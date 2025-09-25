Nouă mari bănci europene își unesc forțele pentru a emite un instrument digital de plată denominat în euro. Johann Strobl, Raiffeisen Bank International: ”Am aderat la acest consorțiu deoarece suntem convinși de avantajele ca mai multe bănci să emită stablecoin-uri”

ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank și Raiffeisen Bank International (RBI) și-au unit forțele pentru a lansa un stablecoin denominat în euro, conform reglementărilor MiCAR. Acest instrument digital de plată, bazat pe tehnologia blockchain, este creat cu obiectivul de a deveni un standard european de încredere pentru plăți în ecosistemul digital, se arată într-un comunicat de presă remis de Raiffeisen Bank România.

Stablecoin-ul va asigura plăți și decontări aproape instant și cu costuri reduse. Acesta va permite acces 24/7 la plăți transfrontaliere eficiente, plăți programabile și îmbunătățiri în gestionarea lanțului de aprovizionare și decontarea activelor digitale, de la valori mobiliare la criptomonede.

Stablecoin-ul va fi reglementat prin „Regulamentul privind piețele de cripto-active” (MiCAR) al UE și se estimează că va fi emis în a doua jumătate a anului 2026. Consorțiul stablecoin, cu băncile menționate ca membri fondatori, a înființat o nouă companie în Țările de Jos, urmând să fie licențiată și supravegheată de Banca Centrală Olandeză ca instituție emitentă de e-money. Consorțiul este deschis și altor bănci care doresc să se alăture. Un CEO urmează să fie numit în viitorul apropiat, sub rezerva aprobării de către autoritățile de reglementare.

Inițiativa va oferi o alternativă europeană reală la piața de stablecoin-uri dominată de SUA, contribuind la autonomia strategică a Europei în domeniul plăților. Băncile din consorțiu vor putea oferi servicii cu valoare adăugată, precum Stablecoin Wallet și custodie.

„Stablecoin-urile reprezintă o pilon important al strategiei noastre privind activele digitale. Credem că acestea au potențialul de a transforma procesele interne și de a oferi clienților noștri tranzacții și opțiuni de plată mai rapide și mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Am aderat la acest consorțiu deoarece suntem convinși de avantajele ca mai multe bănci să emită stablecoin-uri. Prin valorificarea rețelelor noastre, consolidarea resurselor, distribuirea riscurilor și îmbunătățirea lichidității, putem crea un ecosistem care valorifică oportunitățile oferite de MiCAR-ul european,” a declarat Johann Strobl, CEO-ul RBI.

Fiona Melrose, UniCredit: Europa va prospera atunci când instituțiile sale vor colabora

Inițiativa va oferi o alternativă europeană reală la piața de stablecoin-uri dominată de SUA, contribuind la autonomia strategică a Europei în domeniul plăților, arată și Fiona Melrose, Head of Group Strategy & ESG la UniCredit. Fiecare bancă din consorțiu va putea oferi servicii cu valoare adăugată, cum ar fi Stablecoin Wallet și servicii de custodie.



„La UniCredit, credem în importanța unei Europe mai puternice și în forța dialogului și colaborării constructive. Prin aderarea la acest consorțiu de bănci europene de prim rang, contribuim la satisfacerea nevoii de soluții fiabile și reglementate pentru plățile și decontările on-chain, deschizând calea către un nou standard în domeniul activelor digitale, care să sprijine creșterea economică și suveranitatea financiară a Europei. Acest lucru reflectă convingerea noastră că Europa va prospera atunci când instituțiile sale vor colabora.”, a punctat oficialul UniCredit.