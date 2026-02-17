UniCredit, desemnată „Best Trade Finance Bank” în CEE și România de Euromoney. Mihaela Lupu: Această recunoaștere ne responsabilizează și ne motivează. Meritul aparține echipei noastre, care lucrează cu profesionalism și determinare

UniCredit a fost votată Cea mai bună bancă de finanțare a comerțului în Europa Centrală și de Est, potrivit celui mai recent studiu realizat de Euromoney. Distincția vizează atât regiunea CEE, cât și România și alte șapte piețe unde grupul este prezent.

UniCredit primește Best Trade Finance Bank în România și alte șapte țări

Sondajul, ajuns la cea de-a cincisprezecea ediție, a colectat feedback de la peste 12.700 de companii și instituții financiare, oferind o confirmare clară ale expertizei UniCredit în materia de produse, a serviciilor sale de relații cu clienții și a înțelegerii profunde a piețelor europene în care activează. Considerat pe scară largă reperul pentru industria globală de finanțare a comerțului, sondajul evaluează băncile din regiuni și țări pe baza calității serviciilor oferite, cunoașterii nevoilor clienților și a calității produselor din portofoliu.

Opt piețe, același rezultat

O analiză completă a rezultatelor din acest an arată că UniCredit a fost votată

•Best Trade Finance Bank în România

•Best Trade Finance Bank în Austria

•Best Trade Finance Bank în Bulgaria

•Best Trade Finance Bank în Croația

•Best Trade Finance Bank în Republica Cehă

•Best Trade Finance Bank in Ungaria

•Best Trade Finance Bank în Slovacia

•Best Trade Finance Bank în Slovenia

Aceste rezultate evidențiază amprenta solidă a UniCredit în regiune și angajamentul continuu de a sprijini clienții prin servicii de top de finanțare a comerțului, adaptate nevoilor lor în permanentă evoluție.

Mihaela Lupu: Această recunoaștere ne responsabilizează și ne motivează. Meritul aparține echipei noastre, care lucrează cu profesionalism și determinare

„Le mulțumim clienților pentru feedback-ul oferit și în acest an în cadrul Euromoney Trade Finance Survey, rezultatele obținute ne confirmă încă o dată că direcția în care ne-am angajat este cea corectă. Într-un context în care dinamica pieței se schimbă rapid, rămânem dedicați îmbunătățirii continue, astfel încât serviciile noastre să răspundă prompt și relevant nevoilor mediului de afaceri. Această recunoaștere ne responsabilizează și ne motivează să ridicăm în permanență standardele, iar meritul aparține echipei noastre, care lucrează cu profesionalism și determinare pentru a transforma fiecare interacțiune într-o experiență de încredere pentru clienți”, a spus Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank România.

Francesca Nenci: Lucrăm constant pentru a simplifica finanțarea comerțului pentru clienții noștri

„Lucrăm constant pentru a simplifica finanțarea comerțului pentru clienții noștri, reducând costurile și riscurile atât pentru noi, cât și pentru clienții noștri. În special, ne-am concentrat pe creșterea eficienței și transparenței prin digitalizare, oferind monitorizare în timp real, management al documentelor și o comunicare eficientă între clienți și echipa noastră”, a declarat Francesca Nenci, UniCredit’s Global Head of Trade & Correspondent Banking.

Teodora Petkova: Oferim soluții prompt, eficient și adaptate provocărilor reale cu care se confruntă clienții noștri

“La UniCredit, echipele noastre din întreaga regiune lucrează îndeaproape cu clienții, înțelegându-le afacerile și răspunzând rapid cu sprijinul de care au nevoie. Aceste premii reflectă parteneriatul strâns și colaborarea fără cusur dintre bancherii noștri locali și colegii lor din platforma globală de dezvoltare a produselor, care împreună se asigură că oferim soluții prompt, eficient și adaptate provocărilor reale cu care se confruntă clienții noștri”, a ad[ugat Teodora Petkova, Head of Central Europe and Eastern Europe at UniCredit.