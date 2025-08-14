Programul băncilor în 15 august de Sfânta Maria Mare. Ce agenții rămân deschise și cine va asigura relația cu clienții

În data de 15 august 2025, declarată sărbătoare legală și zi nelucrătoare, sucursalele bancare vor fi închise. Excepție vor face doar cele cu prezentă în centrele comerciale care vor funcționa după programul acestora.

Funcționarea serviciilor de Internet și Mobile Banking nu va afecta interacțiunea cu banca ta

Toate băncile sunt disponibile online, telefonic și își încurajează clienții să folosească aplicațiile de banking individuale și aparatele multifuncționale, care asigură toate genurile de operațiuni ce pot fi efectuate fizic în agenții. Totodată, în caz de urgențe, clienții pot apela la chatbot-ul instituției financiare sau la numerele de telefon.

Următoarea zi liberă acordată de stat este 30 noiembrie, duminica Sfântului Andrei.

Unitățile Banca Transilvania vor fi închise, cu excepția unităților BT din centrele comerciale – deschise în intervalul orar 12:00-18:00.



„Programul este adaptat în funcție de orarul centrelor comerciale, așa că îți recomandăm să îl verifici înainte de a ne face o vizită”, este mesajul BT pentru clientii sai.

Nu uita că poți să realizezi operațiuni și la bancomatele BT Express Plus. Pentru #bankingladistanță ai la îndemână soluțiile online:

BT Pay

BT Go

NEO Mobile Banking & Internet Banking

BT Visual Help

Raul – pentru contul tău de firmă, direct pe Whatsapp

Detalii contact

Call Center: 0264 308 028

Pe 15 August 2025, unitatile BCR nu vor avea program cu publicul. Exceptie fac unitatile din centrele comerciale: BCR Timisoara Shopping City, BCR Park Lake, BCR Ikea Pallady, BCR Iris Titan, BCR Mall Plaza, BCR Baneasa, BCR Ikea Baneasa si BCR Ikea Timisoara, care vor functiona conform programului actual de lucru.

BCR este disponibilă non-stop și prin telefon, la *2227, număr cu tarif normal apelabil din rețelele naționale fixe/mobile Telekom, Orange, Vodafone, RDS-RCS sau +4.021.407.42.00 pentru apeluri internaționale.

Ziua de 15 august este zi liberă în agențiile Raiffeisen Bank, cu excepția unităților din centrele comerciale care au un program special, anunță banca.

Departamentul Servicii Clienți (Call Center) va asigura permanența pe serviciul de relații clienți pentru urgențe Carduri, Smart Mobile, Raiffeisen Online, Clienti Premium și FWR.

Programul agentiilor pe 15 august 2025

Unitățile CEC Bank vor fi închise în data de 15 august, zi liberă legal, în care este sărbătoarea Sfânta Maria Mare (Adormirea Maicii Domnului)

CEC Bank anunță că luat toate măsurile pentru ca, în zilele declarate nebancare, clienții să aibă acces permanent la disponibilitățile și la serviciile bancare, folosind platformele de Internet Banking și de Mobile Banking. De asemenea, rețeaua de ATM-uri și MFM-uri (aparate multifuncționale) va funcționa 24 de ore din 24.

Banca are o rețea de peste 1.400 de bancomate și aparate multifuncționale de generație nouă pentru retrageri de numerar de pe card și alte operațiuni cu cardul sau direct cu telefonul, ceasul smart sau cu alte dispozitive contactless, cititoare cod QR, etc.

Deţinătorii de carduri CEC Bank vor putea plăti la oricare dintre comercianţii care acceptă carduri, iar serviciul Call Center (TelVerde: 0 800 800 848) este disponibil în intervalul orar 07:00-22:00.