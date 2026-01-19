Informații financiare

Pilonul 3 sparge toate recordurile în 2025: randament de 19,6%, 1 milion de participanți și plăți de 1 miliard lei

Gabriela Dinu
Sursa foto - shutterstock-Studio Romantic

Pilonul 3 a bifat în 2025 cel mai bun an din istorie, cu un randament record de 19,6%, active nete de 7,4 miliarde lei și contribuții de 940 milioane lei, în contextul în care numărul participanților a depășit pentru prima oară 1 milion de români. Totodată, fondurile au generat în total câștiguri nete de 2,6 miliarde lei, depășind valoarea contribuțiilor virate, și au efectuat plăți de 1,05 miliarde lei către peste 107.000 beneficiari în cei aproape 19 ani de funcționare.

Cele 10 fonduri de pensii facultative au înregistrat cel mai ridicat randament

Pilonul 3 intră în 2026 într-o formă excelentă. În 2025, cele 10 fonduri de pensii facultative au înregistrat cel mai ridicat randament de la lansarea sistemului în 2007, ajungând la 19,6%, potrivit datelor APAPR. Activele nete administrate au crescut cu 33% față de finalul lui 2024, ajungând la 7,4 miliarde lei (1,45 miliarde euro), cel mai ridicat nivel de până acum.

În 2025, 183.000 de români și-au făcut pensie PILON III

Un element important este dinamica participării: 183.000 de noi contribuabili au intrat în sistem în 2025 (+37% față de 2024), iar numărul total al românilor înscriși a depășit 1 milion, ceea ce arată un nivel mai ridicat de încredere atât în fondurile private, cât și în economia locală. Contribuțiile totale au urcat la aproximativ 940 milioane lei, cu 25% peste 2024.

Câștigurile din Pilonul 3, peste rata medie anuală a inflației de 4,9%

Privind în urmă, de la lansare și până în 2025, Pilonul 3 a obținut un randament mediu anual de 6,7%, peste rata medie anuală a inflației de 4,9%. În termeni monetari, fondurile au generat pentru participanți 2,6 miliarde lei (515 milioane euro) câștig investițional net de comisioane, peste sumele virate în conturi.

Pe partea de plată a beneficiilor, fondurile au transferat în 2025 aproximativ 272 milioane lei către 16.100 beneficiari, în creștere cu 83%, respectiv 39% față de 2024. În total, de la lansare până azi, Pilonul 3 a efectuat plăți de 1,05 miliarde lei către aproape 107.000 persoane.

Contribuții deductibile în limita a 400 euro/an – nemodificate de 17 ani

În prezent, contribuțiile sunt deductibile în limita a 400 euro/an, plafon nemodificat de 17 ani, ceea ce limitează stimulentul de economisire, în condițiile în care contribuțiile medii rămân de circa trei ori mai mici decât în Pilonul 2. Pe fondul creșterii veniturilor și al presiunilor demografice, o majorare a deductibilității ar putea deveni un element esențial în stimularea economisirii pe termen lung, atât din partea populației, cât și a angajatorilor.

Gabriela Dinu
