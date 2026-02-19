ProCredit Bank România susține transformarea verde și digitală a IMM-urilor, în calitate de bancă parteneră în programul SME Eco-Tech. Ștefan Manole: ”Sprijinim companiile românești să investească responsabil, să devină mai eficiente și mai sustenabile”

ProCredit Bank România, bancă germană orientată spre dezvoltare și partener financiar de încredere pentru sectorul IMM, anunță selecția ca bancă parteneră în implementarea programului de finanțare SME Eco-Tech, finanțat prin cea de-a doua contribuție elvețiană pentru România, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Cu o experiență solidă în finanțarea sustenabilă a întreprinderilor mici și mijlocii, ProCredit Bank este una dintre cele cinci instituții bancare selectate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) pentru a facilita accesul companiilor la fondurile destinate transformării verzi și digitale a industriei prelucrătoare.

Prin acest parteneriat, ProCredit Bank își reafirmă angajamentul de a sprijini antreprenorii români care investesc în tehnologii eficiente, procese moderne și soluții responsabile din punct de vedere ecologic.

Programul SME Eco-Tech, cu un buget total de 288,8 milioane lei, oferă intreprinderilor mici si mijlocii, care activeaza in sfera productiei, posibilitatea de a accesa finanțări în condiții atractive, printr-un mecanism mixt ce combină sprijinul public nerambursabil cu finanțarea privată. Detalii despre program sunt disponibile AICI.

Valoarea minimă a unui proiect de investiții eligibil este de 668.100 lei, formată din cele două componente de finanțare:

• Grant nerambursabil (ajutor de minimis): până la 40% din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de 50.000 CHF (echivalent aproximativ 267.240 lei);

• Credit bancar: cel puțin 60% din cheltuielile eligibile, dar nu mai puțin de 75.000 CHF (echivalent aproximativ 400.860 lei), acordat în condiții avantajoase de către ProCredit Bank. ProCredit Bank sprijină antreprenorii prin soluții de finanțare flexibile, adaptate specificului și obiectivelor fiecărei companii, contribuind la implementarea cu succes a investițiilor planificate.

Prin acest program, IMM-urile pot realiza investiții care reduc consumul de energie, utilizează surse regenerabile, digitalizează fluxurile de producție sau implementează soluții de reciclare și reutilizare.

ProCredit Bank – partener strategic pentru IMM-urile orientate spre viitor

În calitate de bancă germană orientată spre dezvoltare, ProCredit Bank România are o experiență de peste două decenii în finanțarea IMM-urilor. Banca oferă servicii financiare transparente și consultanță personalizată, punând accent pe sustenabilitate, eficiență și digitalizare.

„Participarea noastră în cadrul programului SME Eco-Tech reprezintă o continuare firească a misiunii ProCredit Bank: aceea de a sprijini companiile românești să investească responsabil, să devină mai eficiente și mai sustenabile. IMM-urile sunt nucleul economiei, iar acest program le oferă o oportunitate concretă de a se moderniza cu sprijin financiar accesibil și predictibil”, a declarat Ștefan Manole – CEO ProCredit Bank România.

ProCredit Bank România face parte din ProCredit Group, grup bancar prezent în Europa de Sud-Est, Europa de Est, America de Sud și Germania. Banca este dedicată sprijinirii întreprinderilor micro, mici și mijlocii și persoanelor fizice, oferind soluții financiare etice, sustenabile și complet digitale.

ProCredit Bank promovează o cultură a parteneriatului pe termen lung, bazată pe consiliere financiară de calitate și sprijin constant. Prin investiții în formarea echipelor și în tehnologii moderne, Banca susține în mod constant dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri din România.

Pentru mai multe detalii despre condițiile de accesare a finanțării private prin creditul oferit de către ProCredit Bank, reprezentanții companiilor mici și mijlocii sunt invitați să completeze următorul formular de contact: Formular program finanțare SME Ecotech