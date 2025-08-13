Alexandru Nazare anunță schimări majore: persoanele juridice vor fi obligate sa aibă un cont bancar. 698 mii de companii nu au un cont/card bancar și au adunat datorii de peste 1,7 mld lei. Capitalul social pentru un SRL va crește de la 200 de lei la 8.000 de lei

Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe anunță schimbări importante din 2026. Un SRL va avea obligatia de a avea un capital social de 8000 de lei.

Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, a anunțat miercuri într-o conferință de presă că din 2026 vom avea noi măsuri pentru reducerea deficitului bugetare. Unele dintre acestea vizeză o nouă modalitate de taxare a multinaționalelor.

Nazare a spus că trebuie adoptate noi măsuri fiscale „pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune și să anticipăm acest lucru”.

Declaratii din conferinta de presă:

Capital social de minim 8.000 de lei – pentru un SRL

Un SRL nou va avea obligatia de a avea un capital social de 8000 de lei, incepând din 2026. Firmele vechi vor avea la dispoziție 2 ani pentru a ajunge la acest capital social. Acesta va putea fi cheltuit de companie, banii nu vor fi blocati in SRL, precizează Nazare.

Nazare a mai precizat că nu se mai pot cesiona acțiuni, acolo unde firmele au datorii.

Guvernul va sancționa penal cesionarea părților sociale deținute într-un SRL dacă firma are obligații bugetare neachitate, iar cesionarea se dovedește că s-a realizat în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, anunță ministrul Finanțelor.

Toate firmele vor fi obligate să dețină cont/card la bancă

698 mii de companii nu au un card bancar și au datorii de peste 1,7 mld lei, anunță ministrul. Ponderea este extrem de mare – cam jumatate dintre companiile active.

Ponderea companiilor care nu au relaţii cu nicio bancă şi nu fac tranzacţii prin bănci este extrem de mare- daca ne raportam la nr de companii. Jumătate din companiile active nu au un card bancar. Instituim obligaţia ca persoanele juridice să deţină un cont în bancă.

Ministrul tine sa precizeze că va exista obligatia către bănci de a deschide un cont firmelor.

Plafonul de 50.000 de lei pentru plățile cu cardul va fi eliminat

Se elimina plafonul de plati cu cardul – orice comeriant va avea optiunea de plata cu cardul sau numerar. Statul va fi atent si la zonele in care nu exista internet.

Ministrul Nazare precizează că s-a discutat cu ARB și „aștept să văd dacă băncile sunt de acord să scadă costurile”.

462.000 de contribuabili inactivi/companii ce datoreaza 3 mld de lei statului, anunță Alexandru Nazare. Acestea vor fi obligate sa rămână active sau vor fi dizolvate, a mai precizat oficialul.

Ministrul de Finanate precizează ca acestea sunt propunerile actuale si așteaptă propuneri și o dezbatere reala cu mediul de afaceri, inclusiv cu Asociatiile Băncilor – ARB si CPBR.

Din 2026 vom avea o taxa de 25 de lei pentru colete extracomunitare

Ministerul Finanțelor propune introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro provenit din zone extracomunitare, a anunțat miercuri ministrul Alexandru Nazare.

Cum vor fi taxate companiile mari – peste 50 mil euro

Totodată, multinaționalele vor fi taxate diferit, vor achita „taxa pe afliliați„, precizează ministrul. Nazare a anunțat că vrea să taxeze ”zona prin care acele multinaționale își exportă profitul”, și a fost creată o nouă formulă de taxare, un model din SUA, pentru tot ce depășește 3% pe anumite categorii de cheltuieli.

Va fi introdus un mecanism care să taxeze doar companiile care externalizează profiturile, indiferent de dimensiune, preciează Ministrul de Finante.

„Vor exista cheltuieli deductibile la un nivel minimal de 3%. Tot ce depășește acest 3% este taxat cu 16%”, a precizat ministrul.

Impozitul va fi aplicat din anul 2026, având ca bază anul 2024. Potrivit ministrului, volumul calculat pentru 2024 pentru cele patru categorii vizate este de aproape 15 miliarde de lei.

Astfel, unul dintre principalele elemente ale reformei este eliminarea impozitului de 0,5% din cifra de afaceri pentru companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro.