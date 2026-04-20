CFA România: listarea unor pachete minoritare din companiile de stat generează venituri suplimentare la buget și contribuie la dezvoltarea pieței de capital. Adrian Codirlașu: Statul va rămâne acționar majoritar și va continua să dețină controlul decizional

Listarea unor pachete minoritare din companiile de stat poate aduce venituri suplimentare la buget, mai multă transparență și o administrare mai eficientă, fără ca statul să piardă controlul asupra acestor companii, susține Asociația CFA România.

CFA România: listarea companiilor de stat poate sprijini economia

Organizația profesioniștilor în investiții apreciază inițierea dezbaterilor privind listarea unor participații minoritare la bursă, considerând că acest demers este benefic pentru economia României și poate contribui la creșterea bunăstării populației.

Potrivit studiului realizat de asociație, listarea unor astfel de pachete poate genera venituri importante pentru bugetul de stat, atât prin vânzarea de acțiuni, cât și prin taxele aplicate câștigurilor de capital și dividendelor.

Mai multă transparență și guvernanță mai bună

Analiza evidențiază că listarea la bursă aduce un nivel mai ridicat de transparență și responsabilitate în administrarea companiilor. Obligațiile de raportare financiară și de guvernanță devin mai stricte, iar deciziile sunt mai vizibile și mai greu de influențat politic.

În același timp, companiile listate tind să fie mai eficiente și mai profitabile, pe fondul presiunii exercitate de investitori și de piață.

Statul rămâne acționar majoritar

Unul dintre argumentele centrale ale studiului este că listarea unor pachete minoritare nu duce la pierderea controlului statului asupra companiilor.

Adrian Codirlașu: Statul va rămâne acționar majoritar și va continua să dețină controlul decizional asupra administrării acestora

„Listarea unor pachete minoritare din companiile de stat reprezintă o oportunitate pentru România de a crește transparența și responsabilitatea în administrarea acestora, precum și de a atrage investitori, fără a pierde controlul asupra companiilor. Statul va rămâne acționar majoritar și va continua să dețină controlul decizional asupra administrării acestora. În același timp, această măsură generează venituri suplimentare la buget și contribuie la dezvoltarea pieței de capital din România.”, a declarat Adrian Codirlașu, CFA – președintele Asociației CFA România.

Impact asupra pieței de capital

Un alt beneficiu important evidențiat de CFA România este dezvoltarea pieței de capital locale. Listarea unor companii de stat permite accesul unui număr mai mare de investitori, inclusiv fonduri de pensii, care pot investi în economia reală.

Astfel, economiile existente în România pot fi valorificate mai eficient, iar piața de capital poate deveni mai profundă și mai atractivă.

Studiul arată că listarea unor participații minoritare din companiile de stat poate aduce beneficii atât pentru companii, cât și pentru stat, prin creșterea transparenței, îmbunătățirea guvernanței și generarea de venituri suplimentare la buget, fără afectarea controlului public asupra acestor entități.