Raiffeisen Bank revine la BVB și relansează serviciile de brokeraj printr-o platformă digitală pentru investitori. Cristian Sporis: Prin relansarea serviciilor de brokeraj, Raiffeisen Bank își consolidează rolul de partener financiar al clienților

Bursa de Valori București a marcat astăzi revenirea oficială a Raiffeisen Bank ca Participant la sistemul de tranzacționare, relansând astfel serviciile de brokeraj pe piețele locale și internaționale. Banca va lansa în 2026 o platformă digitală de investiții, accesibilă direct din aplicația mobilă.

Așa cum precizează BVB într-un comunicat de presă, cadrul aferent începerii tranzacționării a fost asigurat încă din decembrie 2025, când au fost realizate primele tranzacții. Raiffeisen Bank, una dintre principalele instituții financiare din România, activează astfel oficial în ecosistemul bursier local.

Relansare completă a serviciilor de brokeraj

Relansarea marchează revenirea Raiffeisen Bank în zona de intermediere bursieră pe piața locală și internațională. Din decembrie 2025, clienții Raiffeisen Private Banking au putut deja tranzacționa acțiuni listate la BVB și pe cele mai relevante piețe internaționale din Europa și SUA, în lei, euro și dolari.

Tranzacționarea acțiunilor completează oferta existentă de instrumente pentru segmentul Private Banking, care include certificate cu capital protejat, Certificate Index Aur, Certificate Express și Bonus, fonduri de investiții locale și externe, titluri de stat și obligațiuni corporative.

Raiffeisen Bank va lansa o platformă digitală dedicată investitorilor

Pentru 2026, banca are în plan lansarea unei interfețe digitale pentru serviciile de brokeraj, disponibilă direct în aplicația mobilă. Astfel, clienții vor putea deschide conturi de investiții pentru acțiuni, vor semna digital și vor transmite ordine fără documente fizice.

Aplicația va permite:

înrolare de pe dispozitive mobile

transmiterea instrucțiunilor de tranzacționare

confirmarea tranzacțiilor și a deținerilor în format digital

Sistemul back-office dedicat instrumentelor financiare este dezvoltat împreună cu CTS TRADE IT, fiind integrat cu sistemele bancare și cu infrastructura piețelor de capital accesibile prin Raiffeisen Bank. Automatizarea acoperă procesele de înrolare pentru brokeraj, deschiderea conturilor, transmiterea ordinelor, confirmarea și decontarea tranzacțiilor, precum și raportarea acestora.

Momentul relansării de la BVB a adus în prim plan conducerea băncii și reprezentanții Bursei.

Cristian Sporiș, Vice-Președinte, Divizia Corporate și Investment Banking și membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank România, a subliniat rolul strategic al platformei digitale în context european.

Cristian Sporis: Prin relansarea serviciilor de brokeraj, Raiffeisen Bank isi consolideaza rolul de partener financiar al clientilor

„Prin relansarea serviciilor de brokeraj pe piețe reglementate, Raiffeisen Bank își consolidează rolul de partener financiar al clienților, completând oferta de soluții de investiții cu servicii de intermediere pe piețele de capital din România și internaționale. Aplicatia digitală deja implementată de Grupul Raiffeisen în Cehia, Croația și Slovacia, ce va fi disponibilă în acest an și în România, va asigura derularea în mod facil a investițiilor, în condiții de siguranță sporite”, a declarat Cristian Sporiș, Vice-Președinte Corporate & Investment Banking, Raiffeisen Bank România.

Remus Vulpescu: Suntem bucuroși că Raiffeisen Bank va contribui la dezvoltarea Bursei cu experiența, profesionalismul și tehnologia pe care le-a dezvoltat

La rândul său, Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori București, a evidențiat importanța revenirii unei bănci de calibrul Raiffeisen.

„Salutăm alăturarea Raiffeisen Bank, nume puternic în sistemul bancar din Europa Centrală și de Est, ca Participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București. Prezența Raiffeisen Bank în ecosistemul bursier național consolidează cadrul de tranzacționare modern și dinamic asigurat de Bursa de Valori București. Suntem bucuroși că Raiffeisen Bank va contribui la dezvoltarea Bursei cu experiența, profesionalismul și tehnologia pe care le-a dezvoltat, prin crearea de multiple oportunități atât pentru investitori, cât și pentru companiile interesate de finanțare prin piața de capital”, a afirmat Remus Vulpescu.

Raiffeisen Bank în piața de capital din România

Raiffeisen Bank are un istoric solid în piața de capital:

În 1998, prin subsidiara Raiffeisen Capital & Investment, banca era membru fondator al Bursei de Valori București.

În perioada 2014–2018, Raiffeisen Bank a deținut calitatea de Participant BVB, preluată de la subsidiara sa.

Din 2013, banca activează și ca emitent de obligațiuni, cu 10 emisiuni lansate până în prezent.

În 2021, a listat la BVB prima emisiune de obligațiuni verzi de pe Piața Reglementată, în valoare de peste 400 milioane lei, o premieră pentru piața locală și pentru sectorul bancar.

Ulterior, a continuat să emită obligațiuni verzi și sustenabile, consolidându-și poziția printre pionierii finanțărilor sustenabile din România.

În prezent, Raiffeisen Bank are șase emisiuni de obligațiuni tranzacționabile la BVB, cu o valoare agregată de 3,4 miliarde de lei.