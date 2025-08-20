”A fost frumos și complicat!”, prima impresie exprimată de Mihaela Lupu după finalizarea fuziunii UniCredit Bank cu Alpha Bank. Ce urmează: ”Ne dorim să ne dezvoltăm pe retail mai mult decât am făcut-o până acum”

”Suntem foarte fericiți cu integrarea. A fost un week-end extrem de intens. Am făcut-o într-un timp record. Dacă țineți minte, Alpha Bank a devenit parte din Grupul UniCredit pe 4 noiembrie, anul trecut. Să reușești să migrezi în 9 luni și să creezi tot procesul este o performanță”, a subliniat Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank, la câteva zile după ce instituția de credit a anunțat că a finalizat cu succes fuziunea cu Alpha Bank.

”A fost frumos și complicat”, este prima impresie exprimată de Mihaela Lupu, care – vizibil emoționată și entuziasmată – a punctat: ”Suntem o bancă mult mai puternică!”. Șefa UniCredit Bank a mai declarat că ”lucrurile merg foarte bine, suntem fericiți de dinamica dintre echipe și încântați că am reușit să facem asta într-un timp atât de scurt”.

Ce urmează? ”Avem în minte performanța și facem performanță. Ne așteptăm să ne dezvoltăm pe retail mai mult decât am făcut-o până acum. Suntem deja recunoscuți ca fiind o bancă de top pe corporate. La fel de bine, toți clienții noștri care știu cum facem retail sunt foarte fericiți. Deci, retailul este zona pe care dorim să ne dezvoltăm în continuare”, a evidențiat Mihaela Lupu.

CEO-ul UniCredit Bank a reamintit că noua bancă are o cotă de piață de 11% după active totale, 13% după totalul creditelor (cu UniCredit Consumer Financing) și 11% după totalul depozitelor atrase de la clienți. Instituția de credit are totodată 300 de sucursale și 4.800 de angajați.

”A doua jumătate a anului va fi complicată. Probabil că cererea de finanțare se va tempera”

Mihaela Lupu a vorbit și despre cum vede evoluția activității bancare în cea de-a doua parte a anului, din perspectiva măsurile guvernamentale care vizează reducerea deficitului bugetar.

”A doua jumătate a anului va fi complicată și depinde foarte mult de cum o să evolueze închiderea tuturor discuțiilor pe zona de taxe. Există preocupări în rândul clienților, dar, deocamdată, nu am văzut neapărat un apetit de finanțare mai scăzut. Probabil că cererea se va tempera, pentru că am văzut mulți clienți care au fost într-o anumită expectativă, să vadă cum se vor stabiliza lucrurile”, a explicat CEO-ul UniCredit Bank.

În opinia sa, situația se deteriora în ceea ce privește financiarele unor clienți. ”Este normal, însă vom vedea în ce măsură vor fi ei rezilienți la aceste schimbări”. Mihaela Lupu a mai spus că se vede o preocupare în mediul antreprenorial, mai ales în ceea ce privește zona investițiilor.