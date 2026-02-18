UniCredit Bank România, acționând ca unic coordonator și aranjor împreună cu Alpha Bank Grecia, a structurat un împrumut sindicalizat de 150 de milioane de euro pentru Prime Kapital. Andrei Bratu: ”Participarea UniCredit Bank reflectă angajamentul puternic față de sectorul de real estate”

UniCredit Bank România, în calitate de coordonator al tranzacției și în parteneriat cu Alpha Bank Grecia, a finalizat cu succes structurarea unui împrumut sindicalizat de 150 milioane euro pentru refinanțarea Mall Moldova. Deținut și dezvoltat de Prime Kapital, Mall Moldova a fost deschis în aprilie 2025 și este unul dintre puținele centre comerciale super-regionale din România, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

În cadrul tranzacției, UniCredit Bank contribuie cu 75 de milioane de euro, reafirmând rolul său lider în finanțarea proiectelor de real estate și angajamentul de a susține proiecte cu fundament economic solid, performanțe sustenabile și potențial ridicat de dezvoltare pe termen lung.

„Coordonarea acestei finanțări sindicalizate reconfirmă expertiza noastră în structurarea unor tranzacții complexe, adaptate realităților actuale ale pieței. Participarea UniCredit Bank în sindicatul de 150 milioane de euro reflectă angajamentul puternic față de sectorul de real estate, poziționarea noastră ca jucător de referință în domeniu și capacitatea de a susține proiecte imobiliare de anvergură. Parteneriatul solid cu Prime Kapital demonstrează încrederea reciprocă, viziunea comună pe termen lung și interesul împărtășit pentru proiecte cu impact economic semnificativ”, a declarat Andrei Bratu, Vicepreședinte Executiv Corporate, UniCredit Bank România.

„Această tranzacție marchează o bornă importantă și evidențiază capacitatea Alpha Bank Grecia de a susține inițiative ambițioase de investiții prin soluții de finanțare bine structurate și orientate spre viitor. Prin organizarea și participarea cu 75 de milioane de euro în sindicatul de 150 de milioane de euro, reafirmăm focusul strategic pe sectorul imobiliar și angajamentul de a susține proiecte care promovează dezvoltarea durabilă și crearea de valoare pe termen lung. Relația noastră cu Prime Kapital reflectă o aliniere puternică a obiectivelor și o convingere comună în potențialul proiectelor cu impact major, care accelerează activitatea investițională și creșterea”, a declarat Nikolaos Nezeritis, Șeful Departamentului de Banking Corporativ și Instituțional la Alpha Bank Grecia.

„Facilitatea reflectă fundamentele solide ale Mall Moldova, care a redefinit peisajul comercial și de divertisment din estul României de la deschiderea din aprilie 2025”, a adăugat Andrew Bird, partener la Prime Kapital. „Suntem extrem de recunoscători pentru eforturile băncilor și consultanților, care ne-au permis să închidem facilitatea mult înainte de cerințele noastre de timp.”