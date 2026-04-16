ANPC a publicat un ghid pentru cumpărătorii de locuințe. Recomandări pentru consumatori

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția că verificarea situației juridice a imobilului și a documentelor aferente este esențială înainte de semnarea unui contract de achiziție, potrivit unui ghid dedicat consumatorilor. În acest sens, ANPC a lansat un ghid esențial pentru consumatori înainte de achiziția unei locuințe.

Instrument practic de informare și protecție

„Achiziționarea unei locuințe reprezintă una dintre cele mai importante decizii financiare din viața unui consumator. În acest context, Ghidul cumpărătorului de locuințe este primul document pe care îl recomandăm tuturor consumatorilor să îl parcurgă cu atenție înainte de a lua decizia de achiziție. Acest ghid constituie un instrument practic de informare și protecție, menit să ajute consumatorii să înțeleagă etapele tranzacției, să identifice riscurile și să ia decizii în deplină cunoștință de cauză”, se arata intr-un comunicat de presa.

GHID esențial pentru consumatori înainte de achiziția unei locuințe

Rolul notarului public în tranzacția imobiliară

Notarul public are un rol esențial în asigurarea legalității și siguranței tranzacției.

Prin activitatea sa, notarul:

verifică, în scopul prevenirii litigiilor, că actele nu cuprind clauze contrare legii și bunelor moravuri;

solicită și oferă lămuriri părților pentru a se convinge că acestea înțeleg conținutul și efectele actelor;

verifică actele de proprietate și istoricul juridic al imobilului, existența sarcinilor, interdicțiilor și litigiilor;

verifică registrele publice relevante;

verifică existența documentelor administrative necesare (certificat fiscal, adeverință de la asociația de proprietari, certificat energetic etc.);

oferă consiliere juridică imparțială;

redactează și autentifică actele;

înscrie dreptul de proprietate în cartea funciară.

Actele autentice notariale au forță juridică sporită și pot constitui titlu executoriu.

Verificări esențiale înainte de semnarea antecontractului



Consumatorii trebuie să verifice dacă vânzătorul este proprietarul imobilului și să analizeze cu atenție:

extrasul de carte funciară;

existența ipotecilor, interdicțiilor sau litigiilor;

Antecontractul stabilește condițiile principale ale tranzacției și trebuie să includă:

identificarea imobilului și a părților;

prețul total;

valoarea avansului;

termenul pentru semnarea contractului final;

modalitatea de plată;

racordarea la utilități;

situația juridică a imobilului;

data predării locuinței etc.

Pentru locuințele aflate în fază de proiect, antecontractul trebuie încheiat în formă autentică și notat în cartea funciară, cu respectarea condițiilor legale privind avansul.

Verificări esențiale privind legalitatea construcției

Pentru a evita probleme juridice, la încheierea contractului trebuie verificată:

existența autorizației de construire;

procesul-verbal de recepție a lucrărilor;

certificatul de atestare a edificării construcției etc.

Prețul și modalitatea de plată

Antecontractul sau contractul trebuie să menționeze clar:

prețul total al imobilului;

suma plătită ca avans;

momentul plății diferenței de preț;

moneda și cursul valutar aplicabil.

Drepturile și garanțiile cumpărătorului

În cazul locuințelor noi, cumpărătorii beneficiază de:

3 ani – garanție pentru bună execuție;

10 ani – garanție pentru vicii ascunse ale construcției;

2 ani – garanție pentru bunurile achiziționate împreună cu locuința.

Clauze importante pentru protecția cumpărătorului

restituirea avansului dacă vânzătorul nu își respectă obligațiile;

posibilitatea retragerii din tranzacție în anumite condiții;

penalități pentru întârzierea predării;

descrierea clară a dotărilor și finisajelor.

Costuri și taxe



Pe lângă prețul locuinței, pot exista:

onorariul notarial și TVA;

tarifele de intabulare;

costuri suplimentare pentru credite ipotecare;

După semnarea contractului

După finalizarea tranzacției, este recomandat să:

verificați înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară;

obțineți un duplicat al contractului autentificat;

înregistrați imobilul la autoritățile fiscale;

schimbați contractele de utilități;

anunțați asociația de proprietari.

Recomandări pentru consumatori

solicitați proiectul contractelor înainte de semnare;

citiți cu atenție toate clauzele;

adresați întrebări notarului și vânzătorului;

nu semnați documente fără a le înțelege;

verificați finalizarea lucrărilor și racordarea la utilități etc.

Siguranța unei tranzacții imobiliare este condiționată de o analiză minuțioasă și de verificări riguroase. Cunoașterea detaliată a tuturor aspectelor de către cumpărător, susținută de intervenția notarului public, asigură protecția juridică necesară.