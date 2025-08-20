A sunat clopoțelul la BVB și pentru UniCredit. Mihaela Lupu: Oferim acces la piața locală de capital oricărui investitor care are pe radarul său România

Astăzi, la Bursa de Valori București a sunat clopoțelul și pentru UniCredit Bank, parte a Grupului UniCredit si una dintre principalele institutii financiare din Romania. BankingNews a fost prezenă la debutul UniCredit Bank ca participant la sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti.

După preluarea Alpha Bank, din 15 august, UniCredit Bank a preluat și serviciile de investitii financiare privind tranzactionarea pe piata de capital. Prezență la eveniment, Mihaela Lupu, CEO, a transmis un mesaj puternic noilor parteneri, reamintind că noua entitate creată a „devenit o bancă mai puternică, mai bine poziționată pentru viitor, aducând beneficii atat pentru clienti cat si pentru parteneri”.

În cadrul evenimentului desfășurat la BVB, oficialul a vorbit deschis despre cum UniCredit va contribui la dezvolrea piaței de capital din România, și asta deorece „orice companie sau emisiune de obligațiuni listată local poate fi accesată de clienții grupului nostru contribuind in acest fel la dezvoltarea pieței de capital din România”.

Totodată, oficialul a atras atenția asupra cifrelor furnizate de bancă care arată rolul puternic al băncii în finanțarea economiei reale. „UniCredit se plasează pe locul III în piață, în ceea ce provește creditarea și insist să discut despre asta pentru că aceste date arată rolul puternic in finanțarea economiei reale. Acestă realizare reflectă nu doar încrederea clienților noștri ci și soliditatea produselor, serviciilor și expertizei noastre bazate pe o cunoaștere locală profună”, a evidențiat Mihaela Lupu la deschiderea Bursei.

Unicredit a devenit participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de la București

„Tocmai am finalizat cu succes fuziunea, pe 15 august, cu Alpha Bank, preluand inclusiv serviciile de investiții financiare privind tranzacționarea pe piața de capital – atât clienții cat și echipa care se ocupă de acesata activitate. De la începutl acestei saptămâni aplicația Alpha Trade a devenit UniCredit Brokerage/ UCBrokerage și poate fi accesată de pe site-ul băncii.

Odată cu finalizarea procesului de fuziune am devenit o bancă mai puternică, mai bine poziționată pentru viitor, această consilidare aducând beneficii atat pentru clienti cat si pentru parteneri. Noua bancă are acum o cotă de piață de 11% după active totale, 13% după total credite – aici includem și UniCredit Consumer Financing – și 11% după depozitele atrase de la clienți.

Mihaela Lupu: UniCredit se plasează pe locul III în piață, în ceea ce privește creditarea

4.000 de de clienți vor migra de platforma de tranzacționare Alpha Trade pe UCBrokerage

CEO-ul UniCredit a precizat in cadrul conferintei de presa că banca a preluat 4.000 de clienți Alpha Bank gata să intre pe piața de capital. Referindu-se la clienți, oficialul UniCredit le-a urat bun venit și a vorbit despre oportunitatea de a fi parte din familia UniCredit.

„Clienții preluați de la Alpha Bank, cărora le urez incă o dată bun venit la UniCredit, vor avea parte de o experiență financiară îmbunătățită, o rețea extinsă de sucursale și bancomate, dar și tehnologie bancară de ultimă generație. Completarea gamei de produse investiționale oferite clienților cu instrumente listate la BVB este un pas firesc pentru noi.

Acum avem o ofertă diversificată, mixuri adaptate pe active diferite în așa fel încât toți clienții nostri să beneficieze de randamente competitive dar și de condiții confortabile de risc. Dincolo de diversitatea de produse, considerăm o oportunitate pentru piața de capital românească faptul că vom folosi capacitatea de distribuție a grupului din care facem parte.

Mihaela Lupu: Oferim acces la piața locală de capital oricărui investitor care are pe radarul său România

Unicredit participant la BVB inseamnă că vom fi în măsură să oferim acces la piața locală de capital oricărui investitor care are pe radarul său România. Orice companie sau emisiune de obligațiuni listată local poate fi accesată de clienții grupului nostru contribuind in acest fel la dezvoltarea pieței de capital din România”, a explicat Lupu, la evenimentul care a marcat debutul băncii ca participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În urma procesului de fuziune dintre UniCredit Bank și Alpha Bank, UniCredit Bank a preluat toate serviciile de investiții financiare privind tranzacționarea pe piața de capital, furnizate anterior de către Alpha Bank România. De asemenea, UniCredit Bank va continua distribuția titlurilor de stat în cadrul programului Fidelis, prin rețeaua sa extinsă de sucursale din toată țara.

Anterior fuziunii, UniCredit Bank activa pe piata de capital inca din 2013 ca emitent de obligatiuni, insumand cinci emisiuni listate la bursa de-a lungul timpului. Primele doua emisiuni, din anul 2013, respectiv 2017, au ajuns deja la maturitate.

In prezent, banca are trei emisiuni de obligatiuni tranzactionabile: UCB27 si UCB28, ambele listate in anul 2023, si UCB29, care a intrat la tranzactionare la finalul anului 2024. Valoarea totala a obligatiunilor UniCredit Bank disponibile la tranzactionare la BVB in acest moment ajunge la 1,7 miliarde de lei.