Vrei să înțelegi investițiile financiare? Raiffeisen Bank lansează „Start în Investiții” program disponibil direct în aplicația de mobile banking. De la ce sumă poți face primul pas

Raiffeisen Bank România lansează programul digital „Start în Investiții”, un modul interactiv disponibil direct în aplicația de mobile banking Smart Mobile. Inițiativa își propune să aducă educația financiară mai aproape de clienți și să reducă temerile care îi țin pe mulți români departe de investiții.

Educație direct în aplicație: investițiile pot începe de la 200 de lei

Clienții au la dispoziție cinci cursuri interactive, în limba română și în engleză, însoțite de un chestionar de autoevaluare, concepute astfel încât să poată fi parcurse ușor chiar și de persoanele fără experiență anterioară în investiții.

Un răspuns la barierele psihologice din jurul investițiilor

Programul este răspunsul Raiffeisen Bank în fața principalelor bariere psihologice identificate în rândul românilor atunci când vine vorba de investiții:
•convingerea că investițiile sunt doar pentru persoane cu venituri mari;
•lipsa de cunoștințe financiare;
•teama de a greși și de a pierde bani.

Prin explicații simple despre risc, diversificarea portofoliului de investiții și beneficiile pe termen lung, programul oferă un parcurs ghidat, pas cu pas, menit să ajute utilizatorii să ia decizii informate. De asemenea, cursurile arată că investițiile pot începe cu sume accesibile, chiar și de la aproximativ 200 de lei.

Mihail Ion: Acest conținut digital va începe să schimbe modul în care românii percep investițiile

„Ne propunem să aducem discuția despre investiții cât mai aproape de clienți, direct în aplicația pe care o folosesc zilnic. Știm că, de cele mai multe ori, cea mai mare piedică în calea investițiilor este lipsa clarității. Unii clienți cred că investițiile sunt doar pentru experți financiari, alții ezită pentru că nu știu de unde să înceapă. Aici intervenim noi, cu această inițiativă integrată direct în Smart Mobile, astfel încât informațiile să ajungă cât mai ușor la clienți.

Credem că acest conținut digital va începe să schimbe modul în care românii percep investițiile și, în acest fel, continuăm să fim alături de clienții noștri, oferindu-le consiliere și soluții adaptate nevoilor lor, pentru ca ei să poată lua cele mai bune decizii financiare.”, declară Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

Start în Investiții” a fost dezvoltat intern

Modulul „Start în Investiții” a fost dezvoltat intern, în parteneriat de echipele Raiffeisen Bank România și Raiffeisen Bank International. Conținutul și experiența de învățare au fost create pe baza feedback-ului clienților și a cercetărilor de piață realizate de bancă.


Soluția este integrată direct în aplicația Smart Mobile sub forma unui modul educațional care respectă standardele de calitate și securitate ale băncii, oferind o experiență de învățare sigură și ușor de utilizat.

Program dedicat investitorilor aflați la început de drum, cu precădere clienți persoane fizice

Inițiativa vizează în special potențialii investitori aflați la început de drum – clienți persoane fizice, care până acum au evitat investițiile din lipsă de încredere sau informații. Astfel, noul program este menit să contribuie la creșterea numărului de investitori aflați la prima experiență, la consolidarea unui comportament sănătos de economisire pe termen lung și la creșterea încrederii în soluțiile de investiții oferite prin aplicație.

