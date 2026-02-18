BRD introduce yuanul chinezesc (CNY) în oferta sa de valute tranzacționabile

BRD Groupe Société Générale extinde portofoliul de valute disponibile pentru tranzacționare prin introducerea yuanului chinezesc (CNY). Această nouă facilitate vine ca răspuns la nevoile tot mai diverse ale clienților – companii și persoane fizice – implicați în relații comerciale internaționale cu parteneri din zona asiatică, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Clienții BRD beneficiază de următoarele servicii :

✔ Deschidere de cont curent în CNY

Clienții au posibilitatea de a deschide conturi curente în yuani chinezești pentru gestionarea fluxurilor financiare în această valută

✔ Încasări și plăți prin contul curent în CNY

Banca oferă efectuarea de încasări și plăți denominate în CNY, în conformitate cu cerințele operaționale specifice valutelor non SEPA

✔ Schimburi valutare în CNY

Sunt disponibile operațiuni de schimb valutar denominate în CNY, cu decontare între conturile curente ale clientului (tranzacțiile în numerar în CNY nu sunt oferite)

✔ Solutii de gestionare a riscurilor de curs valutar pentru companii

Clienții persoane juridice au acces la tranzactionarea instrumentelor financiare denominate in CNY destinate acoperirii riscurilor de cursprecum FX Forward si FX Swap

 FX Swap

Operațiunile în CNY pot fi efectuate prin unitățile BRD sau online, în conformitate cu termenii și condițiile specifice fiecărui canal.