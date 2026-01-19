Stiri de top

Ce noutăți citești pe platforma BT Research în acest an? Ioan Nistor: BT Research oferă acces rapid la informații despre indicatori macroeconomici, perspective de piață și analize economice care influențează evoluția peisajului financiar din România

BT Research, platforma de analiză macroeconomică a Băncii Transilvania, intră în 2026 cu funcționalități noi și conținut extins pentru profesioniștii din domeniile economic și financiar. Noua versiune include indicatori economici sintetizați, grafice interactive, insight-uri tematice și opinii ale unor economiști internaționali reputați.

Ioan Nistor: La Banca Transilvania, credem că împărtășirea cunoștințelor reprezintă una dintre cele mai valoroase modalități prin care contribuim la bunăstarea și siguranța financiara

Platforma BT Research a fost prezentată la Viena

BT Research aduce în acest an o serie de noutăți orientate către utilizatorii care urmăresc evoluțiile macroeconomice și dinamica piețelor financiare. Platforma integrează:

  • sinteza principalilor indicatori economici ai României, însoțită de perspectiva Băncii Transilvania;
  • prezentarea grafică interactivă a evoluțiilor macroeconomice din ultimii zece ani;
  • insight-uri tematice privind relațiile economice externe ale României, cel mai recent material fiind dedicat relațiilor economice dintre România și Austria;
  • opinii semnate de experți internaționali, cum este analiza „The European Outlook for 2026: Risks and Opportunities in a Changing World”, semnată de Erik Fossing Nielsen, Senior Advisor, Independent Economics, Londra.

Platforma a fost prezentată oficial la Viena, în perioada 13–14 ianuarie, în cadrul evenimentului The Central & Eastern European Forum, organizat de Financial Times Live.

Ioan Nistor: La Banca Transilvania, credem că împărtășirea cunoștințelor reprezintă una dintre cele mai valoroase modalități prin care contribuim la bunăstarea și siguranța financiara

„La Banca Transilvania, credem că împărtășirea cunoștințelor reprezintă una dintre cele mai valoroase modalități prin care contribuim la bunăstarea și siguranța financiară. Deciziile informate se bazează pe analize relevante și accesibile, la momentul potrivit. BT Research oferă acces rapid la informații despre indicatori macroeconomici, perspective de piață și analize economice care influențează evoluția peisajului financiar din România. Platforma acoperă într-un mod integrat cercetarea economică, politicile publice, ciclurile economice și dinamica piețelor financiare”, declară Ioan Nistor, Economist Șef, Banca Transilvania.

Accesul la materialele BT Research este facil, fie direct pe site-ul Băncii Transilvania, fie prin abonare la newsletter, prin care utilizatorii pot primi cele mai recente analize și perspective macroeconomice.

Despre cea mai recentă analiză semnată de Ioan Nistor, BankingNews deja a scris 👇

BT: România își testează noul model de creștere în 2026, cu investițiile în prim-plan. Inflația scade mai vizibil doar în a doua jumătate a anului, iar cursul euro se menține relativ stabil. Ioan Nistor: Prima reducere a dobânzii este probabilă în a doua parte a anului

Gabriela Dinu
