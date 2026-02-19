BCR lansează cardul George Mastercard Metal, ediție limitată pentru concertul Metallica. Cum arată și cu ce beneficii vine

Banca Comercială Română lansează cardul George Mastercard Metal, o ediție limitată creată cu ocazia concertului Metallica din 13 mai, de la Arena Națională. Noul produs combină designul metalic, tehnologia bancară și o serie de beneficii comerciale dedicate fanilor trupei.

Un card metalic, cu detalii tactile

Cardul este realizat dintr-un aliaj special, dezvoltat astfel încât să nu interfereze cu componentele electronice ale bancomatelor și terminalelor de plată. Designul include elemente tactile distinctive: logo-ul George este realizat în relief, iar suprafața cardului integrează detalii inspirate de chitară, inclusiv textura corzilor. Personalizarea cardului este poziționată pe verso, pentru a păstra designul frontal intact.

Card 100% online, prin platforma George cu cont curent gata în 10 minute

Experiența de utilizare începe din momentul livrării, cardul fiind oferit într-o cutie metalică dedicată, în interiorul căreia este inclus un cod QR care înlocuiește documentația tipărită. Prin scanarea acestuia, utilizatorii pot accesa direct informațiile necesare activării, fără a mai fi nevoie de materiale tipărite.

Florin Pintilie: Este un produs care îmbină performanța tehnică cu emoția unui eveniment memorabil

„Noul card metalic înseamnă mult mai mult decât un exercițiu de design. Vorbim despre un produs care a trebuit să respecte standarde tehnice foarte stricte, de la materialele folosite și compatibilitatea cu infrastructura de plăți, până la modul în care este livrat și activat digital.

Ne-am dorit să construim nu doar un mijloc de plată spectaculos, ci și o experiență completă, care să funcționeze impecabil în viața de zi cu zi și, în același timp, să marcheze un moment special pentru fanii Metallica din România. Pentru noi, este un produs care îmbină performanța tehnică cu emoția unui eveniment memorabil.” declară Florin Pintilie, Șef Departament Dezvoltare Produse Carduri, BCR.

Ștefan Toderiță, Mastercard: Oamenii aleg să investească în experiențe care îi aduc împreună – concerte, momente memorabile și emoții care rămân

„Vedem tot mai clar că oamenii aleg să investească în experiențe care îi aduc împreună – concerte, momente memorabile și emoții care rămân. Pentru mulți fani, un concert Metallica este o amintire pe viață, iar rolul nostru este să conectăm aceste momente cu tehnologia Mastercard care transformă plățile într-o experiență rapidă, intuitivă și fără efort. Suntem bucuroși să fim alături de BCR în lansarea unui produs care îmbină inovația cu pasiunea unei comunități extraordinare.” – Ștefan Toderiță, Head of Sales, Mastercard România

Beneficii GOLD pentru cardul Mastercard Metal

Din punct de vedere al poziționării în portofoliul băncii, cardul Mastercard Metal oferă beneficii similare cu cele ale cardului George Gold, fiind adresat clienților care își doresc un pachet extins de avantaje, într-un format cu identitate vizuală distinctă, legată de evenimentul Metallica de la București.

În plan comercial, lansarea este însoțită de o serie de beneficii dedicate deținătorilor cardului:

-Clienții noi care deschid un cont cu card Mastercard Metal și îl alimentează cu minimum 500 de lei în aceeași zi pot primi un bonus de 200 de lei în cont, în intervalul de campanie dedicată cardului și care se întinde până pe 15 aprilie 2026;

-Deținătorii de carduri de debit BCR Mastercard pot participa la o tombolă dedicată concertului, prin efectuarea a minimum 10 tranzacții POS sau online în perioada campaniei, cu premii constând în bilete la concert și peste 1.000 de articole oficiale Metallica (tricouri și șepci);

-Suplimentar, în fiecare săptămână, primii trei clienți care realizează cel mai mare număr de tranzacții cu un card de debit BCR Mastercard înrolat în wallet pot primi tricouri oficiale Metallica;

-În ziua concertului, plățile efectuate în incinta Arenei Naționale pentru achiziția de mâncare și băutură aduc 50% cashback pentru plățile cu Mastercard Metal, în limita a 200 de lei;

-În cadrul campaniei, este disponibilă și o lojă specială, care poate fi câștigată prin tragere la sorți, câștigătorul având posibilitatea să își invite până la 11 prieteni;

-Cardul oferă, de asemenea, 20% cashback la plata facturilor la utilități, în limita a 100 de lei.

Costurile cardului

În ceea ce privește structura de costuri, cardul Mastercard Metal este asociat cu următoarele condiții:

-Pentru clienții care încasează lunar cel puțin 5.000 de lei, comisionul de administrare al Contului George este zero.

-Pentru clienții care nu ating acest prag, se aplică un comision de 30 de lei pe lună pentru administrarea Contului George în RON.

Comisionul de administrare al cardului Mastercard Metal este de 20 de lei pe lună.

Furnizarea (emiterea) cardului este gratuită, însă în cazul închiderii cardului înainte de un an se aplică un comision de 100 de lei.

Livrarea cardului la o adresă fizică din România presupune un comision de 15 lei.

Detaliile complete privind condițiile campaniei și beneficiile asociate sunt disponibile pe site-ul BCR.