FOTO. Peste 500 de persoane din Brașov și-au testat cunoștințele despre fraudele online în cadrul campaniei naționale #SiguranțaOnline

Campania națională #SiguranțaOnline, derulată de Asociația Română a Băncilor, Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a ajuns la Brașov, unde peste 500 de tineri și adulți și-au testat vigilența în fața tentativelor de fraudă online.

500 de tineri și adulți din Brașov și-au testat capacitatea de a recunoaște și evita tentativele de fraudă din mediul digital

Timp de două zile, participanții au trecut prin scenarii inspirate din cazuri reale, au discutat direct cu specialiștii și au primit recomandări concrete pentru a evita divulgarea datelor bancare sau personale.

Rezultatele evidențiază atât o creștere a nivelului de conștientizare în cazul fraudelor intens mediatizate, cât și vulnerabilități în zona informațiilor bancare esențiale, potrivit datelor publicate de ARB.

Aproximativ 80% din respondenți cunosc că în situația în care observă tranzacții neautorizate sau sunt bani retrași fără acordul lor, primul pas recomandat este contactarea imediată a băncii.



În medie, 42,82% dintre participanți au identificat corect situațiile în care nu trebuie oferite datele de pe card, iar la întrebarea privind diferența dintre IBAN și numărul de card, procentul răspunsurilor corecte a fost de 57,67%.

În ceea ce privește tentativele clasice de phishing, 96% dintre cei prezenți au recunoscut drept fraudă scenariul în care primesc un SMS ce solicită plata unei taxe, pentru livrarea unui colet, prin accesarea unui link.

Tipologii de atac discutate cu publicul

Reprezentanții instituțiilor partenere au discutat cu publicul despre cele mai întâlnite tipologii de atac, de la phishing, spoofing, fraudă pe Whatsapp până la riscul divulgării datelor personale sau cedarea parolelor, etc.

Educația digitală devine o prioritate

Campania #SiguranțaOnline continuă la nivel național prin acțiuni de informare și educație, având ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile din mediul digital și formarea unor reflexe corecte de securitate în rândul utilizatorilor.

Recomandări din partea specialiștilor

-Nu comunica niciodată datele cardului ca urmare a unui apel, SMS sau e-mail primit neașteptat.

-Datele cardului trebuie folosite exclusiv de către posesorul cardului când face plăți online pe site-uri securizate (cu https și lacătul închis) și verificate și nu atunci când sunt conectați la rețele WI-FI publice.

-Dacă trebuie să primești bani, trebuie să furnizezi IBAN-ul, nu datele de pe card.

-Nu furniza niciodată datele de logare la Internet/Mobile Banking, username-ul și parola trebuie să rămână secrete.

-Nu accesa linkuri suspecte și nu descărca aplicații la solicitarea unor persoane necunoscute.

-Fii atent la mesajele care transmit o urgență sau promit câștiguri rapide.

-Dacă observi tranzacții neautorizate, contactează imediat banca.

-Nu te lăsa manipulat, indiferent de cine te sună. Infractorii se pot folosi de frauda de tip spoofing, iar când te sună, pe ecranul telefonului tău poate să apară denumirea unei instituții. Nu urma instrucțiunile infractorului, ci închide apelul și sună la instituția respectivă folosind numărul oficial al acesteia.

-Nu furniza parolele la conturile de pe rețelele sociale.

-Ofertele care par prea bune ca să fie reale și magazinele online false sunt folosite pentru colectarea datelor bancare. Verifică atent adresa site-ului, asigură-te că există conexiune securizată (https), caută informații despre comerciant și folosește soluții de protecție. Pentru o verificare preliminară, poți utiliza platforme gratuite, precum ScamAdviser.