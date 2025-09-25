Studiu ING Bank: Afacerile conduse integral de femei, cele mai profitabile din România – cu o rată de 12,3%, peste media înregistrată la nivel național. Luana Sorescu: ”Rezultatele studiului nostru ne arată clar că femeile antreprenoare au un potențial extraordinar de creștere și de profitabilitate”

În mediul antreprenorial din România, femeile sunt acționare în 43% din companiile cu o cifră de afaceri de peste 100.000 de lei, active în 2024, potrivit unui studiu realizat pentru ING Bank de Bravva Capital, cu sprijinul Termene.ro. În consecință, peste 170.000 de afaceri locale au în structura lor o femeie acționar, iar una din patru companii este deținută în întregime de către femei din totalul de peste 400.000 companii din România analizate.

Profitabilitatea este indicatorul la care antreprenoarele din România performează cel mai bine: firmele deținute 100% de femei au înregistrat o rată a profitului de 12,3%, depășind media companiilor mixte și a celor conduse de bărbați (10,2%). Studiul a analizat doar companiile cu cifra de afaceri de peste 100.000 de lei declarată pe anul 2024.

„Am demarat acest studiu pentru a marca cea de-a doua ediție a She’s Next, program dedicat femeilor antreprenoare din România, oferit de ING Bank și Visa, în colaborare cu Impact Hub Bucharest. Înscrierile în programul She’s Next au început deja și durează până pe 22 octombrie 2025. Accesul este deschis tuturor afacerilor cu peste un an de activitate și care sunt deținute în majoritate de femei (cel puțin 51%). Acestea pot câștiga granturi în valoare totală de 60.000 de euro și mentorat 1 la 1, coaching de grup, expunere și vizibilitate pentru afacerea lor, dar și acces într-o comunitate gata să le susțină cu idei și soluții. Rezultatele studiului nostru ne arată clar că femeile antreprenoare au un potențial extraordinar de creștere și de profitabilitate, așadar rolul nostru este să le însoțim și să le sporim încrederea în drumul pe care și l-au ales.” – Luana Sorescu, Head of Easy Banking, ING Bank România.

Dolj, Constanța și Hunedoara, în topul județelor cu cele mai multe afaceri conduse de femei antreprenoare

În top 10 județe cu cele mai multe companii cu acționariat feminin, primele locuri sunt ocupate de Dolj (46,6%), Constanța (46,1%) și Hunedoara (46%). Urmează Bacău (45,73%) și la egalitate Neamț și Gorj (45,71%).

În București s-au înregistrat 33.186 companii cu acționariat feminin, adică una din cinci companii cu acționariat feminin este înregistrată cu sediul în București. Clasamentul este completat de Argeș (45,4%), Prahova (45,1%) și Caraș-Severin (44,7%).

În top 300 de companii din România se regăsesc 46 de companii cu acționariat majoritar feminin și 17 companii cu acționariat 100% feminin. Mai mult, 22 de companii cu femei în structura de acționariat se regăsesc în topul celor mai mari 50 de companii după cifra de afaceri.

Companiile conduse de femei au generat aproape 40% din totalul cifrei de afaceri realizate în 2024 de firmele românești, veniturile lor fiind în creștere cu 13% față de anul trecut

În anul 2024, conform studiului She’s Here, companiile cu acționariat feminin au avut venituri în valoare de 482,2 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 39% din totalul cifrei de afaceri a companiilor din România analizate.

Veniturile realizate de companiile deținute exclusiv de femei au înregistrat în 2024 o creștere de 13,3% față de 2023. Rezultatele bune din 2024 vin pe fondul unei majorări anterioare a veniturilor, în 2023 față de 2022, de 15,1%.

Profitul generat de companiile cu acționariat feminin și mixt, în anul 2024, a fost de 40,2% din profitul total de 122 miliarde RON, din care 15,4% este adus de companiile cu 100% acționariat feminin. Aceste companii au o profitabilitate medie de 12,3%, depășind profitabilitatea calculată pentru toate companiile din România analizate (10,2%).

Topul domeniilor în care activează companiile conduse de femei

Sectoarele principale în funcție de CAEN-ul înregistrat în care activează companiile cu acționariat majoritar feminin sunt în comerț, activități de consultanță fiscală și de management, servicii administrative și suport, asistență medicală specializată și stomatologie, dar și lucrări de construcții, transport și activități de inginerie și consultanța tehnică, conform datelor extrase cu ajutorul echipei Termene.ro.

„Studiul She’s Here confirmă rolul fundamental al femeilor antreprenor în mediul de afaceri din România. Cu sprijinul valoros al echipei Termene.ro, am reușit să extragem date care arată nu doar dimensiunea fenomenului – aproape jumătate din companiile din România având acționariat feminin – ci și calitatea acestui impact, companiile conduse de femei demonstrând în rezultate că sunt profitabile și reziliente”, a declarat Ilinca Păun – fondator Bravva Capital, companie ce a dezvoltat comunitățile Bravva Angels & Bravva Female Founders.

Antreprenoarele care își doresc să se înscrie în She’s Next, dar și să afle mai multe informații despre calendar, webinare și toate beneficiile programului, pot accesa AICI platforma dedicată acestuia.

Studiul “She’s Here”, realizat de de Bravva Capital pentru ING Bank, cu sprijinul Termene.ro, include o analiză cantitativă realizată pe baza datelor colectate de Termene.ro. Baza de companii analizate include 401.404 companii cu o cifră de afaceri de peste 100.000 lei (~20.000 euro), având acționari persoane fizice din România. Studiul a cuprins analiza companiilor pe mai multe segmente: structura acționariatului, codurile CAEN, indicatori privind cifra de afaceri, profitul și numărul angajaților în perioada 2022 – 2024, precum și realizarea unor Top 50 și Top 300 companii după venituri.