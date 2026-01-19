UniCredit Bank a fost recunoscută ca Angajator de Top în 2026. Andrea Tognetti: ”Certificarea primită din partea Top Employers Institute este o validare a standardelor noastre și a angajamentului de a pune oamenii în centrul inițiativelor noastre”

Pentru al zecelea an consecutiv, Grupul UniCredit a fost desemnat Angajator de Top în Europa, cu certificările locale obținute de băncile din România, Italia, Austria, Bosnia & Herțegovina (Mostar), Germania, Serbia, dar și de filiale din România și din Polonia, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. UniCredit Bank și UniCredit SpA Milano, Branch Romania sunt recunoscuți ca Angajatori de Top în 2026, pe piața noastră.

Certificarea reflectă capacitatea UniCredit de a avea strategii consecvente și performante pentru angajații săi, susținută de practici scalabile care stimulează performanța și creșterea business-ului, dar și implicarea angajaților.

„Certificarea primită din partea Top Employers Institute este o validare a standardelor noastre și a angajamentului de a pune oamenii în centrul inițiativelor noastre. Într-un mediu economic dinamic și provocator, succesul se construiește prin grijă față de angajați, o cultură organizațională puternică și valorificarea oportunităților care ne susțin să creștem împreună. Ne bucurăm să fim, și în acest an, desemnați Angajator de Top în România, cât și în Europa. Pentru noi, această certificare reprezintă o recunoaștere a procesului continuu de învățare, transformare și îmbunătățire”, a declarat Andrea Tognetti, Vicepreședinte Executiv People & Culture, UniCredit Bank România.

„Suntem mândri să fim recunoscuți ca un Angajator de Top pentru al zecelea an consecutiv — aceasta nu este doar o onoare, ci o promisiune. O promisiune de a continua să construim un mediu care promovează diversitatea, colaborarea și învățarea continuă. Această realizare reflectă pasiunea, talentul și angajamentul oamenilor noștri și viziunea noastră comună despre un loc de muncă în care toată lumea poate prospera. Vom continua să celebrăm individualitatea, să încurajăm creșterea și să promovăm succesul colectiv — pentru că împreună putem oferi un mâine mai bun pentru toți: pentru oamenii noștri, pentru clienții noștri și pentru comunitățile noastre”, a spus Siobhán McDonagh, Head of People&Culture UniCredit Group.

Activ în 131 de țări și regiuni, Top Employers Institute este autoritatea globală în certificare, benchmarking și consultanță în HR. Programul certifică organizațiile pe baza rezultatelor sondajului său privind cele mai bune practici HR, care acoperă șase domenii, inclusiv strategia de resurse umane, mediul de muncă, recrutarea talentelor, învățarea, diversitatea, echitatea și incluziunea, precum și bunăstarea.

„Recunoașterea ca Angajator Regional de Top pentru 2026 este o realizare semnificativă care reflectă forța și consistența strategiei de resurse umane a UniCredit în mai multe țări. Capacitatea lor de a scala strategia pe piețe diverse demonstrează disciplină organizațională excepțională, aliniere a conducerii și o abordare matură în utilizarea perspectivelor și benchmarking-ului pentru a stimula performanța afacerii peste granițe. Această recunoaștere poziționează UniCredit ca lider în Europa, creând un impact semnificativ și măsurabil pentru angajații și afacerile sale. Suntem mândri să sărbătorim acest angajament continuu față de excelența în HR”, a arătat Adrian Seligman, CEO-ul Top Employers Institute.

Certificarea Regională oferă organizațiilor acces la perspective globale de referință, recomandări bazate pe date, validare de la experți și bune practici dovedite pentru a-și consolida strategia de resurse umane. Companiile certificate beneficiază de un brand de angajator mai vizibil, o orientare strategică mai clară, un proces de decizie îmbunătățit și o capacitate sporită de a-și demonstra impactul în fața liderilor, consiliilor de administrație și piețelor de talente. De asemenea, beneficiază de oportunități de a se conecta cu o comunitate globală de angajatori certificați de top.