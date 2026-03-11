Stiri de top

Raiffeisen Bank și InnovX au decis câștigătoarea MagicMoon: start-up-ul Scamy.io. Cristian Sporiş: Sperăm ca succesul lor local să fie replicat și în Marea Britanie

Raiffeisen Bank România și InnovX au desemnat câștigătorul programului MagicMoon, inițiativă dedicată antreprenorilor sub 30 de ani care dezvoltă companii cu potențial de extindere internațională. Start-up-ul selectat este Scamy.io, o platformă bazată pe inteligență artificială care ajută utilizatorii să identifice în timp real fraudele online.

Scamy.io, câștigătorul programului MagicMoon

Compania câștigătoare este Scamy.io, business creat pentru a proteja utilizatorii de fraudele digitale. Bazat pe inteligență artificială, Scamy.io permite identificarea în timp real a website-urilor frauduloase, email-urilor de tip phishing și codurilor QR malițioase, înainte ca acestea să provoace daune.

Selecția pentru MagicMoon a durat mai bine de o lună, perioadă în care au fost analizate peste 600 de companii, de către un juriu format din mentori din cadrul programului MoonShotX de la companii precum Raiffeisen Bank România, InnovX, DLA Piper, Microsoft, etc.

Cristian Sporiş: Felicitări companiei câștigătoare! Sperăm ca succesul lor local să fie replicat și în Marea Britanie

“MagicMoon a pornit de la convingerea că România are tineri antreprenori capabili să țintească piețele internaționale, iar Scamy.io este unul dintre aceste exemple. Platforma de identificare a fraudelor online pe care o propune acest business poate răspunde unei nevoi reale a piețelor internaționale – aceea de combatere a tentativelor de fraudă online. Felicitări companiei câștigătoare! Sperăm ca succesul lor local să fie replicat și în Marea Britanie”, a declarat Cristian Sporiş, Vice-Preşedinte, Divizia Corporate & Investment Banking şi Membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank România.

Scamy.io va intra direct în faza de internaționalizare a proiectului MoonShotX și va participa la sesiunea de scalare din UK, de la London Stock Exchange.

Escrocheriile online devin o problemă globală, iar misiunea noastră este să oferim utilizatorilor obișnuiți un instrument simplu prin care pot verifica instant website-uri, emailuri și coduri QR suspecte


“A fi selectați pentru programul MagicMoon și a face parte din delegația din Marea Britanie reprezintă un moment important pentru Scamy.io. Escrocheriile online devin o problemă globală, iar misiunea noastră este să oferim utilizatorilor obișnuiți un instrument simplu prin care pot verifica instant website-uri, emailuri și coduri QR suspecte. Suntem entuziasmați să aducem Scamy.io în ecosisteme internaționale și să deschidem noi piețe pentru a ne extinde obiectivul de a face internetul un loc mai sigur.”, spune Ștefan Apostolescu, Fondator, Scamy.io

În cadrul sesiunii de la Londra, compania va avea ocazia să afle informații esențiale despre țara de destinație (fiscalitate, strategie de țară, sectoare cheie, aspecte juridice, oportunități de investiție, etc) și să-și prezinte business-ul în fața unor potențiali clienți și investitori.

