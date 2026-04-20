ING Bank România în 2025: venituri de peste 4 miliarde lei, plus 260.000 clienți noi. Profitul scade cu 10%, dar creditarea crește cu 12%

ING Bank România a încheiat 2025 cu venituri totale de peste 4 miliarde lei (+5%), susținute de o accelerare a creditării (+12%), însă profitabilitatea a fost afectată de creșterea costurilor. Datele arată că pe fondul creșterii cheltuielilor cu provizioanele de risc, banca a raportat un profit brut de 1,6 miliarde lei, în scădere cu 10,2% față de anul anterior. În paralel, instituția a atras peste 260.000 de clienți noi și și-a consolidat poziția în piață, ajungând la cote de 11% pe credite și 10,7% pe depozite.

ING a accelerat creditarea cu 12%

ING Bank România a raportat pentru 2025 o evoluție solidă a activității comerciale, marcată de creșteri consistente pe zona de creditare și extinderea bazei de clienți.

Veniturile totale ale băncii au depășit pragul de 4 miliarde lei, în creștere cu 5% față de 2024, evoluție susținută în principal de avansul de 12% al portofoliului de credite. În același timp, depozitele atrase au ajuns la 72,4 miliarde lei, în creștere cu 4% față de anul precedent.

Pe acest fond, banca și-a consolidat cota de piață, atingând 11% pe segmentul de credite și 10,7% pe depozite.

Profitabilitatea ING fost influențată de creșterea costurilor

Totuși, profitabilitatea a fost influențată de creșterea costurilor. Cheltuielile operaționale au urcat cu 13,1%, pe fondul majorării impozitului special pe cifra de afaceri și al investițiilor în digitalizare și reziliență. În plus, normalizarea cheltuielilor cu provizioanele de risc a contribuit la scăderea profitului brut la 1,6 miliarde lei, cu 10,2% sub nivelul din 2024.

Mihaela Bîtu: Aproape 2 milioane de clienți ne-au ales ca partener bancar, un număr în continuă creștere

„Într-un an cu multe provocări, faptul că am obținut rezultate foarte bune și continuăm să creștem, ne bucură și ne confirmă că direcția noastră, orientată spre inovație și servicii responsabile, este relevantă. Aproape 2 milioane de clienți ne-au ales ca partener bancar, un număr în continuă creștere.

Așa cum am demonstrat pe parcursul a peste 30 de ani, suntem un partener de încredere, indiferent de contextul economic și geopolitic, și ne adaptăm permanent oferta de produse și servicii, astfel încât să răspundem unor nevoi aflate în continuă schimbare. Rezultatele din 2025 reflectă reziliența populației și a mediului de afaceri, dar și angajamentul echipelor ING de a sprijini planurile de dezvoltare ale clienților noștri.”, declară Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

Creștere accelerată a bazei de clienți

Banca a atras peste 260.000 de clienți noi în 2025, persoane fizice și juridice, ajungând la aproximativ 1,94 milioane de clienți.

Investiții în comunitate și sustenabilitate

În 2025, ING a direcționat peste 7,3 milioane de euro către proiecte comunitare, cu accent pe educație, sănătate financiară și mediu.

Pentru tranziția companiilor către practici sustenabile, banca a mobilizat peste 1,2 miliarde de euro în finanțări pentru tehnologii cu emisii reduse de carbon și soluții pentru biodiversitate.

Pe segmentul retail, 40,8% din creditele ipotecare acordate în 2025 au fost destinate locuințelor cu certificare energetică de clasă A.

Investițiile în infrastructura educațională au ajuns la 5 milioane de euro

Potrivit ING, investițiile în educație, au continuat iar azi sunt peste 26.000 de elevi în școli modernizate, 20.743 de elevi implicați în programe de educație financiară și peste 20.000 de adulți care au parcurs programele Banometru.

În total, investițiile în infrastructura educațională au ajuns la 5 milioane de euro în ultimii trei ani.

Digitalizare și produse noi pentru clienți

Banca a accelerat digitalizarea serviciilor, în special pentru antreprenori, care pot deschide acum conturi 100% online inclusiv în cazul companiilor cu mai mulți acționari.

Pe zona de retail, 71% dintre creditele de nevoi personale sunt contractate integral online, iar o parte semnificativă dintre clienți accesează aceste produse în afara programului clasic al agențiilor.

ING a lansat și noi pachete de cont curent – ING Go, ING More și ING Extra – care includ beneficii precum curs valutar preferențial, dobânzi pentru economisire și asigurări.

Plăți instant și extinderea RoPay

Banca a introdus transferuri instant gratuite în euro, disponibile 24/7 în zona SEPA, și a extins utilizarea serviciului național RoPay.

Potrivit ING, aproximativ 80% dintre cei 1,94 milioane de clienți ai băncii sunt deja înrolați în sistemul RoPay Alias, care permite transferuri instant între persoane folosind doar numărul de telefon.

