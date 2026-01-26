Pilonul 3 accelerează, iar Raiffeisen Bank avansează în clasament. Peste 130.000 de români au pensii facultative Raiffeisen Acumulare

Raiffeisen Bank marchează o evoluție spectaculoasă pe piața pensiilor facultative. Fondul Raiffeisen Acumulare a depășit pragul de 130.000 de participanți, consolidând poziția băncii în top 3 fonduri de pensii private facultative după contribuțiile virate în ultima lună. Plasamentele totale ale clienților au trecut de 400 milioane lei.

Peste 130.000 de români au pensii facultative Raiffeisen Acumulare

Potrivit băncii, plasamentele totale ale clienților care au ales fondul de pensii facultative administrat de Raiffeisen Asset Management au depășit 400 milioane lei.

În ultimii 4 ani, piața pensiilor facultative aproape s-a dublat ca număr de participanți, atingând 1 milion de participanți, iar Raiffeisen a contribuit cu peste 25% la această creștere accelerată.

În 2025, fondurile de pensii facultative au înregistrat un randament mediu de 20%, față de inflație.

În perioada 2008–2025, randamentul mediu de 8% obținut de fondul Raiffeisen Acumulare este aproape dublu față de inflație și peste câștigul obținut din economisirea clasică în depozite bancare.

Un participant înscris în anul 2008 deține, în medie, 32.000 RON



”Un exemplu elocvent al avantajelor economisirii pe termen lung este faptul că participanții înrolați în fondul de pensii Raiffeisen Acumulare în anul 2008 au ajuns să aibă în prezent o deținere medie de 32.000 RON și au o contribuție curentă de aproximativ 300 lei/lună. Acest rezultat demonstrează că investițiile regulate, chiar și cu sume mici, pot aduce beneficii considerabile participanților. Proiectând o astfel de economisire pentru o perioada de 30 ani se poate ajunge la o acumulare de peste 130.000 RON, fapt ce confirmă că perseverența și consecvența în economisire pot avea un impact semnificativ asupra nivelului de trai la momentul pensionării.

Mihail Ion: Piața pensiilor facultative are potențialul de a se dubla în următorii ani, însă este nevoie de actualizarea stimulentelor fiscale

Continuăm, astfel, să ne susținem clienții în atingerea unei vieți financiare echilibrate și sănătoase. Privind către viitor, estimăm că piața pensiilor facultative are potențialul de a se dubla în următorii ani, având în vedere nevoia tot mai mare de economisire și investire pentru perioada de pensionare. Pentru a facilita această evoluție, este însă necesară și o actualizare a stimulentelor fiscale, adaptată la realitățile prezentului și viitorului, urmând modelele de succes din alte țări care au dezvoltat sisteme solide de pensii voluntare.”, afirmă Mihail Ion, VP, Retail, Raiffeisen Bank România.

În prezent, cele 10 fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) existente pe piața din România cumulează peste 1 milion de participanți.

În 2025 acestea au înregistrat cel mai bun randament investițional din istoria de aproape 19 ani a sistemului: 19,6%, ajungând să administreze active nete în valoare de 7,4 miliarde RON (1,45 miliarde EUR), în creștere cu 33% față de finele lui 2024, potrivit calculelor APAPR.



Un număr record de 183.000 de români au început să economisească suplimentar pentru vârsta retragerii prin fondurile de pensii facultative în 2025, cu 37% mai mulți decât în 2024, anul precedentului record.

