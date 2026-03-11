Anca Petcu este noul Chief Operations Officer and Transformation și Vicepreședinte al Intesa Sanpaolo Bank România

Intesa Sanpaolo Bank România anunță numirea Ancăi Petcu în rolul de Chief Operations and Transformation Officer (COTO) și Vicepreședinte al băncii, în urma aprobării primite din partea Băncii Naționale a României.

Numirea are loc într-un context strategic important, după finalizarea procesului de fuziune din 2025 dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank, un demers care a consolidat poziția băncii pe piața locală și a deschis o nouă etapă de dezvoltare și transformare, anunță banca.

Anca Petcu, 25 de ani de experiență în industria serviciilor financiare

Cu o experiență de 25 de ani în industria serviciilor financiare, banking și leasing, Anca Petcu a coordonat inițiative complexe de transformare digitală, strategie, management al schimbării, optimizare de procese și implementare de reglementări, contribuind la modernizarea și eficientizarea operațiunilor bancare.

În noul său rol, Anca Petcu va coordona aria de Operațiuni și IT, având în responsabilitate departamentele de Optimizare a Costurilor, Transformare și PMO, ICT, Real Estate & Logistică și Back Office & Plăți. Din această poziție, va urmări accelerarea procesului de digitalizare, eficientizarea operațiunilor și îmbunătățirea experienței clienților, prin simplificarea proceselor și implementarea unor soluții tehnologice moderne.

Alessio Cioni: Am încredere că va contribui decisiv la dezvoltarea Intesa Sanpaolo Bank România și la creșterea calității serviciilor

„Profesionalismul demonstrat de Anca Petcu de-a lungul carierei sale, atât în First Bank, cât și anterior, confirmă capacitatea sa de a gestiona proiecte complexe, de a forma echipe performante și de a livra rezultate remarcabile. Am încredere că va contribui decisiv la dezvoltarea Intesa Sanpaolo Bank România și la creșterea calității serviciilor pe care vrem să le oferim clienților noștri”, a declarat Alessio Cioni, CEO și Director General Intesa Sanpaolo Bank România.

Anca Petcu, noul Vicepreședinte Intesa Sanpaolo Bank România: Sunt onorată să continui într-un moment definitoriu pentru bancă

„Sunt onorată să continui acest parcurs profesional în cadrul Intesa Sanpaolo Bank România, într-un moment definitoriu pentru bancă. Fuziunea din 2025 a creat premisele unei bănci mai puternice, iar prioritatea noastră este să valorificăm sinergiile rezultate pentru a oferi servicii mai rapide, sigure și orientate către nevoile reale ale clienților”, a declarat Anca Petcu, Chief Operations and Transformation Officer și Vicepreședinte Intesa Sanpaolo Bank România.

Prin această numire, Intesa Sanpaolo Bank își reafirmă angajamentul de a continua dezvoltarea organică pe piața locală și de a livra produse și servicii financiare adaptate unui mediu economic în continuă schimbare.