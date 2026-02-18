Banca Transilvania ajunge la 10.000 de carduri BT Visa Platinum Debit într-un singur an. Premium Banking crește accelerat

Banca Transilvania a atins pragul de 10.000 de carduri BT Visa Platinum Debit, la un an de la lansarea produsului. Ritmul accelerat, de peste 800 de carduri pe lună, confirmă interesul tot mai mare pentru soluții financiare premium, care susțin un stil de viață activ și modern.

BT Premium Banking, o comunitate în creștere

La finalul anului 2025, Banca Transilvania avea peste 150.000 de clienți Premium, cu active de 6 miliarde de euro administrate la nivelul Grupului BT. Prin Premium Banking, banca se adresează persoanelor cu venituri recurente de peste 10.000 de lei și/sau economii cuprinse între 75.000 și 200.000 de euro în cadrul Grupului Banca Transilvania.

BT Visa Platinum Debit – beneficii și design premium

Cardul BT Visa Platinum Debit aduce clienților beneficii în călătorii, la cumpărături și la restaurante, completând experiența de zi cu zi cu avantaje premium.

•Cardul fizic este din metal și este produs în Statele Unite ale Americii, cu ajutorul unor tehnologii de producție specifice cardurilor exclusiviste, care îi conferă durabilitate și un aspect sofisticat.

•Cardul digital, disponibil în aplicația BT Pay, are efecte optice holografice, marcând la momentul lansării o premieră pe piață prin experiența vizuală oferită.

Anca Crăciun: Succesul cardului reflectă angajamentul BT de a oferi clienților produse, soluții și experiențe premium

„În ultimii ani, în România s-a extins segmentul populației cu venituri peste medie și cu o capacitate mai mare de economisire și de investiție, tendință reflectată și de interesul in creștere pentru servicii premium. Vedem o creștere semnificativă a interesului pentru depozite și produse de economisire, dar și pentru produse precum fondurile de investiții și pensiile private.

Am observat totodată o orientare tot mai mare a clienților către produse cu beneficii relevante pentru un stil de viață activ. Succesul cardului reflectă atât aceste două evoluții, cât și angajamentul Băncii Transilvania de a oferi clienților produse, soluții și experiențe premium.”, declară Anca Crăciun, Director Coordonator Premium, Private și Produse Retail, Banca Transilvania.

Beneficii prin Premium Club și abonament

Clienții Premium au acces la BT Premium Club, care înseamnă servicii, produse și experiențe dedicate – de la expertiză financiară, concierge financiar, la beneficii care susțin un stil de viață activ.

Abonamentul Premium Club, care include și cardul BT Visa Platinum Debit, înseamnă pentru clienți:

•Acces la programul Priority Pass, cu intrări gratuite/la preț preferențial în 1.700 de saloane de business ale aeroporturilor din aproximativ 150 de țări;

•Oferte și alte avantaje în restaurante, cafenele și hoteluri, prin programele Visa Premium și Visa Luxury Hotel Collection;

•Facilitarea recuperării banilor pentru zboruri amânate/anulate, prin Visa AirRefund;

•Acces la saloanele de business din aeroporturile din București și Cluj-Napoca, pe baza cardului;

•Servicii de asistență rutieră, asigurare de călătorie în străinătate și asigurare de accident.

Clienții Premium beneficiază de experiențe personalizate la Banca Transilvania, prin Relationship Manageri în unități, prin agențiile Premium Banking din București, Cluj-Napoca, Oradea, Timișoara, Brașov și Constanța, precum și prin echipa de Virtual Relationship Manageri (Telesales), care oferă consiliere și suport personalizat la distanță.