Cum a ajuns Banca Transilvania al treilea cel mai puternic brand bancar din lume, în 2024, cu o valoare a mărcii de peste 686 milioane dolari. BCR și BRD, prezente în Brand Finance Banking 500

Banca Transilvania este al treilea cel mai puternic brand bancar din lume în 2024, potrivit clasamentului realizat de Brand Finance. În clasamentul global, banca românească urcă până pe pozitia 252, cu o valoare de 686.5 milioane dolari și cu o forță a brandului de 92 de puncte din 100. De altfel, datele arată că băncile locale eclipsează tot mai mult puterea mărcilor globale.

BT urcă spectaculos pe locul 3 în Top 10 Strongest Banking Brands Worldwide, cu un brand rating AAA+. Banca este prezentă pentru al treilea an consecutiv în acest TOP

Ӧmer Tetik: Arătăm astfel că se poate face treabă aici, în România

„Este o veste foarte bună pentru BT, dar și pentru România. Poziția Băncii Transilvania în rândul brandurilor bancare globale ne arată încă o dată importanța construirii unor branduri puternice, locale, care să poată concura cu succes cu companii care au o reputație foarte bună la nivel internațional. Arătăm astfel că se poate face treabă aici, în România”, a declarat Ӧmer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Reamintim că în 2023, Banca Transilvania depășea două praguri în clasamentul Brand Finance Banking 500: valoarea brandului trecea de 500 milioane dolari (513 milioane USD) și pentru prima dată intră în TOP 300, pe locul 297. În 2022, valoarea brandului BT era de 460 milioane de dolari, situându-se pe locul 302.

La nivel global, Banca Transilvania ocupă locul 252, valoarea brandului 685 milioane dolari

Este și cazul Banca Transilvania. Astfel, BT urcă 44 de locuri in clasamentul global – până pe pozitia 252 -, cu 34% crestere in valoare (USD 686.5 milioane) si cu o forță a brandului de 92 de puncte din 100, care o plaseaza pe locul 3 global.

Această creștere se datorează performanței financiare robuste, în timp ce angajamentul băncii față de transformarea digitală a sporit eficiența operațională și a sporit satisfacția clienților, se arată în analiză.

„În vremuri economice tulburi, Banca Transilvania și-a consolidat poziția de putere financiară în regiune. Acest lucru este evidențiat de saltul său excepțional în clasamentul Brand Finance Banking 500 din acest an, în care Banca Transilvania este acum numită al treilea cel mai puternic brand bancar la nivel global. Pe lângă îmbunătățirea calității ofertelor sale de servicii și creșterea satisfacției în rândul bazei de consumatori în creștere rapidă, drumul mărcii către transformarea digitală demonstrează capacitatea sa de a se adapta și de a prospera într-un peisaj în continuă evoluție, care a fost parte integrantă a creșterii mărcii sale. putere”, declară Mihai Bogdan, Managing Director, Brand Finance România.

Evoluția BT: urcare cu aproape 50 de poziții (2019), +100 de poziții (2020), iar în 2021 a ajuns pe locul 302 de pe 339.

Banca Transilvania a intrat în Brand Finance Banking 500 în anul 2018, pe locul 486, când valoarea brandului era de 174 milioane dolari. Între timp, forța brandului Banca Transilvania (Brand Strength Index) a crescut anul, până când BT a intrat în teritoriul AAA+ și s-a clasat în top 10 global (banking). Brand Finance calculează forța unui brand printr-un index BSI (Brand Strength Index), ținând cont de trei piloni: Brand Investment (investiția în brand, mixul de marketing), Brand Equity (indicatori de brand în rândul consumatorilor și altor stakeholderi) și Brand Performance (performanța financiară a brandului), la final rezultând un punctaj de maxim 100, transformat într-un sistem de rating (de exemplu, un brand cu scor BSI 90-100 primește rating AAA+.

BCR și BRD, prezente în Brand Finance Banking 500 2024

In clasamentul de anul acesta mai sunt prezente doua branduri bancare românești, BRD si BCR, cu evolutie diferită: in timp ce BRD este in coborâre 6 locuri, pe pozitia 463 (valoare USD 224 milioane), BCR urcă 20 de locuri până pe pozitia 466, cu valoare de brand USD 222 milioane, crescând și indicele de putere a mărcii cu 2,7%.

ICBC rămâne cel valoros brand bancar din lume

Sectorul bancar chinez demonstrează o redresare notabilă. ICBC (Banca Industrială și Comercială a Chinei) își menține poziția de cel mai valoros brand bancar din lume pentru al optulea an consecutiv, lăudându-se cu o creștere cu 3% a valorii mărcii la 71,8 miliarde USD. China Construction Bank, Agricultural Bank of China și Bank of China se asigură pe a doua, a treia și, respectiv, a patra poziție, în urma creșterilor procentuale de o singură cifră în fiecare dintre valorile mărcii lor.

În ciuda faptului că a înregistrat o scădere minoră (4%) a valorii mărcii, Bank of America își păstrează titlul de brand bancar lider din SUA pentru al patrulea an consecutiv și se află pe locul cinci în general, cu o valoare de 37,3 miliarde USD. Între timp, Wells Fargo, poziționată pe locul șase în general, reduce marja față de concurentul său american, marcând o creștere de 9% pentru a atinge o valoare a mărcii de 35,8 miliarde USD.

Cercetarea Brand Finance indică faptul că băncile locale și regionale au performanțe asemnănătoare, sau, uneori depășesc băncile globale în ceea ce privește poziționarea mărcii lor în inimile și mintea clienților.

BCA din Indonezia este cel mai puternic brand bancar din lume, cu un scor Brand Strength Index de 93,8/100 și un rating de elită AAA+. Trei mărci africane, Equity Bank, First National Bank și Kenya Commercial Bank, precum și Banca Transilvania din România se află toate printre primele 5 cele mai puternice mărci la nivel global, obținând rating AAA+.

Doar 11 din primele 50 de țări au înregistrat scăderi ale valorii agregate, în frunte cu Rusia (69%), Nigeria (28%) și Malaezia (20%). În mod deloc surprinzător, din cauza sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, cele mai mari două mărci ale țării – Sber și VTB – se află în fruntea celor care cad în valoare de brand în procente, cu 91% și 63% pl.

Valoarea combinată a celor mai valoroase 500 de mărci bancare din lume a atins un nivel record de 1,44 trilioane USD, aproape dublu față de acum un deceniu, potrivit unui nou raport al Brand Finance, cea mai importantă consultanță mondială în evaluarea mărcilor.

Citeste si