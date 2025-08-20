Băncile s-au „bătut” pentru garanțiile BID destinate IMM-urilor. Teodora Petre: Suprasubscrierea arată nu doar încrederea instituțiilor financiare în BID, ci și dorinta de a multiplica resursele disponibile pentru antreprenori

Apelul lansat de Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) pentru „Garanția de portofoliu IMM” a fost suprasubscris. Astfel, instituțiile financiare au depus expresii de interes de 15,6 miliarde lei, în timp ce bugetul disponibil pentru următorii trei ani este de 8,8 miliarde lei. Nivelul de suprasubscriere – aproape 180% – confirmă cererea ridicată de finanțare a băncilor care caută inclusiv să multiplice finațele pentru antreprenori.

Teodora Petre: Suprasubscrierea arată nu doar încrederea instituțiilor financiare în BID, ci și dorinta de a multiplica resursele disponibile pentru antreprenori

„Rezultatele acestui apel confirmă cât de mare este nevoia de finanțare sustenabilă a IMM-urilor și cât de mult contează, atat pentru companii, cât și pentru intermediarii financiari, existența unui instrument dedicat precum Garanția de portofoliu.

Suprasubscrierea arată nu doar încrederea instituțiilor financiare în BID, ci și dorinta de a multiplica resursele disponibile pentru antreprenori. Este un semnal puternic că piața așteaptă soluții rapide și flexibile.”, a punctat Teodora Petre, Director Executiv Aria Comercial BID.

Ce este Garanția de portofoliu

Garanția de portofoliu pentru IMM este primul produs operaționalizat de BID și acoperă unul dintre pilonii strategici ai BID, acela de a extinde accesul la finantare pentru IMM-uri. Prin acest instrument, BID garantează până la 70% din valoarea finanțării unui IMM, respectiv până la 80% în cazul întreprinderilor deținute sau administrate de femei ori al înteprinderilor implicate în proiecte inovatoare și sustenabile.

Finanțarea se realizează prin intermediul instituțiilor financiare partenere (bănci și IFN-uri), iar garanția BID contribuie direct la reducerea costurilor de finanțare și la extinderea accesului IMM-urilor la credite noi destinate preponderant investițiilor și capitalului de lucru.

Rezultatele apelului

•Număr total instituții participante: 17 (13 bănci și 4 IFN-uri)

•Plafon total solicitat pentru următorii 3 ani: 15,6 miliarde lei

•Buget disponibil BID pentru următorii 3 ani: 8,8 miliarde lei

•Grad de suprasubscriere: 180%

BID va derula procesele de analiză și aprobare

În perioada septembrie – octombrie 2025, BID va derula procesele de analiză și aprobare de limite de portofoliu (“due diligence”) pentru instituțiile financiare care au depus cereri de interes. Obiectivul BID este ca IMM-urile să aibă acces efectiv la garanții încă din această toamnă, astfel încât primele finanțări susținute de noul instrument să fie disponibile până la finalul anului.