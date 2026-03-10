BANKING LA GENUL FEMININ. ”Diversitatea nu e o poză de PR”, spune sociologul Gelu Duminică, care provoacă bankingul să treacă de la strategii la acțiuni concrete: ”Dacă 70% dintre angajații băncilor sunt femei, de ce nu vedem creșe făcute de bănci?”

Discuțiile despre egalitatea de gen și diversitate sunt din ce în ce mai frecvente în mediul corporativ. Strategii, rapoarte, paneluri și angajamente publice apar tot mai des în discursul companiilor. Dar întrebarea reală este dacă aceste principii se transformă și în acțiuni concrete.

În cadrul conferinței ”Banking la genul feminin”, organizată de publicația BankingNews, pe data de 4 martie 2026, la Point Art Hub, sociologul Gelu Duminică a provocat sistemul bancar să privească dincolo de discursuri și să se întrebe cât de reale sunt schimbările despre care vorbește. ”Dacă 70% dintre angajații unei bănci sunt femei, este normal să ne întrebăm: câte creșe au fost construite pentru ele?”, a spus sociologul.

Diversitate sau doar imagine?

Potrivit lui Gelu Duminică, una dintre cele mai frecvente probleme în organizații este confuzia dintre reprezentarea reală și reprezentarea simbolică. ”Când ai doar o reprezentare simbolică, nu se numește reprezentare. Este doar o poză. Ne place să spunem că suntem diverși, dar în realitate nu suntem”.

Această situație apare mai ales atunci când majoritatea angajaților provin dintr-un anumit grup, dar pozițiile de decizie rămân ocupate predominant de altul. ”Dacă într-o organizație 70–80% dintre angajați sunt femei, dar conducerea este majoritar masculină, trebuie să ne întrebăm de ce”, a explicat Gelu Duminică.

Maternitatea și lipsa soluțiilor reale

Un exemplu concret oferit de sociolog a fost legat de modul în care organizațiile gestionează perioada de după maternitate. Deși impactul maternității asupra carierei femeilor este recunoscut în multe studii și strategii corporative, măsurile concrete sunt rare.

„Legislația permite companiilor să investească în proiecte educaționale sau sociale, inclusiv creșe pentru copiii angajaților. Dar dacă ne uităm în jur, nu prea găsim astfel de exemple”. Pentru Gelu Duminică, problema nu este lipsa resurselor, ci lipsa unei gândiri strategice adaptate realității organizațiilor.

”Dacă 70% dintre angajații tăi sunt femei, este normal să te gândești la nevoile lor reale”, a punctat sociologul.

De la CSR la schimbare internă

Gelu Duminică a vorbit și despre evoluția conceptelor de responsabilitate socială în mediul corporativ. ”Mult timp am vorbit despre CSR – companiile ofereau donații sau susțineau proiecte externe. Noua abordare spune altceva: schimbarea începe cu tine”. Cu alte cuvinte, credibilitatea unei companii în zona diversității depinde în primul rând de cultura organizațională internă. ”Nu e suficient să susții financiar o cauză dacă, în interiorul organizației, aceleași valori nu sunt aplicate”, a evidential sociologul.

Sociologul Gelu Duminică a vorbit și despre importanța implicării bărbaților în discuțiile despre egalitatea de gen (Credit foto: Iustin Inchim)

Egalitatea de gen nu poate fi discutată fără bărbați

Un alt punct sensibil ridicat în intervenția sa a fost participarea redusă a bărbaților la discuțiile despre egalitatea de gen. ”Orice mișcare de drepturi are nevoie de sprijinul celor care dețin puterea. În acest moment, în multe organizații, puterea este încă majoritar masculină”.

Din acest motiv, sociologul consideră că implicarea bărbaților în aceste discuții este esențială pentru schimbare. ”Mi-ar fi plăcut să văd și un panel de bărbați din bănci care să spună ce fac ei concret pentru egalitatea de gen”, a explicat Gelu Duminică.

O nouă generație cu alte așteptări

Pe lângă schimbările sociale, companiile trebuie să se adapteze și la noile generații de angajați, care au alte valori și așteptări. ”Generația actuală nu mai acceptă să trăiască pentru muncă. Vrea echilibru, sens și autenticitate”.

În opinia sociologului, tinerii observă rapid diferența dintre mesajele oficiale și realitatea din organizații. ”Dacă o companie spune una și face alta, generația aceasta nu rămâne acolo”.

Schimbarea începe cu asumarea

În final, Gelu Duminică a subliniat că primul pas pentru orice transformare este recunoașterea realității. „Nu poți schimba ceva dacă nu accepți că există o problemă”, a atras atenția sociologul. Din acest motiv, spune el, egalitatea de gen nu este doar o temă socială, ci și una strategică pentru organizații.

”Sistemul bancar a fost întotdeauna unul dintre puținele sisteme care gândesc pe generații. Tocmai de aceea are și responsabilitatea de a construi organizații mai echitabile”, a conchis Gelu Duminică.

Cea de-a doua ediție a conferinței ”Banking la genul feminin” este o dezbatere organizată de BankingNews, la Point Art Hub, cu susținerea partenerilor Banca Transilvania, BCR, BRD Groupe Société Générale, Garanti BBVA și Asociația Română a Băncilor. Speakerii evenimentului, moderat de Melania Hăncilă au fost Aura Socol – Membru al Consiliului de Administrație a Băncii Naționale a României, Dana Dima – Vicepreședinte BCR, Mădălina Teodorescu – Director General Adjunct BRD – Groupe Société Générale, Gabriela Folcuț – Director Executiv Asociația Română a Băncilor, Virginia Oțel – Director Comunicare Corporativă Garanti BBVA și Director General Adjunct Garanti BBVA Leasing, Silvia Jalea – Director Comunicare Corporate ING Bank, Gabriela Dinu – Cofondator BankingNews, sociologul Gelu Duminică și psihologul Adelina Clapon.