populatia urbana cu studii medii si superioare, de peste 1000 respondenți, oferind insight-uri valoroase despre adopția și digitalizarea serviciilor financiare. Urmatorul val de studiu (Valul 6) este in derulare iar rezultatele vor fi disponibile pentru clienti in luna octombrie 2025.