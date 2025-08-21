O campanie lansată de ING Bank România a folosit metafora „gogoșilor financiare” pentru a promova Kitul de siguranță pentru fraudele online. Aproape 400.000 de accesări pe soluțiile de siguranță digitală din Home’Bank. Alin Becheanu: ”Am pornit de la o observație simplă: atunci când suntem în vacanță, ne relaxăm și lăsăm garda jos”

Protecția financiară online este importantă tot timpul, dar cu atât mai mult în perioada vacanțelor, când momentele de relaxare pot fi transformate în oportunități de către atacatori. În consecință, ING Bank România propune Kitul de siguranță din aplicația Home’Bank, care a înregistrat aproape 400.000 de vizite în perioada unei campanii derulate în perioada 7-18 august, semn că românii caută activ soluții pentru a se proteja de fraude, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Kitul de siguranță din Home’Bank: Protecție proactivă

Kitul de siguranță este o funcționalitate centrală în aplicația Home’Bank, care reunește o serie de opțiuni de securitate pentru a proteja conturile clienților. Acesta permite utilizatorilor să verifice ce setări sunt active și să le activeze pe cele pe care nu le folosesc încă, pentru a-și consolida protecția împotriva fraudelor din mediul online.

„Fraudatorii urmăresc scopuri precise: să obțină datele cardului, informațiile de autentificare sau să determine persoanele să facă plăți direct în conturile lor. Pentru a adăuga un strat suplimentar de protecție, am dezvoltat instrumente precum Kitul de siguranță. Geolocalizarea, setarea unui dispozitiv de încredere, folosirea parolelor puternice, confirmarea prin SMS și activarea notificărilor fac tranzacțiile mult mai sigure. Totodată, prevenția începe de la atenția fiecărei persoane: evitarea link-urilor suspecte și aplicarea constantă a măsurilor de securitate creează o protecție solidă, esențială pentru siguranța financiară pe termen lung”, a menționat Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention ING Bank România.

Funcționalitățile cheie ale Kitului de siguranță au generat un interes semnificativ, cu zeci de mii de activări în perioada 7-18 august. În top 3 se află:

• Autentificarea biometrică, o metodă simplă și sigură de acces în aplicație și de autorizare a operațiunilor (amprentă sau recunoaștere facială) – peste 60.000 de activări;

• Geolocalizarea, care poate bloca automat tranzacțiile suspecte realizate din alte țări decât cea în care se află utilizatorul, folosind coordonatele GPS ale telefonului – peste 45.000 de activări;

• Notificări push, care informează clienții în timp real despre orice activitate din cont – aproape 27.000 de activări.

Alături de acestea, utilizatorii au optat și pentru alte măsuri de protecție, incluse în Kitul de siguranță, precum modificarea parolei cu o variantă complexă, confirmarea acțiunilor prin SMS, setarea unui dispozitiv de încredere și menținerea aplicației la zi, evidențiind nevoia crescută de vigilență digitală.

Kitul tău de siguranță este disponibil în Home’Bank -> secțiunea Mai multe > Securitate și login. Utilizatorii pot verifica ce opțiuni de siguranță au activat și le pot seta apoi pe cele încă inactive. În funcție de opțiunile active și de progresul activării acestora, fiecare client poate verifica nivelul de siguranță la care se află printr-un barometru.

Un mesaj de siguranță, livrat într-o experiență de vacanță

Ca răspuns la nevoia tot mai mare de educație financiară și siguranță online, ING Bank România a lansat campania „Distracție în siguranță, fără gogoși financiare”, parte din proiectul SummerKiss de pe litoral. Inițiativa abordează un subiect serios într-un mod relaxat, adaptat atmosferei de vacanță, pornind de la expresia populară „a vinde gogoși” – o metaforă relevantă pentru promisiunile false prin care acționează fraudatorii.

„Am pornit de la o observație simplă: atunci când suntem în vacanță, ne relaxăm și lăsăm garda jos. Exact în acele momente, fraudatorii profită de slăbiciunile noastre. Așa că am decis să aducem un mesaj de siguranță în cel mai neașteptat loc și sub o formă cât mai prietenoasă. Vrem ca oamenii să se distreze și, în același timp, să plece de pe plajă cu un bagaj de cunoștințe care-i va proteja pe termen lung. Feedback-ul a fost foarte bun, iar 20% dintre clienți au accesat în această perioadă soluțiile de securitate din Home’Bank.”, a completat Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention ING Bank România.

Tipologii de fraudă explicate simplu și creativ

Campania transmite un mesaj simplu și direct: recunoaște tipologiile de fraudă. Prin metafora „gogoșilor financiare”, ING Bank România atrage atenția asupra celor mai frecvente capcane, ilustrate prin mesaje creative și amuzante: „Gogoașa dulce-de-lege” (impersonarea autorităților), „Gogoașa imediată” (oferte false și presiunea de a acționa rapid), „Gogoașa profit-erol” (promisiuni nerealiste de câștig garantat) și „Gogoașa haihui” (tentative de accesare a contului din alte locații).

Astfel, un subiect serios devine mai ușor de înțeles, reamintind că prevenția depinde atât de instrumentele oferite de bancă, cât și de vigilența fiecărui utilizator.

Concursuri zilnice și activări creative la malul mării

Campania a început pe 7 august și se desfășoară zilnic până la finalul lunii august, în cadrul proiectului ING Bank România x SummerKiss. Două plaje populare de pe litoral devin spațiul unor activări interactive, concepute să atragă atenția publicului asupra riscurilor de fraudă, într-un mod creativ și memorabil.

• Concursuri și premii pe plajă: Vizitatorii de pe plaja Neversea din Constanța s-au bucurat de peste 1000 de gogoși de la The Donut Library, câștigate în cadrul concursurilor de la DJ booth, care vor continua să se desfășoare pe toată durata lunii august. Participanții au avut, de asemenea, ocazia de a dedica o melodie unui „fraudator”, în timp ce la roata promoțională de pe plajă, s-au oferit peste 2000 de premii, însoțite de mesaje educaționale și de prevenire a fraudelor.

• Activări interactive: Peste 1000 de quiz-uri cu întrebări pe teme de siguranță online și prevenire a fraudelor au avut loc pe plajă. Activarea „Vânzătorul de gogoși cu lozinci” s-a bucurat de un real succes, iar publicul a fost impresionat de programul mentalistului Vlad Grigorescu. Pentru a amplifica mesajul campaniei, ING Bank România a colaborat și cu influencerii Alex Delea și Anca Mădălina.

• Sfaturi de la un expert antifraudă: Un interviu realizat pe scenă cu un expert ING Bank România în prevenirea fraudelor a oferit publicului informații valoroase și practice.