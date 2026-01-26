De ce crește prețul aurului? Americanii acuză politicile lui Trump, europenii acuză datoria de 39 trilioane a SUA. Piețele se pregătesc de corecție

Cotația aurului a depășit luni pentru prima dată în istorie pragul de 5000 de dolari pe uncie, iar analiștii se așteaptă să ajungă anul acesta chiar la 6000 de dolari, în contextul incertitudinilor politice internaționale tot mai accentuate, transmite Reuters.

Aurul a atins pentru prima dată în istorie nivelul de 5.100 USD pe uncie troy

Prețul spot al metalului prețios a urcat cu 1,5%, la 5058.09 dolari uncia la ora 05.44 GMT dar recordul tuturor timpurilor fusese deja înregistrat la 5092.71 dolari. Tranzacțiile futures s-au încheiat cu o creștere de 1,6%, la 5056 dolari uncia.

Creșterea galopantă a prețului aurului a fost susținută de incertitudinile geopolitice accentuate, de ieșirile investitorilor din obligațiuni guvernamentale și valute fiat, da și de cererea puternică din partea băncilor centrale. Toate acestea au favorizat creșterea pieței de metale prețioase (prețul argintului a crescut cu 260% într-un an, ajungând la 109 USD pe uncie)

Aurul a crescut în acest an cu 17%

În 2025, cotația aurului a crescut cu 64%, cel mai mare salt anual din 1979.

În afara nesiguranței la scară planetară, la evoluție a contribuit și relaxarea politicii monetare a Statelor Unite și achizițiile semnificative ale băncilor centrale, arată analiștii Reuters.

De ce crește prețul aurului?

Când apar tensiuni geopolitice, riscuri financiare- inflație, recesiuni, crize bancare sau politice, investitorii caută active percepute ca sigure. Aurul este primul pe listă.

Analiștii americani cred că actuala creștere se datorează politicilor lui Trump, însă analiști europeni cred că aurul crește pentru că SUA are datorii de 39 de trilioane de dolari și deficite anuale de 2 trilioane. Adică 25% din veniturile din taxe merg către plata dobânzilor, iar Congresul nu oprește tăvălugul. Prin urmare, este foarte probabil să asistăm la corecție financiară, avertizează economiștii.



„Așa se reglează sistemele!”

Iar depozitul de valori este una dintre modalitățile de a proteja puterea de cumpărare.

Analiștii avertizează că Europa și Japonia au probleme similare legate de datorie și cheltuieli. Aurul este la recorduri față de toate monedele, nu doar față de dolar.